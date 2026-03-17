Sokkoló áremelkedés Nyugat-Európában – ezt eresztené rá a tiszás Tarr Zoltán a magyar autósokra

Az éjjel ismét majdnem három százalékkal emelkedett a kőolaj világpiaci ára, és míg tart az iráni háború, illetve le van zárva a Hormuzi-szoros, az áremelkedés valószínűleg velünk marad. A globális olajársokkra reagálva a kormány a múlt héten védett árat vezetett be az üzemanyagokra, valamint drasztikusan csökkentette a benzin és gázolaj jövedékiadó-tartalmát. Ennek köszönhetően a hazai autósok a benzin literjéhez – 635 helyett – 595, a gázolajhoz pedig – 693 helyett – 615 forintért juthatnak hozzá a magyar töltőállomásokon, azaz az előbbiért mintegy 40, utóbbiért 78 forinttal kell kevesebbet fizetniük, mint a külföldi rendszámos autósoknak. Mindez nagymértékben köszönhető a Mol regionális vezető szerepének és a kétségtelenül jó együttműködésnek a vállalat és a kormány között. Ezt boríthatná fel az a terv, amiről Tarr Zoltán, a Tisza Párt EP-képviselője és egyben alelnöke nyilatkozott hétfőn a Politicónak.

A Mol az egyik utolsó talpon maradt nemzeti olajcég a régióban. Ennek elkótyavetyélésére készülhet a Tisza Párt. Fotó: MTI/Purger Tamás

Különleges munkacsoport a „Mol kezelésére”

Tarr Zoltán a brüsszeli lap cikke szerint arról beszélt, hogy a Tisza Párt létrehozott egy „különleges munkacsoportot”, amely tervet dolgozott ki a „Mol kezelésére”, és a többi közt ezt is „kormányzati tapasztalattól szennyezetlen igazgatótanácsi veteránokkal” kívánják végrehajtani. A technokrata zsargont érdemes kiegészíteni azzal, hogy ezen veteránok egyike például a Shell globális alelnöki székét cserélte tiszás gazdasági szakértői pozícióra.

Éppen ezért nem lenne a valóságtól teljesen elrugaszkodott feltételezés, hogy a „Mol kezelése” azt jelentheti, hogy a vállalat feldarabolására és/vagy eladására készülhet a párt. Annál is inkább, mert a Mol nemcsak Közép-Európa vezető vállalata az ágazatban, de az egyik utolsó talpon maradt nemzeti olajcég a régióban.

Ha a magyar olajipari vállalat meggyengülne vagy eladásra kerülne, olyan globális olajcégek vehetnék át a Mol pozícióit Magyarországon és a régióban, amelyek kevésbé vennék figyelembe a helyi autózó közönség árérzékenységét.

A gyakorlatban mindez legalább három negatív következménnyel járna:

Elbúcsúzhatnánk a rezsicsökkentéstől, hiszen azt nagyrészt a Mol által befizetett extraprofitadóból finanszírozza az állam.

Magyarország energiaellátás-biztonságát megelőzné a profitérdek, ami jelentősen felhajtaná az üzemanyagé mellett a lakossági energia árát is.

Illetve például az iráni háború által is okozott ársokkok hatásait kevésbé tudná tompítani a kormány.

Nem lenne a jelenleg érvényben lévő védett ár sem.

Mindezek mellett Tarr Zoltán arról is beszélt a Politicónak, hogy Magyarországot leválasztanák az orosz kőolajról is. Noha a tiszás EP-képviselő erre 2035-ös céldátumot jelölt meg, ennek élesen ellentmondani látszik, hogy a Tisza párti politikusok az Európai Néppárt képviselőcsoportjában ülve számtalanszor szavaztak az orosz olaj unióból való kitiltása mellett. Legutóbb például egy olyan dokumentumot támogatott a tiszás Lakos Eszter, mely szerint az EU-nak „gyorsan ki kell vezetnie az Oroszországból származó összes fennmaradó energiaimportot”.