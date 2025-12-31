idezojelek
Termonukleáris háború – a túlélők irigyelni fogják a holtakat?

E háború kapcsán foglalkoznunk kell a közvetlenül résztvevőkkel és segítőikkel, mindegyiküket jellemezve a maguk érdekeivel, ideológiájával, gazdasági és katonai erejével, vezetése és lakossága elszántságával.

Lóránt Károly avatarja
Lóránt Károly
háborúgeopolitikaeszkaláció 2025. 12. 31.
Fotó: AFP/NurPhoto/DMYTRO SMOLIENKO
1. Az eszkalációs létra

Nem akarok apokaliptikus képet festeni a jövőről és a cím is tulajdonképpen plágium, Herman Kahn könyvének (On Thermonuclear War) második fejezetéből vettem, amelyben Kahn 1960-ban – tehát még a kubai válság előtt – azt latolgatja, hogy egy termonukleáris háború túlélőinek milyen szenvedést kell majd elviselniük, különböző sugárdózisok esetén és ez hány nemzedékre lenne kihatással. Kahn egy eszkalációs lépcsőt is készített, amelyen a szembenálló felek a kisebb diplomáciai egyet nem értésektől apró lépésekkel eljutnak az általa érzéketlennek nevezett nukleáris háborúig. Ez alatt azt érti, hogy a nukleáris háború már irányítás nélkül, automatikusan zajlik. Kahn azért húzta el az eszkalációt 44 lépcsőfokra, hogy minden egyes szituációban megmagyarázza, hogy mely döntések vezethetnek a további eszkalációhoz és melyek a de-eszkalációhoz, a létrát tehát nem folyamatos előrehaladásnak, hanem szituáció mérlegelések sorozatának kell elképzelni, hasonlatosan a játékelmélethez, amely a racionális viselkedéssel foglalkozik olyan helyzetekben, amikor az egyes résztvevők döntései befolyásolják a többiek választási lehetőségeit.

A nem szakemberek számára meglehetősen elvont elméleti lehetőségek mérlegelése helyett azonban bennünket most jobban érdekelhet a konkrét háborús helyzet kimenetele, és e helyzet megítéléséhez jobban segít Brzezinskinek a Nagy sakktábla című könyvében a „sakkfigurákról”, a volt Szovjetunió közép-ázsiai országairól adott elemzése. Annak szellemében e háború kapcsán foglalkoznunk kell a közvetlenül résztvevőkkel és segítőikkel, mindegyiküket jellemezve a maguk érdekeivel, ideológiájával, gazdasági és katonai erejével, vezetése és lakossága elszántságával.

Természetesen egy ilyen értekezés egy könyvet is kitenne, amit talán érdemes is lenne megírni, de itt most annak legfeljebb csak a vázlatát tudjuk elmondani. Az alapszituáció tehát az, hogy itt nem egy orosz–ukrán háborúról van szó, hanem arról, hogy a Szovjetunió összeomlása után a NATO, illetve a mögötte lévő háttérhatalom – a Gorbacsovnak tett ígéret megszegésével – elkezdett keletre nyomulni, sorra bekebelezve a korábban a szovjet szférába tartozott országokat. Oroszország folyamatosan tiltakozott, de tűrt, Ukrajna NATO-tagsága volt az a vörös vonal, amikor – látván, hogy diplomáciai úton célját el nem érheti – a fegyverekhez folyamodott.

Ha az eddigi eszkalációs létrát nézzük, a következőket lehet kiemelni. Nulladik foknak, vagy alapállapotnak az a helyzet tekinthető, amikor 1990-ben Gorbacsovnak megígérik, hogy ha az egyesített Németország a NATO tagja maradhat, a NATO egy centit sem terjeszkedik kelet felé. Az első lépcső az 1993-ban létrehozott Békepartnerségi Program, amely a gyakorlatban a NATO-tagság előszobáját jelentette, 1994-re már az összes volt szocialista ország és a felbomlott Szovjetunió tagállamainak többsége is „békepartnerré” vált. A második lépcső az Egyesült Államok szenátusának 1998. évi döntése a NATO terjeszkedéséről. A harmadik lépcsőfok az első három volt szocialista ország (Lengyelország, Csehszlovákia és Magyarország) 1999. évi felvétele a NATO-ba, ezzel a keletre való terjeszkedés fizikai valósággá vált. Az első keleti bővítéssel a NATO keleti határai, mintegy 700 kilométerre kerültek közelebb az Oroszországhoz, de e bővítést – a folyamatos orosz tiltakozások ellenére – nem állt le. A visegrádiakat hamarosan (2002-ben) újabb hét ország, Litvánia, Észtország, Lettország, Bulgária, Románia, Szlovákia és Szlovénia követte, e terjeszkedést azonban inkább mennyiségi, mint minőségi változásnak tekinthetjük. Az igazi minőségi változást a 2008. évi bukaresti NATO-csúcs hozta meg, ahol Ukrajna és Grúzia meghívást kapott a NATO-ba, ez volt a negyedik lépcsőfok. Itt érdemes megjegyezni, hogy e kérdésről Bukarestben elkeseredett vita folyt. Az Európai gazdasági Közösség valamikori alapító országai, Franciaország, Németország, Olaszország és a Benelux államok ellenezték Ukrajna és Grúzia meghívását és ehhez csatlakozott Görögország, Norvégia és Magyarország is. A vitában azonban az Ukrajna meghívását támogató atlanti blokk (Egyesült Államok, Nagy-Britannia) akarata érvényesült, amihez Svédország, a balti országok, Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Románia is csatlakozott. Szintén említésre méltó, hogy ebben az időben az ukránok kétharmada utasította el a NATO-tagságot és a Nyugat-barát politikusoknak (Arszenij Jacenyuk, Viktor Juscsenko, Julia Timosenko) pont az volt a fő gondja, hogy a lakosságot hogyan lehetne meggyőzni a NATO-tagság előnyeiről.

A következő fordulat 2014-ben következett be, amikor a Majdan téri „forradalom” az Egyesült Államok nyílt beavatkozása mellett (Victoria Nuland) elkergette a demokratikusan megválasztott államfőt, Viktor Janukovicsot, és helyébe erősen nyugatbarát és nacionalista, oroszellenes kormányt ültetett Jacenyuk vezetésével. Itt megint lehetett Victoria Nuland amerikai külügyminiszter-helyettes és a kijevi amerikai nagykövet (Geoffrey Pyatt) lehallgatott beszélgetésére hivatkozni, amikor az új ukrán kormány összeállításáról tárgyalnak. Az új kormány felállításával Oroszország számára reális veszéllyé vált a Krímben lévő szevasztopoli haditengerészeti bázis elvesztése és ekkor Oroszország elfoglalta a Krímet. E lépést tekinthetjük az eszkalációs létra ötödik fokának, de Oroszország szempontjából, a számos tiltakozás után ez volt az első határozott lépés a NATO terjeszkedésével szemben.

Franciaország és Németország akkori vezetői elég hamar felismerték, hogy ez a konfliktus nem érdekük, és megpróbálták annak eszkalációját megakadályozni. 2014. június 6-án, a normandiai partraszállásra emlékező D napon találkoztak Franciaország, Németország, Ukrajna és Oroszország képviselői – a normandiai négyek – hogy megbeszéljék, milyen feltételekkel lehetne a kialakult konfliktust megoldani, ami elvezetett a minszki egyezményekhez. Ezeket az egyezményeket végül nem tartották be és később Angela Merkel úgy nyilatkozott róluk, hogy csak azt a célt szolgálták, hogy Ukrajnának időt adjanak fegyveres ereje megerősítésére. A minszki egyezmények elfogadásával a konfliktus lezárható lett volna, hogy ez nem így történt, az az eszkaláció újabb, hatodik fokozatát jelentette.

A következő, kritikus pont az amerikai és orosz külügyminiszter-helyettes 2022. január 10-én Genfben lezajlott tárgyalása volt. Oroszország fő kérése az volt, hogy Ukrajna ne lehessen a NATO tagja. Wendy Sherman amerikai külügyminiszter-helyettes azonban ezt határozottan elutasította, és leszögezte, hogy Washington nem fogja engedni senkinek, hogy aláássa a NATO „nyílt ajtók politikáját”, vagyis azt, hogy Ukrajna előbb-utóbb a NATO tagja legyen. Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes viszont kijelentette, hogy Oroszország ebben az ügyben már nem tud hova hátrálni. E tárgyalás negatív eredményével az eszkaláció még magasabb fokra lépett, és ez lehet a hetedik fokozat, az az utolsó fázis, amikor a háború még elkerülhető lett volna.

Ezt követte az orosz támadás a rezsimváltás céljával (nyolcadik fokozat), majd a rezsimváltás sikertelenségét követően a kiterjed háború (kilencedik eszkalációs lépcső) és tizedik lépcsőfokként a Nyugat egyre intenzívebb részvétele a háborúban.

Kahn létrájának lényege annak bemutatása, hogy mindegyik lépcsőfoknál van lehetőség a de-eszkalációra is, nem törvényszerű az eszkaláció egyirányú mozgása felfelé.

(Folytatása következik.)

A szerző közgazdász, a Nemzeti Fórum tanácsadója

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

