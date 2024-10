Gyanús furcsaságok derültek ki a Magyar Péteréknek kedvező kutatásról

Mint korábban beszámoltunk róla, ünnepi hűségesküt tett Magyar Péternek a Momentum kutatója. A 21 Kutatóközpont nyilvánosságra hozott felmérése ugyanis azt mutatta, hogy az összes megkérdezett körében megőrizte vezető helyét a Fidesz–KDNP, de a biztos pártválasztóknál már megelőzte a Tisza Párt. Beszámoltunk arról is, hogy Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője szerint a következtetés több ponton is elbizonytalanítja az alapos olvasót. A 2022-es választások során is hasonlóan jártak el ugyanis a baloldali elemzők,

akkor azt kommunikálták: hat százalékkal vezet a baloldal a Fidesz előtt. A kormánypártok azonban történelmi győzelmet arattak.

A Pártpreferencia.hu most közösségi oldalán mutatott rá a „felmérés” furcsaságaira. Mint írták,

az ismertetett módszertan nem alkalmas a felnőtt társadalom egészének vizsgálatára.

A kutatók ugyanis azt állították, hogy SMS-eket küldtek ki, s az abban lévő online linkeken töltötték ki a válaszadók a kérdőíveket. Ez azt feltételezi, hogy csak az internetes előfizetéssel rendelkező polgártársaink tudtak válaszolni, akik alighanem a tehetősebb, általában kormánykritikusabb rétegből kerülnek ki a bejegyzés szerint. Emellett minden harmadik választópolgár 60 év feletti, s az ő körükben

alighanem alacsonyabb azoknak a száma, akik egy ilyen módszertannal elérhetők.

Azt is kifejtik: a nagy hírértékkel rendelkező közlemény adatsora csak a „biztos pártválasztók” körében mutatta ki, hogy a Tisza Párt megelőzte a Fideszt, ez a teljes minta kevesebb mint felének véleményén alapult. A választást pedig épp a társadalom másik fele fogja eldönteni – tették hozzá.

Alulbecslés

A kutatás nagyon alulbecsüli a Fidesz szavazótáborát. A teljes népességben közölt 29 százalékos adatsor azt jelenti, hogy a Fidesznek csak 2,23 millió szimpatizánsa van. Ha 70 százalékos részvétellel számolunk (pontos adatot nem közöltek), ez azt jelenti, hogy 1,56 millió aktív szavazója lenne a kormánypártnak. Márpedig az EP-választáson kétmillió, 2022-ben pedig 2,8 millió aktív szavazójuk volt, ami egészen más szintet jelent – írták bejegyzésükben. Az oldal szerint

kicsit fura, hogy a 21 Kutatóközpont utoljára az EP-választás előtt publikált kutatást, tehát a nyilvánosság számára úgy tűnik, hogy ez négy és fél hónap után az első felmérésük, szakmai körökben pedig közhely, hogy egy kutatás nem kutatás, mert nem ellenőrizhető.

Emlékeztetnek, hogy a 2022-es választás után Róna Dániel, az intézet vezetője így nyilatkozott a baloldali közvélemény-kutatásokról a kampányban: „Igen, abban van igazság, hogy a nyilvánosság elé került kutatások egy része azt mutatta, hogy szoros a verseny. Ezek sajnos nem voltak megfelelő színvonalúak. Eleve azzal a céllal lettek publikálva, hogy befolyásolják az ellenzéki választókat.” Emlékeztettek, hogy Róna Dániel a baloldali kampánystábnak is része volt 2022-ben.