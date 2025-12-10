Energiatárolás-támogatási programot jelentett be a kormány, akár 2,5 milliós vissza nem térítendő támogatást kaphatnak a háztartások

Hatalmas utat járt be a hazai napenergia-szektor az elmúlt évtizedben. A fejlődés léptéke szinte felfoghatatlan. 2010-ben mindössze tíz megawattnyi kapacitás állt rendelkezésre. Napjainkra ez a szám 8100 megawattra ugrott. Ez a 810-szeres növekedés alapjaiban alakította át a magyar energetikai térképet, és indokolttá tette egy új energiatárolási program elindítását. Gulyás Gergely a Kormányinfón szemléletes példával illusztrálta a változás mértékét.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő a Kormányinfó sajtótájékoztatón a karmelita kolostorban 2025. december 10-én. Fotó: MTI/Balogh Zoltán



Energiatárolás kedvező feltételek mellett

Ez azt jelenti ma már, hogy egy atomerőmű méretének megfelelő képesség áll ennek köszönhetően a magyar energiarendszer szolgálatában

– fogalmazott a miniszter.

A napenergia természete sajátos kihívások elé állítja az ellátórendszert. A termelés időjárásfüggő, kizárólag napsütéses órákban áll rendelkezésre. Ez a helyzet ellentétes a háztartások fogyasztási szokásaival. A családok energiaigénye jellemzően az esti órákban, a csúcsfogyasztás idején a legmagasabb. A napelemek ekkor már nem termelnek. A megoldás kulcsa a megtermelt energia hatékony tárolása.

Ezért a napenergia akkor fogja hatékonyan szolgálni a magyar energiarendszert, hogyha a tárolásra is képesek leszünk

– indokolta a döntést Gulyás Gergely.

A kormány ezért döntött a lakossági energiatároló program elindításáról. A célra százmilliárd forintos keretösszeget különítettek el. A lehetőség nyitott mindenki számára, aki már rendelkezik napelemmel vagy vállalja annak telepítését. A pályázók egy energiatároló rendszer beszerzéséhez igényelhetnek támogatást. A pénzügyi segítség mértéke jelentős. Az állam 2,5 millió forint vissza nem térítendő forrást biztosít. A jelenlegi piaci árakat figyelembe véve ez nyolcvanszázalékos támogatási intenzitást jelent. Egy ilyen rendszer és a hozzá tartozó irányítás körülbelül 3,2 millió forintba kerül.

A pályázati kiírás várhatóan január elején vagy közepén jelenik meg. A bírálat során előnyt élveznek azok a háztartások, amelyek már kiestek az éves szaldó elszámolásból vagy 2030-ig kikerülnek onnan. Ezt követően az ötezer fő alatti települések lakói számíthatnak kedvezőbb elbírálásra. A miniszter rámutatott a döntés technológiai racionalitására is. Az akkumulátorok fejlődése gyors. Akik később esnek ki a szaldóból, azok néhány év múlva már fejlettebb technológiához juthatnak.