Nem lesz áremelkedés! Friss részletek a lakossági energiatároló-pályázatról

A 2026 februárjában induló lakossági energiatároló-program százmilliárd forintos kerettel és háztartásonként legfeljebb 2,5 millió forintos, vissza nem térítendő támogatással segítheti a napelemes családokat abban, hogy a napközben megtermelt energiát este használják fel.

2025. 12. 23. 11:20
Lakossági energiatároló-program: nem lesz áremelkedés Fotó: Havran Zoltán
A helyben megtermelt energia jó energia, az akkumulátorpiacon pedig nem lesz áremelkedés – közölte Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes a közösségi oldalán, miután tárgyalt a legnagyobb érintett szakmai szervezetekkel. Mint mondta, az egyeztettek a lakossági energiatároló programról, amelyben a 2,5 millió forintot nyerhetnek a pályázók.

lakossági energiatároló programr, Napelem rendszer kiépítésén dolgoznak a szakemberek egy gyáli családi háznál 2016.04.14-én. napenergia megújúló energia elmű hálózatra visszatápláló napelemes rendszer állami támogatás energetikai rendszer koszerűsítése családi ház fűtés hűtés szakmunkás munka
Új részleteket közölt az energiaügyi miniszterhelyettes a lakossági energiatároló-programmal kapcsolatban. Fotó: Havran Zoltan

Három fontos dologban állapodtak meg:

  1. Nagyon egyszerű pályázati eljárás lesz – cél, hogy gyors és könnyen kitölthető legyen.
  2. A programban részt vevők nem veszítik el a rájuk vonatkozó éves adókedvezményt.
  3. A szakmai szereplők szerint a kereskedőknél elegendő készlet van, és nem várható áremelkedés az akkumulátorpiacon.

 

Februárban indul a lakossági energiatároló program

Pályázni azok tudnak majd, akik napelemmel rendelkeznek vagy telepítésre készülnek. 2026 februárjától százmilliárd forintos keretösszeggel indul a lakossági napelemes energiatároló-program, amely 2,5 millió forintos vissza nem térítendő támogatást ad a pályázóknak.

A kormány a villamosenergia-önellátást segíti a napelemes háztartásokra vonatkozó energiatároló-pályázattal. Cél, hogy a napközben termelt energiát este tudják felhasználni a háztartások, csökkentve ezzel a rendszerterhelési csúcsokat, amelyeket szintén az esti időszakban mérnek.

A Magyar Nemzet korábban megírta, hogy a pályázat meglévő vagy új napelemhez kapcsolódó akkumulátor beszerzését támogatja.

A két és fél milliós elnyerhető forrással az akkumulátor és inverter mintegy 3,2 millió forintos árának nyolcvan százalékát vállalja át a kormány a családoktól.

Az elbírálás során előnyt élveznek az éves szaldó elszámolásból már kiesettek vagy a következő öt évben kiesők, ezután pedig az ötezer alatti lélekszámú települések lakói.

A most bejelentett, 2026 januárjában részleteiben kihirdetendő Lakossági energiatároló program főbb jellemzői:

  • A részletes feltételek a hivatalos kommunikáció szerint január 15-ig érkeznek, és a pályázat február 1-jéig nyílhat meg.
  • Keretösszeg: körülbelül százmilliárd forint.
  • Támogatás jellege: vissza nem térítendő lakossági támogatás energiatárolóhoz. 
  • Maximum támogatás háztartásonként: 2,5 millió forint. 
  • Kik pályázhatnak (alapelv): aki már rendelkezik napelemes HMKE-vel vagy vállalja napelem telepítését. 
  • Mire megy a pénz: otthoni akkumulátoros energiatároló beszerzése/telepítése; a szakmai kommunikáció szerint invertercsere is támogatható lehet. 
  • Tároló mérete (kommunikált irány): a bejelentésekben kb. tíz kWh körüli otthoni tároló szerepel; más közlések szerint min. ~nyolc kWh várható (pontos paraméter a végleges kiírásban lesz). 
  • Fontos „szaldó” szabály: aki részt vesz, nem veszíti el a rá vonatkozó éves szaldókedvezményt. 
  • Elbírálási prioritások: előnyben lehetnek, akik már kiestek a szaldóból vagy 2030-ig kiesnek, valamint az ötezer fő alatti településen élők. 
  • Ütemezés (eddigi hivatalos határidők): a program kidolgozása/kiírása 2026. január 15-ig, a pályázat megnyitása 2026. február 1-jéig. 
  • Piaci várakozás (árak/készlet): a szakmai egyeztetések alapján nem várnak érdemi áremelkedést, és a készlet/a kapacitás rendelkezésre áll.

 

