Medvegyev az agyatlan gall kakasnak üzent

„Az agyatlan gall kakas nem tud elszakadni attól az ötlettől, hogy csapatokat küldjön »Ukrajnába«. Egyértelműen kimondták: nem lesznek NATO-csapatok békefenntartóként. Oroszország nem fogad el ilyen »biztonsági garanciát«. De a rekedt, nyomorult madár tovább kukorékol, hogy bizonyítsa: ő a tyúkól királya” – írta közösségi oldalán Dmitrij Medvegyev volt orosz államfő.

Dmitrij Medvegyev Fotó: AFP

Medvegyev bejegyzésében nyíltan személyeskedett Emmanuel Macronnal rekedt, nyomorult madárnak nevezve őt, amiért a francia elnök továbbra is európai megerősítő erőt sürget. Moszkva üzenete egyértelmű: bármiféle NATO-jelenlét Ukrajnában elfogadhatatlan Oroszország számára.