Kijevi bohócnak nevezte a volt orosz elnök Zelenszkijt

Dmitrij Medvegyev, Oroszország korábbi elnöke élesen bírálta az európai politikusokat Trump és Zelenszkij washingtoni találkozója után. Szerinte a koalíció képtelen volt felülmúlni az amerikai államfőt, miközben Zelenszkijt gúnyolódva „kijevi bohócnak” titulálta. Trump eközben már egy békekonferenciát készít elő Putyin és Zelenszkij között.

Magyar Nemzet
2025. 08. 19. 17:28
Trump és Zelenszkij
Fotó: Will Oliver Forrás: MTI/EPA
Augusztus 18-án, hétfőn zajlott Washingtonban egyeztetés, közvetlenül azután, hogy Donald Trump pénteken Alaszkában, Anchorage városában történelmi jelentőségű találkozón fogadta Vlagyimir Putyint. A washingtoni csúcs után egy nappal Dmitrij Medvegyev, az egykori orosz államfő gúnyos megjegyzésekkel illette az európai vezetőket, azt állítva, hogy képtelenek voltak felülmúlni Trumpot a Fehér Házban, írja az Origó. Az Ovális irodában – Trump és Zelenszkij mellett – jelen volt Emmanuel Macron francia elnök, Keir Starmer brit miniszterelnök, Friedrich Merz német kancellár, Giorgia Meloni olasz kormányfő és Alexander Stubb finn elnök. Emellett részt vett Mark Rutte, a NATO főtitkára, valamint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is – számolt be róla a Fox News.

Zelenszkij és Trump a washingtoni egyeztetésen
Zelenszkij és Trump a washingtoni egyeztetésen
Fotó: MANDEL NGAN / AFP

Medvegyev beszólt Zelenszkijéknek

Az oroszellenes háborús uszító „hajlandók koalíciója” nem tudta túljátszani Trumpot a saját terepén

 – írta Medvegyev az X-en. Ami most Medvegyev szerint a fő kérdés, hogy „milyen nótát” fog játszani Zelenszkij – akit gúnyosan „kijevi bohócnak” nevezett – 

az otthoni garanciákról és területekről, miután ismét felölti zöld katonai egyenruháját.

Zelenszkij és Putyin egy asztalnál

Donald Trump a Truth Social közösségi oldalán közölte, hogy beszélt az orosz elnökkel egy Zelenszkijjel tartandó egyeztetés előkészítéséről. A tervek szerint ezt egy háromoldalú megbeszélés követné, amelyen az Egyesült Államok is részt venne. A republikánus vezető azt is hangsúlyozta, hogy Washington kész támogatni azokat az európai biztonsági garanciákat, amelyek célja, hogy a háború lezárása után Moszkva ne indíthasson újabb támadást Ukrajna ellen. 

Az orosz és ukrán álláspontok továbbra is nagyon távol állnak egymástól. Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója válaszolt lapunk kérdéseire: mi áll a béke útjában?

Borítókép: Trump és Zelenszkij (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

