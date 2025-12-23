Nem lesz áremelkedés! Friss részletek a lakossági energiatároló-pályázatról

A helyben megtermelt energia jó energia, az akkumulátorpiacon pedig nem lesz áremelkedés – közölte Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes a közösségi oldalán, miután tárgyalt a legnagyobb érintett szakmai szervezetekkel. Mint mondta, az egyeztettek a lakossági energiatároló programról, amelyben a 2,5 millió forintot nyerhetnek a pályázók.
Három fontos dologban állapodtak meg:
- Nagyon egyszerű pályázati eljárás lesz – cél, hogy gyors és könnyen kitölthető legyen.
- A programban részt vevők nem veszítik el a rájuk vonatkozó éves adókedvezményt.
- A szakmai szereplők szerint a kereskedőknél elegendő készlet van, és nem várható áremelkedés az akkumulátorpiacon.
Februárban indul a lakossági energiatároló program
Pályázni azok tudnak majd, akik napelemmel rendelkeznek vagy telepítésre készülnek. 2026 februárjától százmilliárd forintos keretösszeggel indul a lakossági napelemes energiatároló-program, amely 2,5 millió forintos vissza nem térítendő támogatást ad a pályázóknak.
A kormány a villamosenergia-önellátást segíti a napelemes háztartásokra vonatkozó energiatároló-pályázattal. Cél, hogy a napközben termelt energiát este tudják felhasználni a háztartások, csökkentve ezzel a rendszerterhelési csúcsokat, amelyeket szintén az esti időszakban mérnek.
A Magyar Nemzet korábban megírta, hogy a pályázat meglévő vagy új napelemhez kapcsolódó akkumulátor beszerzését támogatja.
A két és fél milliós elnyerhető forrással az akkumulátor és inverter mintegy 3,2 millió forintos árának nyolcvan százalékát vállalja át a kormány a családoktól.
Az elbírálás során előnyt élveznek az éves szaldó elszámolásból már kiesettek vagy a következő öt évben kiesők, ezután pedig az ötezer alatti lélekszámú települések lakói.
A most bejelentett, 2026 januárjában részleteiben kihirdetendő Lakossági energiatároló program főbb jellemzői:
- A részletes feltételek a hivatalos kommunikáció szerint január 15-ig érkeznek, és a pályázat február 1-jéig nyílhat meg.
- Keretösszeg: körülbelül százmilliárd forint.
- Támogatás jellege: vissza nem térítendő lakossági támogatás energiatárolóhoz.
- Maximum támogatás háztartásonként: 2,5 millió forint.
- Kik pályázhatnak (alapelv): aki már rendelkezik napelemes HMKE-vel vagy vállalja napelem telepítését.
- Mire megy a pénz: otthoni akkumulátoros energiatároló beszerzése/telepítése; a szakmai kommunikáció szerint invertercsere is támogatható lehet.
- Tároló mérete (kommunikált irány): a bejelentésekben kb. tíz kWh körüli otthoni tároló szerepel; más közlések szerint min. ~nyolc kWh várható (pontos paraméter a végleges kiírásban lesz).
- Fontos „szaldó” szabály: aki részt vesz, nem veszíti el a rá vonatkozó éves szaldókedvezményt.
- Elbírálási prioritások: előnyben lehetnek, akik már kiestek a szaldóból vagy 2030-ig kiesnek, valamint az ötezer fő alatti településen élők.
- Ütemezés (eddigi hivatalos határidők): a program kidolgozása/kiírása 2026. január 15-ig, a pályázat megnyitása 2026. február 1-jéig.
- Piaci várakozás (árak/készlet): a szakmai egyeztetések alapján nem várnak érdemi áremelkedést, és a készlet/a kapacitás rendelkezésre áll.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!