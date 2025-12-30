A tiszás kutatócég adatai szerint az emberek adóemelésre számítanak Magyar Pétertől

Róna Dániel, a rendre a Tiszának kedvező felméréseket publikáló 21 Kutatóközpont igazgatója elismerte a Telexnek, hogy az adataik szerint az emberek többsége úgy gondolja: ha hatalomra kerülnének, Magyar Péterék növelnék az adókat. A tiszás kutató szavaiból az is kiderült, hogy nem merik nyilvánosságra hozni az adatokat. Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője a közösségi oldalán osztotta meg a Magyar Péter számára lesújtó szavakat.

Radikális változásokat vezetne be a Tisza

Nemrég az Index hozta nyilvánosságra a Tisza Párt megszorítócsomagját, a sajtóhírek szerint a gazdaságpolitikai terveket tartalmazó gyűjteményen Dálnoki Áron vezetésével mások mellett Lengyel László és Felcsuti Péter is dolgozott.

A több száz oldalas gazdasági tervezet radikálisabb átalakítást vázol fel a magyar közteherviselésben, mint bárki az elmúlt évtizedekben.

A Magyarország 2027–2035 gazdasági konvergenciaprogram címet viselő szakpolitikai tanulmánygyűjtemény azóta óriási visszhangot váltott ki, noha a Tisza Párt szerint nem létezik.

„Választást kell nyerni, utána mindent lehet”

Emlékezetes, hogy nyáron Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke volt az, aki a Dálnoki Áronnal közösen tartott etyeki fórumán elszólta magát, hogy a párt átalakítaná a személyi jövedelemadó rendszerét. A politikus az etyeki beszédében elárulta: pártja progresszív, többkulcsos adóemelést tervez, minderről azonban nem lehet beszélni.

Ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell, de most nem lehet erről beszélgetni. Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és majd ha ez kikerül, én magyarázkodok, de annak sem lesz semmi értelme. És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Ezért mondjuk azt, hogy határozottan, hogy nagyon sok mindent lehet és kellene. Választást kell nyerni, utána mindent lehet

– fogalmazott Tarr Zoltán. Magyar Péter alelnöke azt is mondta, hogy nem fog mindent elmondani, mert akkor megbuknak.

