Róna lakáj, a készséges szolgáltató elmebetegnek nézi a választókat.

Pilhál György avatarja
Pilhál György
Cikk kép: undefined
tiszamedián21 kutatóközpontróna dániel 2025. 12. 20. 5:59
Most, hogy a Róna Dániel vezette 21 Kutatóközpont arról számolt be, a teljes népesség körében nyolc, a pártot választani tudók között 11, a biztosan részt vevő pártválasztóknál immár 17 százalékpont a Tisza előnye a Fidesz előtt, itt az ideje, hogy a hazai közvélemény-kutatók versenyének állásáról is hírt adjunk a nagyvilágnak. Eszerint mostani hazudozásával a 21 Kutatóközpont átvette a vezetést a gátlástalansági bajnokság eddigi nagyágyúitól, a Publicus Intézettől (Pulai András), illetve a Mediántól (Hann Endre). Bravó!

Hogy jönne rá a szükség mindhárom szemfényvesztő „szakemberre”, élén ezzel a Róna Dániellel, aki éppen akkor „hozza ki” toronymagas éllovasnak a Tisza csapatát, amikor immár ipari méretekben derülnek ki a nejlonmessiás tenyérbe mászó hazudozásai! Éppen akkor hirdet Tisza-csodát, amikor egymást letaposva másznak elő a politikai elfekvőből leporolt ötleteikkel a Horn- és Gyurcsány-kormányok leharcolt figurái, mint naprakész Tisza-„szakértők”? Pont akkor, amikor Bokros Lajos bepárásodott szemmel nosztalgiázik a közüzemek hajdani gyalázatos privatizációján? Amikor Bod Péter Ákos ólban tartott malachoz hasonlítja a magyar választót? Amikor Nagy Ervin kulturális „árnyékminiszter” arról beszél (Raskó zöldbáróhoz hasonlóan), hogy „el kell tűnnie” az idősek generációjának ahhoz, hogy új politikai korszak jöhessen? (Csak nem a halálba tanácsolt két és fél millió nyugdíjas javított a Tisza-görbéjén?) Róna lakáj, a készséges szolgáltató elmebetegnek nézi a választókat.

Persze, kilóg a lóláb. A „Tisza-fölény” sulykolása csupán előkészíteni hivatott az áprilisi Fidesz-győzelem utáni „Mert csalt az Orbán!”-tüntetéseket. Régi trükk.

