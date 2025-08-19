Augusztus 18-án, hétfőn zajlott Washingtonban egyeztetés, közvetlenül azután, hogy Donald Trump pénteken Alaszkában, Anchorage városában történelmi jelentőségű találkozón fogadta Vlagyimir Putyint. A washingtoni csúcs után egy nappal Dmitrij Medvegyev, az egykori orosz államfő gúnyos megjegyzésekkel illette az európai vezetőket, azt állítva, hogy képtelenek voltak felülmúlni Trumpot a Fehér Házban, írja az Origó. Az Ovális irodában – Trump és Zelenszkij mellett – jelen volt Emmanuel Macron francia elnök, Keir Starmer brit miniszterelnök, Friedrich Merz német kancellár, Giorgia Meloni olasz kormányfő és Alexander Stubb finn elnök. Emellett részt vett Mark Rutte, a NATO főtitkára, valamint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is – számolt be róla a Fox News.
Kijevi bohócnak nevezte a volt orosz elnök Zelenszkijt
Dmitrij Medvegyev, Oroszország korábbi elnöke élesen bírálta az európai politikusokat Trump és Zelenszkij washingtoni találkozója után. Szerinte a koalíció képtelen volt felülmúlni az amerikai államfőt, miközben Zelenszkijt gúnyolódva „kijevi bohócnak” titulálta. Trump eközben már egy békekonferenciát készít elő Putyin és Zelenszkij között.
Medvegyev beszólt Zelenszkijéknek
Az oroszellenes háborús uszító „hajlandók koalíciója” nem tudta túljátszani Trumpot a saját terepén
– írta Medvegyev az X-en. Ami most Medvegyev szerint a fő kérdés, hogy „milyen nótát” fog játszani Zelenszkij – akit gúnyosan „kijevi bohócnak” nevezett –
az otthoni garanciákról és területekről, miután ismét felölti zöld katonai egyenruháját.
Zelenszkij és Putyin egy asztalnál
Donald Trump a Truth Social közösségi oldalán közölte, hogy beszélt az orosz elnökkel egy Zelenszkijjel tartandó egyeztetés előkészítéséről. A tervek szerint ezt egy háromoldalú megbeszélés követné, amelyen az Egyesült Államok is részt venne. A republikánus vezető azt is hangsúlyozta, hogy Washington kész támogatni azokat az európai biztonsági garanciákat, amelyek célja, hogy a háború lezárása után Moszkva ne indíthasson újabb támadást Ukrajna ellen.
Az orosz és ukrán álláspontok továbbra is nagyon távol állnak egymástól. Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója válaszolt lapunk kérdéseire: mi áll a béke útjában?
Borítókép: Trump és Zelenszkij (Fotó: AFP)
