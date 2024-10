Dollárbaloldali médiahekk része volt a felmérés, ami a Tisza Pártot hozta ki vezetőnek

A Partizán természetesen már jól ismeri a közvélemény, az is ismert, hogy Magyar Péter újabban kedveli őket, s hogy egyébként amerikai forrásokból dolgoznak, többek között Soros Györgyék pénzéből, amit maguk is elismertek. Természetesen a kutatóközpontnak is jutott a „guruló dollárokból”, az Action for Democracy a honlapjukon támogatóként is szerepel az úgymond „budapesti székhelyű független szellemi műhely” honlapján.