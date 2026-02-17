Út a háborúhoz

1. Brzezinski mesterterve

Ma a háborús láz fokozódik Európában. Mark Rutte NATO-főtitkár kijelentette: „Mi vagyunk Oroszország következő célpontja, és fel kell készülnünk arra a háborúra, amelyet nagyjából úgy kell elképzelni, mint amit nagyszüleink és dédszüleink átéltek… A konfliktus már a mi ajtónk előtt van — késznek kell lennünk.”

Mark Rutte 1967-ben született, vagyis csak a háborús romhalmazt már maga mögött hagyó gyorsan fejlődő, virágzó Nyugat-Európát látta, nem a nyomort, a lebombázott városokat. Így könnyű szívvel tüzelhet a következő háborúra, abban azonban téved, hogy az olyan lesz, mint a nagyszüleink korában, elég lenne csak rápillantania a mai Ukrajnára és látná, hogyan válnak romhalmazzá az alapvető infrastruktúrát ellátó hálózatok, amit a sűrűn lakott Nyugat-Európa kevésbé élne túl, mint Oroszország.

Rutte azt az izgalmat is elkerülte, amit az 1962-es kubai válság jelentett Európában, lévén, hogy négy évvel később született. Most megnéztem, az internetet, az úgy tudja (és annak idején mi is úgy tudtuk), hogy a válság kirobbantó oka a szovjet atomrakéták Kubába való telepítése volt. Nem, a válság oka az amerikai atomrakéták törökországi telepítése volt a szovjet határ mentén. Az oroszok csak válaszoltak, az adjon istenre, mint most is. Az orosz–ukrán, bár valójában orosz háttérhatalom-háború oka ugyanis nem az, amit a nyugati narratíva állít, hogy az oroszok birodalmi terjeszkedés által motiváltan minden ok nélkül megtámadták Ukrajnát, hanem az, hogy a Gorbacsovnak tett ígéretek ellenére a NATO minden határ nélkül terjeszkedik keletre, oly módon, hogy már a csendes óceáni felelősségvállalása is felmerült. (Nato 2022 Strategic Concept: „Az Indo-csendes-óceáni térség fontos a NATO számára, mivel az ottani fejlemények közvetlenül befolyásolhatják az euroatlanti biztonságot. Erősíteni fogjuk a párbeszédet és az együttműködést ... az Indo-csendes-óceáni partnerekkel.”)

Az oroszok tiltakozásokkal ugyan, de sokáig tűrték a NATO – illetve a mögötte álló erők – „Drang Nach Osten” politikáját, de Ukrajna NATO-tagsága vörös vonal volt a számukra, ekkor kezdődött a különleges hadművelet, ami pusztán egy rezsimváltás szándékával indult, de ma nem kizárható, hogy Európa újbóli lerombolásával fog végződni.