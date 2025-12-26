Az állam nem én vagyok

Nem vagyok nacionalista, mert nem szeretem az ideológiákat, de áldozathozatalig szeretem a hazámat. Minél idősebb valaki, annál jobban érti ennek az érzelemnek a jelentőségét. Nem azért, mert az idős ember kiszolgáltatottabb, hanem mert az arányokat tisztábban látja. Hogy mi vagyok én, azt csak a nagyobb közösségem által vagyok képes értelmezni, csak a közösségeimen keresztül vagyok képes értelmet kisajtolni a saját értelmem számára. Bármit teszünk is nap mint nap, bárhogy éljük az életünket, a hozzánk legközelebb állók számítanak. A gyereknek a szülők, a szomszédnak a szomszéd, a barátnak a barát, a hívőnek a hívő, művésznek a művész, a munkásnak a munkatárs.

A nehézség ott kezdődik, amikor egy ellenszenves szomszéd, egy ellenséges munkatárs vagy egy istengyűlölő provokál. Nem véletlen, hogy a Biblia egyik legfogósabb parancsa ez: „Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat.” Pontosabban, ahogy Máté írja: „Hallottátok a parancsot: Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenséged. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért!” (Mt 5,43-44) Ennek a parancsnak a megtartása mind közül az egyik legnehezebb. Ebben a parancsban sűrűsödik össze az emberi élet egyik legnagyobb kihívása: az ember mint természeti lény a szemet szemért elv érvényesülését akarja ugyanis – megfontolás nélkül.

A másik indulat, a bosszúvágy kezelése szintén tárgya a Bibliának: „Enyém a bosszúállás, én megfizetek.” (Róm 12,19) Az embereknek sok indulatot kell megfékezniük, hogy együtt tudjanak élni, de a bosszúállás megfékezése az egyik legfontosabb. Az embert sokféle nézet, tanítás, filozófiai iskola akarta megszelídíteni, önuralomra nevelni, de ezt ugyanúgy nem sikerült elérniük, ahogy a vallási tanításoknak sem. Mégis, a racionális nézetek és dogmák a hitet eleve kizárják az emberi természet formálásából, afféle romlásra ítélt tudatkocsonyának nézik. Állítólag egyedül a ráció, a technológia oldja meg ezt a problémát is. A természet leigázásával párhuzamosan zajlik a hit szisztematikus kiölése az európai és a magyar kultúrában, még a magát konzervatívnak tekintők körében is. Patrick J. Deneen írja: „A mai konzervativizmus nem ad választ a liberalizmusra, mert a liberalizmusnak egy fajtája, ezért egy eltérő paradigmára van szükség.” Egy új paradigma új morális felfogáson alapszik.