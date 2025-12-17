Januárban jön az energiatároló-pályázat – milliókat lehet igényelni

Lakossági energiatároló-programot hirdetett meg a kormány összesen százmilliárd forint keretösszeggel. A kabinet január közepére írja ki a felhívást, február elején pedig a családok pályázhatnak. A terv szerint két és fél millió forint vissza nem térítendő támogatáshoz lehet hozzájutni tíz kilowattórás energiatárolók beszerzéséhez.

Nem elég termelni, tárolni is szükséges Fotó: Karnok Csaba

Toldi Ottó, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója lapunknak elmondta, ez a lakossági energiatároló program abban segít a napelemmel rendelkező háztartásoknak, hogy tartósan önellátók lehessenek, áramigényeik minél nagyobb részét helyben megtermelt zöldenergiával fedezhessék, ezzel hozzájárulva a rezsicsökkentés fenntarthatóságához is.

A pályázat meglévő vagy új napelemhez kapcsolódó akkumulátor beszerzését támogatja.

A két és fél milliós elnyerhető forrással az akkumulátor és inverter mintegy 3,2 millió forintos árának nyolcvan százalékát vállalja át a kormány a családoktól.

Az elbírálás során előnyt élveznek az éves szaldó elszámolásból már kiesettek vagy a következő öt évben kiesők, ezután pedig ötezer alatti lélekszámú települések lakói.

A program célja, hogy a háztartások a megtermelt – jellemzően napelemes – villamos energiát ne azonnal, hanem későbbi időpontban, például az esti fogyasztási csúcs idején használják fel. Ennek technikai alapját a háztartási méretű lítiumion-akkumulátoros energiatárolók adják, inverterrel kiegészítve. Toldi Ottó kiemelte, a pályázat nem üzemidőben (órában), hanem tárolókapacitásban határozza meg a támogatott rendszert. A jelenlegi bejelentés szerint tipikusan körülbelül tíz kilowattóra (kWh) kapacitású akkumulátorok telepítése a cél. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az energiatároló tíz kWh villamos energiát képes felvenni és később visszatáplálni a háztartás belső hálózatába, de az a fogyasztástól függ, hogy a tárolt mennyiség hány üzemórára elegendő.

Nagyságrendileg négy–hat üzemórányi energia tárolható el így, de alacsony fogyasztás mellett ez több is lehet.

A kutató szavaiból is kiderül, a rendszerek telepítése elsősorban a nappali termelés és az esti felhasználás közötti áthidalására szolgál.