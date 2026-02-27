2. Kennan: Egy végzetes hiba

Hillary Clinton volt amerikai külügyminiszter a müncheni biztonsági konferencia egyik, a liberális, internacionalista Chatham House által szervezett panelbeszélgetésén élesen bírálta a Trump-kormányzat Ukrajnával kapcsolatos álláspontját, szégyenletesnek nevezve azt. „Úgy vélem, Ukrajna a frontvonalon harcol a demokráciánkért, a szabadság és a civilizáció értékeiért, emberek ezreit veszíti el, és országukat tönkreteszi egy ember (Putyin) azon mániája miatt, hogy ellenőrizze őket” – mondta. Clinton hangja a mélyállam, vagy kicsit kiterjesztett értelemben az euroatlanti háttérhatalom hangja, amely szellemi muníciót a Council on Foreign Relation, vagyis az amerikai Külkapcsolatok Tanácsa lapjainak (Foreign Policy, Foreign Affairs) elemző írásaiból merít. Maga a panelbeszélgetést szervező londoni Chatham House is egyike azoknak a tudásközpontoknak, amelyek leginkább képviselik a Hillary Clinton által hangsúlyozott álláspontot, hogy Ukrajnát úgy kell felfegyverezni, hogy ellen tudjon állni az orosz támadásnak és végül is Ukrajna – Oroszországot kifárasztva – győztesen kerüljön ki a konfliktusból. Clinton azt is hangsúlyozta, és a panelbeszélgetés – amelyben olyan jeles személyek vettek részt, mint például Radoslaw Sikorski lengyel vagy Petr Macinka cseh külügyminiszter – jelentős részben arról szólt, hogy ez a háború alapvetően értékekről, a nyugati liberális értékrend védelméről is szól, és nemcsak Oroszországgal, hanem Trumppal szemben is. Vagyis az orosz-ukrán háború kimenetele egyben a főleg pénzügyi körökhöz kapcsolódó liberális (keleti parti) elit és a hagyományos értékekhez ragaszkodó „vidéki” Amerika közötti erőviszonyokat is érinti. Ezért a háború várható eredménye a Hillary Clinton által is képviselt liberális elit számára egzisztenciális kérdés, és ezért nem akarják, hogy Ukrajna most befejezze a háborút.

Az idézett panelbeszélgetésen természetesen senki sem beszélt a háború valódi okáról, a NATO, és ezzel együtt a liberális háttérhatalom keleti terjeszkedéséről. Putyin hatalomra kerülésével lezárult az a lehetőség, hogy a liberálisok Oroszországban is átvegyék a hatalmat, helyi képviselőiket, mint Hodorkovszkijt vagy Navalnijt, hamar eltávolították a közéletből. A történelmi elit nélküli Ukrajna azonban viszonylag könnyű zsákmány volt, és egy puccs erőteljes előkészítésével – gondolok itt a Victoria Nuland által emlegetett 5 milliárd dollárra, amit az ukrán „demokráciába” fektettek és Nuland személyes szerepére a 2014-es kijevi puccsban – Ukrajnát át lehetett húzni a nyugati táborba, amit viszont az oroszok alapvető biztonsági problémának, valódi vörös vonalnak tekintettek.