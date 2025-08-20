Rendkívüli

Medvegyev az agyatlan gall kakasnak üzent

Dmitrij Medvegyev, Oroszország korábbi elnöke az X-en üzent Párizsnak: „Az agyatlan gall kakas nem tud elszakadni attól az ötlettől, hogy csapatokat küldjön Ukrajnába… nem lesznek NATO-csapatok békefenntartóként” – írta az X-en. Mint azt korábban megírtuk, a Fehér Ház világossá tette: amerikai katonák nem mennek Ukrajnába; Donald Trump „5. cikkely-szerű” védelmet emlegetett, részletek nélkül, hangsúlyozva, hogy az európaiaknak kell vinniük a terhet. Ezzel párhuzamosan Emmanuel Macron francia elnök francia, brit, német, török és más egységekből álló „megerősítő erő” ötletét vázolta.

Magyar Nemzet
2025. 08. 20. 21:25
Dmitrij Medvegyev, az Oroszországi Föderáció Biztonsági Tanácsának elnökhelyettese Fotó: AFP
„Az agyatlan gall kakas nem tud elszakadni attól az ötlettől, hogy csapatokat küldjön »Ukrajnába«. Egyértelműen kimondták: nem lesznek NATO-csapatok békefenntartóként. Oroszország nem fogad el ilyen »biztonsági garanciát«. De a rekedt, nyomorult madár tovább kukorékol, hogy bizonyítsa: ő a tyúkól királya” – írta közösségi oldalán Dmitrij Medvegyev volt orosz államfő.

Medvegyev
Dmitrij Medvegyev Fotó: AFP

Medvegyev bejegyzésében nyíltan személyeskedett Emmanuel Macronnal rekedt, nyomorult madárnak nevezve őt, amiért a francia elnök továbbra is európai megerősítő erőt sürget. Moszkva üzenete egyértelmű: bármiféle NATO-jelenlét Ukrajnában elfogadhatatlan Oroszország számára.

Mint azt korábban megírtuk, a Fehér Ház világossá tette: amerikai katonák nem mennek Ukrajnába; Donald Trump „5. cikkely-szerű” védelmet emlegetett, részletek nélkül, hangsúlyozva, hogy az európaiaknak kell vinniük a terhet. 

Ezzel párhuzamosan Macron francia, brit, német, török és más egységekből álló „megerősítő erő” ötletét vázolta – levegőben, tengeren és szárazföldön. Egy európai biztonsági tisztviselő ugyanakkor figyelmeztetett: egy ilyen missziónak legalább önvédelmi harcmandátumra lenne szüksége, a békefenntartás feladata pedig nem hárítható át rá, az továbbra is az ukrán hadseregé.

 

A politikai mozgástér eközben szűk: Németországban a Bundestag dönt a kiküldésről, a Bundeswehr kapacitásai korlátozottak; Lengyelország elzárkózik a csapatküldéstől, legfeljebb logisztikát vállalna; Törökország szerepét uniós finanszírozási viták és görög–ciprusi ellenállás terhelik. 

A vita tehát változatlan: miközben Kijev „vasbeton” garanciákat kér, a nyugati tervek jogi, politikai és katonai részletei továbbra is tisztázatlanok – Moszkva pedig nyíltan fenyeget, ha NATO-erők jelennének meg Ukrajnában.

Borítókép: Dmitrij Medvegyev, az Oroszországi Föderáció Biztonsági Tanácsának elnökhelyettese (Fotó: AFP)

 

