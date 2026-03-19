Kölcsönproxy visszajár

Fogcsikorgatáson kívül évekig mást nemigen tehettek az orosz katonai és politikai vezetők, amikor a nyugati államok nemcsak modern fegyverekkel látták el az ukrán hadsereget, s tanították meg az ukrán katonákat azok használatára, hanem még hírszerzési információkkal is ellátták Kijevet, ideértve a pontos katonai műholdas helymeghatározást is. Mi több,

még konkrétan ki is jelölték a megtámadandó célpontokat, így aztán az ukrán katonáknak lényegében csak „meg kellett húzniuk a ravaszt”, minden mást megtettek helyettük a hivatalos álláspont szerint nem hadviselő nyugati nagyhatalmak.

Moszkva tehetetlenül volt kénytelen nézni, amint kilövik zászlóshajóját, a Moszkva cirkálót, kiszorítják flottáját Szevasztopol kikötőjéből, amelynek használati jogáért háborúba torkolló konfliktust vállaltak, lerombolják a Krím megközelítésé­ben stratégiai fontosságú kercsi hidat, megsemmisítik hadászati bombázóinak jelentős részét, felrobbantják üzemanyag- és lőszerraktáraikat. Pontosabban az ártatlan ukrajnai civileken álltak bosszút, rakétaesőt zúdítva Ukrajna városaira, mivelhogy Londont, New Yorkot vagy Párizst nem bombázhatták, amelyek „nem hadviselő felek”, no meg atomtöltettel felszerelt ballisztikus rakétákkal viszonozhatták volna a támadást.

Moszkva persze egy világháborút akar a legkevésbé, természetesen „teljes körű” inváziót sem, ahogy a nyugati propaganda szóbűvészei epitheton ornansként ismételgetve sulykolják. Igazából körülbelül azt akarták elérni, amit a Delta ­Force Caracasban villámsebesen, veszteség nélkül végrehajtott: egy velük szemben ellenséges rezsimet semlegesíteni.

És itt nem csupán arról volt szó, hogy az a rezsim gazdasági érdekeket sért, mint a venezuelai bolivári forradalom államosításai. Az is, persze, hiszen kevés szomszéd állam gazdasága fonódott annyira össze, mint az orosz és az ukrán, ám ezen felül a soviniszta ukrán rendszer orosz emberek millióinak nyelvi, kulturális és vallási identitását fenyegette, orosz emberek ezreit ölte meg, s nem utolsósorban az amerikai szervezésű 2014-es puccsal a korábbi jótékony pufferszerep helyett orosz szemszögből nézve konkrét biztonsági kockázattá vált.