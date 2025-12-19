Méréseknek álcázott kampány: a manipulációs kerekasztal így hajlította a számokat Magyar Péterék igényeihez

Több mint egy éve a baloldali közvéleménykutató cégek létrehozták az úgynevezett manipulációs kerekasztalt.

A szóban forgó kutatóintézetek politikai szereplőkké válva, méréseiket koordinálva, összehangolva publikálják.

Tevékenységük fő célja a választók megtévesztése, vagyis a valós erőviszonyokat semmibe véve a Tisza Pártot a választás fő esélyeseként mutassák be.

A részben külföldről finanszírozott baloldali közvéleménykutató cégek vezetői rendszeresen elszólják magukat, beismerve, hogy méréseik nem a valós erőviszonyokat tükrözik.

Egyre világosabban mutatkozik meg, hogy a baloldali közvélemény-kutatók miként igazítják a adataikat Magyar Péterék elvárásaihoz. A manipulációs kerekasztalba tömörülő elemzőcégek egymással szorosan együttműködve, a tavalyi európai parlamenti választás után kezdtek felépíteni egy semmivel alá nem támasztható narratívát a Tisza Párt folyamatos és mesébe illő erősödéséről.

Az egymást követő hónapokban folyamatosan magasabb értékeket publikáltak, s a koordinált összjátékuk oda jutott, hogy gyakorlatilag bármilyen elképesztő Tisza-előnyről írhatnak, az már nem éri el a társadalom jelentős részének az ingerküszöbét. Legutóbbi példa a 21 Kutatóközpont friss közlése, amelyben képtelenül nagy, 17 százalékpont a Tisza előnye a Fidesz előtt a voksoláson biztosan résztvevő pártválasztóknál.

Átlátni a szitán

Azonban rendkívül könnyen leleplezhető a dolog. Nem is kell hozzá mást tenni, csak egymás mellé illeszteni a manipulációs kerekasztal tagjainak – a Mediánnak, a már említett 21 Kutatóközpontnak, az IDEA Intézetnek, a Republikonnak, a Publicusnak, valamint a Závecz Researchnek – a közvélemény-kutatásait. Ironikus, hogy maga a balliberális Telex is közölt egy ilyen grafikont az IDEA új „mérését” közlő minapi cikkében. Az ábrából, amelyen a manipulációs kerekasztal szereplői mellett mindössze egy másik intézet, a Nézőpont adatait tüntették fel, az egész irányított folyamat láthatóvá válik, s még az is kiolvasható, hogy miért éppen az adott dátumokra időzíthették bizonyos eredmények közlését.