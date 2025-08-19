Kijevi bohócnak nevezte a volt orosz elnök Zelenszkijt

Zelenszkij és Putyin egy asztalnál

Donald Trump a Truth Social közösségi oldalán közölte, hogy beszélt az orosz elnökkel egy Zelenszkijjel tartandó egyeztetés előkészítéséről. A tervek szerint ezt egy háromoldalú megbeszélés követné, amelyen az Egyesült Államok is részt venne. A republikánus vezető azt is hangsúlyozta, hogy Washington kész támogatni azokat az európai biztonsági garanciákat, amelyek célja, hogy a háború lezárása után Moszkva ne indíthasson újabb támadást Ukrajna ellen.

Az orosz és ukrán álláspontok továbbra is nagyon távol állnak egymástól. Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója válaszolt lapunk kérdéseire: mi áll a béke útjában?

Borítókép: Trump és Zelenszkij (Fotó: AFP)