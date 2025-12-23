Nem lesz áremelkedés! Friss részletek a lakossági energiatároló-pályázatról

A helyben megtermelt energia jó energia, az akkumulátorpiacon pedig nem lesz áremelkedés – közölte Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes a közösségi oldalán, miután tárgyalt a legnagyobb érintett szakmai szervezetekkel. Mint mondta, az egyeztettek a lakossági energiatároló programról, amelyben a 2,5 millió forintot nyerhetnek a pályázók.

Három fontos dologban állapodtak meg:

Nagyon egyszerű pályázati eljárás lesz – cél, hogy gyors és könnyen kitölthető legyen. A programban részt vevők nem veszítik el a rájuk vonatkozó éves adókedvezményt. A szakmai szereplők szerint a kereskedőknél elegendő készlet van, és nem várható áremelkedés az akkumulátorpiacon.

Februárban indul a lakossági energiatároló program

Pályázni azok tudnak majd, akik napelemmel rendelkeznek vagy telepítésre készülnek. 2026 februárjától százmilliárd forintos keretösszeggel indul a lakossági napelemes energiatároló-program, amely 2,5 millió forintos vissza nem térítendő támogatást ad a pályázóknak.

A kormány a villamosenergia-önellátást segíti a napelemes háztartásokra vonatkozó energiatároló-pályázattal. Cél, hogy a napközben termelt energiát este tudják felhasználni a háztartások, csökkentve ezzel a rendszerterhelési csúcsokat, amelyeket szintén az esti időszakban mérnek.

A Magyar Nemzet korábban megírta, hogy a pályázat meglévő vagy új napelemhez kapcsolódó akkumulátor beszerzését támogatja.

A két és fél milliós elnyerhető forrással az akkumulátor és inverter mintegy 3,2 millió forintos árának nyolcvan százalékát vállalja át a kormány a családoktól.

Az elbírálás során előnyt élveznek az éves szaldó elszámolásból már kiesettek vagy a következő öt évben kiesők, ezután pedig az ötezer alatti lélekszámú települések lakói.

A most bejelentett, 2026 januárjában részleteiben kihirdetendő Lakossági energiatároló program főbb jellemzői: