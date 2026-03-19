Barna esőtől áradó Tisza

No, akkor integessünk egy kicsit. Persze ne vigyük túlzásba, mert amit szabad a Tisza sajtófőnökének, azt feltehetően nem szabad nekünk. Tárkányi Zsolt a Hetek hírportálhoz eljutott régi kép tanúsága szerint ugyanis látványosan egy náci karlendítést tesz a kamera felé. Arca eltakarva, tekintete a sál fölött elszántságot tükröz.

Ha a képen az van, ami látszik, akkor Tárkányi Zsoltnak nincs helye a magyar közéletben.

Magyar Péternek, a Tisza párt holdudvarában összegyűlt liberális jogvédőknek, egykori SZDSZ-es tótumfaktumoknak, barna esőtől rettegőknek azonnal el kellene határolódni a figurától, és azonnal fel kellene szólítani lemondásra, vagy még inkább ki kellen rúgni. Ehhez képest ipari méretű szerecsenmosdatás indult be. Radnai Márk, a Tisza alelnöke próbálta bagatellizálni az esetet.

Szerinte Tárkányi Zsolt a náci karlendítést idéző fotón mindössze integet.

Hirtelen kiderült a képviselőjelöltről, hogy ő a megtestesült jóság, mentes minden szélsőségességtől, és a szende szűz hozzá jár leckét venni ártatlanságból. Ehhez képest hamar előkerült róla egy újabb fotó, amelyen egy karját náci üdvözlésre lendítő személy társaságában szurkol – méghozzá egy jellegzetes ingben, ami egy Thor Steinar-ing. Ezt a német márkát a szélsőjobboldali, neonáci szubkultúra jellegzetes utcai viseleteként tartják számon. A Thor Steinar ruhadarabjainak viselése tiltott több németországi futballstadionban, iskolában és közintézményben is.

Tudjuk, hogy ami úgy totyog, úgy hápog, úgy úszik és pont olyan, mint egy kacsa, az kacsa.

Vagyis Tárkányi Zsolt echte náci volt, mielőtt a Tisza sajtófőnökévé avanzsált, sőt, lehet, hogy ma is az.

A tízpontos kérdés, miért nem zavarja Magyar Pétert, hogy nácigyanús ember az egyik közvetlen munkatársa? A kézenfekvő válasz, hogy azért, mert az ő környezetében semmit nem számítanak olyan ósdi dolgok, mint morál, tisztesség, együttérzés. Csak akkor az is kérdés, miért kéri ezeket számon úton-útfélen politikai ellenfelétől, a kormányzó erőtől és támogatóitól.

Az ugyanis a pofátlan cinizmus netovábbja, hogy jó bolsevik módon egyfolytában azzal vádol bennünket, amit ő maga követ el.

Meg is kérdeztem a mesterséges intelligenciától, mit tennének az ellenzék megmondóemberei, ha egy fideszes politikusról kerülne a nyilvánosság elé ilyen „integetős” fotó. Egyértelmű volt a válasz, náci ideológia terjesztésével, szélsőséges viselkedéssel, félelemkeltéssel és társadalmi feszültség szításával vádolnák az érintettet. Zúgna a mondjon le, harsogva követelnék a kormány elhatárolódást, talán még az ENSZ csapatokat is behívnák. Most pedig okoskodnak, hogy szurkolói koreográfia, meg énekes gesztikuláció.

Teljesen nyilvánvaló, hogy az Orbán-fóbiások eddig szétszórt csoportjaiban számtalan szélsőbaloldali antiszemita, rasszista, cigánygyűlölő náci gyűlt össze korábban is.

Magyar Péter egybeterelte ezeket a csoportokat, és szemérmetlenül együttműködik velük. Ha ugyanis árad egy folyó, a víz rengeteg hordalékot, szemetet is magával sodor. Ez láthatóan nem zavarja az amorális lehallgatóbajnokot.