Trump bízik az orosz és ukrán elnök találkozójában

Az amerikai elnök hétfőn a Fehér Házban beszélt az ukrajnai háború lezárásának lehetőségéről. Donald Trump szerint Putyin és Zelenszkij közvetlen találkozója lenne a békefolyamat kulcsa. Hozzátette, hogy kérés esetén harmadik félként is kész részt venni a megbeszélésen.

Forrás: MTI2025. 08. 25. 21:02
Donald Trump Forrás: AFP
Donald Trump hétfőn a Fehér Házban hangsúlyozta, hogy céljának tekinti az orosz és az ukrán elnök közvetlen találkozójának létrejöttét. Az amerikai elnök szerint Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij kétoldalú megbeszélése teremthetné meg a békefolyamat alapját. „Azt szeretném, hogy először ők oldják meg a nézetkülönbségeiket, és ha ez megtörténik, akkor véget vetünk ennek” – fogalmazott.

Donald Trump bejelentette, hogy célja a Putyin–Zelenszkij-találkozó, és hangsúlyozta: Amerika nem nyerészkedni akar Ukrajnán, hanem békét teremteni.
Donald Trump bejelentette, hogy célja a Putyin–Zelenszkij-találkozó, és hangsúlyozta: Amerika nem nyerészkedni akar Ukrajnán, hanem békét teremteni. Fotó: AFP

Trump az ukrajnai háború lezárásáról

A konfliktus rendezésének időkeretét illetően az amerikai elnök úgy nyilatkozott:

Egy-két héten belül meglátjuk.

Hozzátette, hogy ha a két államfő megegyezik, ő harmadik félként hajlandó közreműködni. Arra a kérdésre, hogy Oroszországnak számolnia kell-e következményekkel, ha a rendezés nem sikerül, Trump azt felelte, „nagyon súlyos következmények” lehetnek. 

Ugyanakkor megismételte meggyőződését, hogy az orosz–ukrán háborúnak véget tudnak vetni.

A sajtótájékoztatón Trump felidézte, hogy korábban a legkönnyebb feladatnak tartotta a béke megteremtését, mivel személyes jó kapcsolatot ápolt Putyinnal. Mostanra azonban belátta, hogy a helyzet rendkívül összetett, és erős személyes ellenszenv feszül a két vezető, Putyin és Zelenszkij között.

Trump egy másik fehér házi eseményen arról beszélt, hogy az Egyesült Államok nem fizet semmit Ukrajnának, a szállított fegyverek árát a NATO teljes egészében megtéríti. 

Hangsúlyozta, hogy Washington nem nyerészkedni akar Ukrajnán, hanem a háború lezárására törekszik, és ezzel életeket akar megmenteni.

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)

