Orbán Viktor: Mi nem digitális blöff, hanem valóságos közösség vagyunk + videó

Valóság versus digitális blöff – összegezte kaposvári fóruma és az ellenzéki rendezvények közötti különbséget Orbán Viktor miniszterelnök új videójában.

A miniszterelnök a kaposvári gyűlés után azt mondta, kissé elfáradt, „azért hosszú volt a kaposvári kaland”.

A kormányfőnek felhozták a hétfői ellenzéki eseményt is: a Tisza Párt Orosházán tartott fórumot, amelyen sokkal kevesebben vettek részt, mint a kaposvári találkozón, ahol hatalmas tömeg fogadta a miniszterelnököt.

Orbán Viktor a két rendezvény közötti különbséget úgy értékelte:

Na jó, de az egy digitális blöff. Mi pedig egy valóságos közösség vagyunk.

Kedden Egerben folytatódik Orbán Viktor országjárása: a kormányfő 18 órára hívta az érdeklődőket a Dobó István térre.

Az országjárás a következő napokban további helyszíneken folytatódik:

Március 18. 18.00 Dunaújváros, Dózsa György tér

Március 20. 18.00 Szentendre, Fő tér

Március 21. 16.00 Miskolc, Szent István tér

Március 22. 16.00 Hódmezővásárhely, Bessenyei Ferenc Művelődési Központ előtt

