Orbán Viktor: Mi nem digitális blöff, hanem valóságos közösség vagyunk + videó

Orbán Viktor szerint Kaposváron azért gyűlt össze jóval nagyobb tömeg, mint a Tisza Párt orosházi fórumán, mert míg az ellenfél támogatottsága inkább látszólagos, addig mögöttük valódi közösség áll.

Magyar Nemzet
2026. 03. 17. 13:08
Valóság versus digitális blöff – összegezte kaposvári fóruma és az ellenzéki rendezvények közötti különbséget Orbán Viktor miniszterelnök új videójában.

A miniszterelnök a kaposvári gyűlés után azt mondta, kissé elfáradt, „azért hosszú volt a kaposvári kaland”.

A kormányfőnek felhozták a hétfői ellenzéki eseményt is: a Tisza Párt Orosházán tartott fórumot, amelyen sokkal kevesebben vettek részt, mint a kaposvári találkozón, ahol hatalmas tömeg fogadta a miniszterelnököt.

Orbán Viktor a két rendezvény közötti különbséget úgy értékelte:

Na jó, de az egy digitális blöff. Mi pedig egy valóságos közösség vagyunk.

Kedden Egerben folytatódik Orbán Viktor országjárása: a kormányfő 18 órára hívta az érdeklődőket a Dobó István térre.

Az országjárás a következő napokban további helyszíneken folytatódik:

  • Március 18. 18.00 Dunaújváros, Dózsa György tér
  • Március 20. 18.00 Szentendre, Fő tér
  • Március 21. 16.00 Miskolc, Szent István tér
  • Március 22. 16.00 Hódmezővásárhely, Bessenyei Ferenc Művelődési Központ előtt

Borítókép: Orbán Viktor Kaposváron (Forrás: Facebook)

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

