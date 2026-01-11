Orbán Viktor: Magyarország az új korszak előhírnöke

Belecsaptunk 2026-ba. Évnyitó nemzetközi sajtótájékoztató, aztán jött az évtized havazása és a fél országot jégpályává tette az ónos eső – idézte fel a hét eseményeit Orbán Viktor a digitális polgári körök (DPK) tagjainak. A miniszterelnök megjegyezte: erős kezdés!

Orbán Viktor miniszerelnök (Fotó: Ladóczki Balázs)

A háború, az energia, a migráció és a brüsszeli vagy a magyar út választása lesznek 2026 legfőbb kérdései – jelentette ki a kormányfő. Majd rámutatott: a magyar kormány feladata idén is az, hogy Magyarországot távol tartsa a háborús veszélyektől.

A liberális világrend korszakát 2025-tel együtt magunk mögött hagytuk, egyszer s mindenkorra lezárult. Beköszöntött a nemzetek korszaka. Trump elnök hivatalba lépése megadta a kegyelemdöfést a liberális világrendnek, amelynek szabályai többé már nem érvényesek – fejtette ki Orbán Viktor. Majd hangsúlyozta:

a kezdődő új korszak a nemzeteké, és Magyarország 2010-től ennek a korszaknak az előhírnöke.

Büszkék vagyunk arra, hogy egyre több nemzet követi a példánkat – tette hozzá.



Ha Európán múlik, elszabadulnak az energiaárak

A nemzetek szuverenitása egyre erősebben függ az energiaellátástól, amely ráadásul a technológiai fejlődés legfontosabb terepe is. Azok az országok, amelyek képesek lesznek megfizethető forrást biztosítani az olyan új iparágaknak, mint a mesterséges intelligencia, az új korszak nyertesei lesznek – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor. Majd rámutatott: Magyarország számára az a feladat, hogy legyen erős ellátási láncunk, stabil infrastruktúránk és izmos energetikai cégeink.

Úgy fordultunk rá 2026-ra, hogy Magyarország energiaellátása és -biztonsága garantált, energiafüggetlenségünk sziklaszilárd, és az új kapacitások kiépítéséhez szükséges energiamennyiséget is elő tudjuk állítani

– hangsúlyozta a miniszterelnök. Hozzátette: ehhez meg kellett újítani eddigi energiapolitikánkat, és meg kellett jelennie a magyar cégeknek a világ számos pontján.

A kormányfő szerint kihívást jelent, hogy a brüsszeli gáz- és olajipari szabályozások egy része súlyosan romboló hatású Magyarország számára.

A hatályos brüsszeli árszabályozás 20 százalékkal növeli az energiaárakat Európában,

a készülő következő szabályozás pedig még nagyobb áremelkedést hozna. Magyarország jogi úton is védekezik, egyfelől mert Brüsszel visszaél az uniós jogalappal, másrészt az Alapszerződés is nemzeti hatáskörben hagyta az energiapolitikát – jelezte Orbán Viktor. Hozzátette, hogy politikai eszközökkel is harcolunk a brüsszeli energiaszabályozás ellen: próbáljuk elősegíteni, hogy idén megszűnjön a háborús helyzet, és ennek eredményeképpen töröljék el a szankciókat.