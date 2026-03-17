Gulyás Gergely: Elfogadhatatlan a Kutyapárt drogliberalizációs javaslata

A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a Magyar Kétfarkú Kutya Párt a fiatal nemzedék életét kockáztatná a marihuána legalizálásával, a magyar jövőt pedig nem alakíthatják drogosok.

Magyar Nemzet
2026. 03. 17. 12:44
A drogliberalizációra irányuló javaslat elfogadhatatlan, mert aki jogszerűvé akarja tenni a drogfogyasztást, az a fiatal nemzedék életét kockáztatja – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Mondjunk nemet a drogok legalizálására. A magyar jövőt nem alakíthatják drogosok

 – jelentette ki Gulyás Gergely.

Mint beszámoltunk róla, Nagy Dávid, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) listavezetője a Partizán műsorában kifejtette: pártja támogatná a marihuána háztáji termesztésének legalizálását, különösen a hátrányos helyzetű vidéki térségekben.

Borítókép: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)


