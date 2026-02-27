Rendkívüli

Orbán Viktor: Nem engedünk a zsarolásnak – kövesse nálunk élőben

idezojelek
Vélemény

Út a háborúhoz

Ahogy az euroatlanti háttérhatalom a Fehér Házból kiszorult, az Európai Unió vezetőiben talált biztos támaszra, ahol a biztonságot elsősorban az jelenti számukra, hogy az unió politikai struktúrájában a vezetők demokratikusan nem elszámoltathatók.

Lóránt Károly avatarja
Lóránt Károly
Cikk kép: undefined
ukrajnanatooroszország 2026. 02. 27. 5:57
Fotó: Getty Images/Bettmann
0

2. Kennan: Egy végzetes hiba

Hillary Clinton volt amerikai külügyminiszter a müncheni biztonsági konferencia egyik, a liberális, internacionalista Chatham House által szervezett panelbeszélgetésén élesen bírálta a Trump-kormányzat Ukrajnával kapcsolatos álláspontját, szégyenletesnek nevezve azt. „Úgy vélem, Ukrajna a frontvonalon harcol a demokráciánkért, a szabadság és a civilizáció értékeiért, emberek ezreit veszíti el, és országukat tönkreteszi egy ember (Putyin) azon mániája miatt, hogy ellenőrizze őket” – mondta. Clinton hangja a mélyállam, vagy kicsit kiterjesztett értelemben az euroatlanti háttérhatalom hangja, amely szellemi muníciót a Council on Foreign Relation, vagyis az amerikai Külkapcsolatok Tanácsa lapjainak (Foreign Policy, Foreign Affairs) elemző írásaiból merít. Maga a panelbeszélgetést szervező londoni Chatham House is egyike azoknak a tudásközpontoknak, amelyek leginkább képviselik a Hillary Clinton által hangsúlyozott álláspontot, hogy Ukrajnát úgy kell felfegyverezni, hogy ellen tudjon állni az orosz támadásnak és végül is Ukrajna – Oroszországot kifárasztva – győztesen kerüljön ki a konfliktusból. Clinton azt is hangsúlyozta, és a panelbeszélgetés – amelyben olyan jeles személyek vettek részt, mint például Radoslaw Sikorski lengyel vagy Petr Macinka cseh külügyminiszter – jelentős részben arról szólt, hogy ez a háború alapvetően értékekről, a nyugati liberális értékrend védelméről is szól, és nemcsak Oroszországgal, hanem Trumppal szemben is. Vagyis az orosz-ukrán háború kimenetele egyben a főleg pénzügyi körökhöz kapcsolódó liberális (keleti parti) elit és a hagyományos értékekhez ragaszkodó „vidéki” Amerika közötti erőviszonyokat is érinti. Ezért a háború várható eredménye a Hillary Clinton által is képviselt liberális elit számára egzisztenciális kérdés, és ezért nem akarják, hogy Ukrajna most befejezze a háborút.

Az idézett panelbeszélgetésen természetesen senki sem beszélt a háború valódi okáról, a NATO, és ezzel együtt a liberális háttérhatalom keleti terjeszkedéséről. Putyin hatalomra kerülésével lezárult az a lehetőség, hogy a liberálisok Oroszországban is átvegyék a hatalmat, helyi képviselőiket, mint Hodorkovszkijt vagy Navalnijt, hamar eltávolították a közéletből. A történelmi elit nélküli Ukrajna azonban viszonylag könnyű zsákmány volt, és egy puccs erőteljes előkészítésével – gondolok itt a Victoria Nuland által emlegetett 5 milliárd dollárra, amit az ukrán „demokráciába” fektettek és Nuland személyes szerepére a 2014-es kijevi puccsban – Ukrajnát át lehetett húzni a nyugati táborba, amit viszont az oroszok alapvető biztonsági problémának, valódi vörös vonalnak tekintettek.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ahogy az euroatlanti háttérhatalom a Fehér Házból kiszorult, az Európai Unió vezetőiben talált biztos támaszra, ahol a biztonságot számukra elsősorban az jelenti, hogy az unió politikai struktúrájában a vezetők demokratikusan nem elszámoltathatók. Ez a vezetés most az euroatlanti elit hatalmának megőrzése, illetve kiterjesztése érdekében háborúra készül Oroszországgal, amelyet azonban úgy képzelnek el, hogy az megmarad Ukrajna és Oroszország területén. A clintoni elgondolás szerint olyan károkat kell okozni Oroszországnak, hogy az feladja céljait: a NATO-terjeszkedés megállítását és Ukrajna semleges státusát. Ez a megközelítés és szándék azonban könnyen kikerülhet Ukrajna és Oroszország területéről, egy újabb pusztító háborúba sodorva Európát.

A NATO és a mögötte álló politikai erők terjeszkedésével a katasztrófa potenciális lehetősége előrelátható volt. Erre figyelmeztetett még idejekorán George Kennan amerikai diplomata, aki a második világháború végén a moszkvai amerikai nagykövetség helyettes vezetője volt, és akinek a nevéhez a hidegháború megideologizálása és a mindenki által ismert Marshall-terv is kapcsolódik. Kennan moszkvai kiküldetése idején alaposan kiismerte a szovjet rendszer lényegét, és 1946-ban egy „hosszú táviratban” írta meg tapasztalatait az amerikai külügyminisztérium számára. E távirat egyrészt Sztálin egy korábbi beszédének elemzésére építve magyarázta az oroszok eredendő bizalmatlanságát a Nyugattal szemben, másrészt rámutatott terjeszkedő politikájukra, amelyet a Nyugatnak türelmesen és következetesen kell feltartóztatnia (containment). Kennan szerint Moszkva opportunista, kerüli a közvetlen katonai konfliktust az erős ellenféllel, ott terjeszkedik, ahol gyenge az ellenállás. Ugyanakkor Kennan nem globális katonai konfrontációt, fegyverkezési spirált akart, hanem elsősorban politikai-gazdasági containmentet képzelt el, amelynek része volt a háborúban lerombolt Nyugat-Európa gazdasági megsegítése, hogy a kommunista eszmék Nyugaton ne tudjanak gyökeret verni. Kennan különbséget tett a kommunista vezetés és az orosz nép között, mondván, hogy ez a vezetés nem képviseli az orosz nép természetes szemléletét: „Az oroszok nagyjából barátságosak a külvilággal, szívesen szereznek tapasztalatokat róla, szívesen mérik össze vele azokat a tehetségeket, amelyekről tudják, hogy birtokában vannak, és mindenekelőtt békében szeretnének élni és élvezni saját munkájuk gyümölcsét” – írta abban a bizonyos hosszú táviratban.

E szemlélettel Kennan hamarosan szembekerült a hivatalos amerikai politikával, mert a visszatartást nem a konfrontáció kiélezésével képzelte el. Ugyanez a szemlélet jelentkezett akkor is, amikor 1997. február 5-én a The New York Timesban megjelentetett egy cikket Végzetes tévedés címmel, amelyben határozottan ellenezte a NATO orosz határokig való kiterjesztését. Véleménye bemutatásához idézzünk néhány mondatot a cikkből. „1996 végén az a benyomás terjedt el vagy az a benyomás alakult ki, hogy valahogyan és valahol elhatározták, hogy a NATO-t Oroszország határaiig kiterjesztik. […] Egy ilyen döntés várhatóan felszítja a nacionalista, Nyugat-ellenes és militarista tendenciákat az orosz közvéleményben; kedvezőtlenül hat az orosz demokrácia fejlődésére; visszaállítja a hidegháború légkörét a kelet-nyugati kapcsolatokban, és az orosz külpolitikát olyan irányba tereli, amely határozottan nem a mi kedvünkre való. […] Az oroszokat kevéssé nyűgözik le az amerikai biztosítékok arról, hogy ez nem tükröz ellenséges szándékot. Úgy látják, hogy presztízsük (amely az oroszok szemében mindig is a legfontosabb volt) és biztonsági érdekeik sérülnének. […] Ez a nézet, nyersen kimondva, az, hogy a NATO bővítése az amerikai politika legvégzetesebb hibája lenne az egész hidegháború utáni korszakban.”

Sajnos azonban Kennan a döntést már nem tudta megakadályozni, ami elég homályos körülmények között született, hiszen ahogy írta „valahogyan és valahol elhatározták”, tehát ez a döntés nem demokratikus úton született, mely értéket az amerikaiak és az összes liberális politikai áramlat igencsak szeret hangsúlyozni, hanem valahol a színfalak mögött. A szenátusnak és a kongresszusnak nem is volt más dolga, mint a már elhatározott politikára rábólintani.

Kennan az amerikai külpolitika úgynevezett realista iskolájához tartozott, mint John Mearsheimer, Henry Kissinger vagy James Baker volt amerikai külügyminiszter, aki azt a bizonyos „egy centit sem” ígéretet tette. Később, a szenátusi vita tárgyalásánál látni fogjuk, hogy a realista irányzat nemigen tudott hatni az amerikai külpolitika tényleges lépéseire. 

Trumppal és a mögötte álló erőkkel e téren változás jöhet, de előbb győzelmet kell aratni a mélyállam (euroatlanti háttérhatalom) felett, ami nem lesz egyszerű. Az Ukrajna és Oroszország területén zajló háború erről is szól, és a béke a realisták győzelmét jelentené, amelyet a magukat demokratikusnak, a szabályokon alapuló rend híveinek valló irányzat mindenáron meg akar akadályozni.

A szerző közgazdász, a Nemzeti Fórum tanácsadója

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekuszítás

Dobrev Gyurcsány nyomdokain

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekszabadság

Legyőzzük a bolsevik szörnyeteget

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekeredmény alakulás

Innen dicsőség, onnan hazaárulás

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekemlékirat

Nyugtalan idők nyugtalan tanúja

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Molnár László
idezojelekfradi

Ez már a milliárdosok klubja! Bajnokok Ligája-nagyságrendű summát kaszál a Fradi a bravúros El-szerepléssel

Molnár László avatarja

A Ferencváros 1975 után először nyert meg ismét tavaszi párharcot nemzetközi kupasorozatban.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu