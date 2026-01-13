Termonukleáris háború – a túlélők irigyelni fogják a holtakat?

2. A háború lehetősége – pro- és kontra érvek

Az előző cikkünkben felvázoltuk azt az utat, azokat a lépcsőfokokat, amelyen keresztül az európai politikai helyzet eljutott a német újraegyesítést kísérő eufóriától a már négy éve tartó kelet-nyugati proxy háborúig, ahol Ukrajna játssza a közvetítő szerepet. Ha ezt a fejlődést rávetítjük Herman Kahn 44 fokozatú eszkalációs létrájára, akkor már a 28-30 fokozatnál tartunk, ami súlyos konvencionális háborút jelent, de még négy jelentős fokozattal elmarad a nukleáris küszöbtől.

A jelenlegi helyzetben a Nyugat (értve ez alatt, mindazokat, akik tevékenyen, jelentős anyagi forrásokkal, fegyverekkel, pénzsegélyekkel támogatják Ukrajnát) még nem jutott el az oroszokkal való közvetlen fegyveres konfrontációig. E pozícióból lehet a béke felé lépni, amit Trump szorgalmaz és lehet az eszkaláció felé is, amit az unió vezetői támogatnak. Kahn minden lépcsőfoknál felvetette a de-eszkaláció lehetőségét is, nála fontos volt, hogy minden helyzetben megmutassa, merre van a konfliktusból való kivezető út, ezért is olyan sok foka van Kahn eszkalációs létrájának.

Mivel az Európai Unió vezetői és egyes uniós országok minden lehetséges eszközzel akadályozzák a de-eszkaláció irányába történő elmozdulást, ezért egy gondolatkísérlet erejéig célszerű áttekinteni, hogy mi történhet, ha a helyzet tovább eszkalálódik.

A jelen pillanatban a Nyugat nem számít hadviselő félnek, de fegyverszállítással, hírszerzési támogatással, célravezetéssel, kiképzéssel és pénzügyi támogatással részt vesz a konfliktusban. Az eszkaláció magasabb fokára való lépés lenne, ha a Nyugat nem csak kiképzést adna az ukrán katonáknak, hanem saját katonákkal is megjelenne a frontvonalban, amiről például Emmanuel Macron francia elnök is beszélt, persze elég homályosan, de a lehetőséget felvetve. Egy más eszkalációs lehetőség, ha a Nyugat NATO által védett „no-fly zone”-t, vagyis légvédelmi ernyőt alkalmazna Ukrajna felett. A légvédelmi ernyő alkalmazása a gyakorlatban azt jelentené, hogy az Ukrajna fölé repülő orosz gépeket a NATO lelövi, de ezzel egyidejűleg támadja az orosz légvédelmi rendszereket is. Ez a változás az ukrajnai proxy háborút közvetlen NATO-orosz összecsapássá változtatná. A légvédelmi ernyőt erőteljesen szorgalmazza Zelenszkij ukrán elnök, a lengyel politikai vezetés egy része, a balti államok egyes vezetői, és homályos célzásokkal Macron francia elnök is. Az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Németország azonban ellenzi ezt az ötletet, mert egy ilyen lépés azt jelentené, hogy országaik is ki lennének téve a háborús pusztításnak.