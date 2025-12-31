Termonukleáris háború – a túlélők irigyelni fogják a holtakat?

1. Az eszkalációs létra

Nem akarok apokaliptikus képet festeni a jövőről és a cím is tulajdonképpen plágium, Herman Kahn könyvének (On Thermonuclear War) második fejezetéből vettem, amelyben Kahn 1960-ban – tehát még a kubai válság előtt – azt latolgatja, hogy egy termonukleáris háború túlélőinek milyen szenvedést kell majd elviselniük, különböző sugárdózisok esetén és ez hány nemzedékre lenne kihatással. Kahn egy eszkalációs lépcsőt is készített, amelyen a szembenálló felek a kisebb diplomáciai egyet nem értésektől apró lépésekkel eljutnak az általa érzéketlennek nevezett nukleáris háborúig. Ez alatt azt érti, hogy a nukleáris háború már irányítás nélkül, automatikusan zajlik. Kahn azért húzta el az eszkalációt 44 lépcsőfokra, hogy minden egyes szituációban megmagyarázza, hogy mely döntések vezethetnek a további eszkalációhoz és melyek a de-eszkalációhoz, a létrát tehát nem folyamatos előrehaladásnak, hanem szituáció mérlegelések sorozatának kell elképzelni, hasonlatosan a játékelmélethez, amely a racionális viselkedéssel foglalkozik olyan helyzetekben, amikor az egyes résztvevők döntései befolyásolják a többiek választási lehetőségeit.

A nem szakemberek számára meglehetősen elvont elméleti lehetőségek mérlegelése helyett azonban bennünket most jobban érdekelhet a konkrét háborús helyzet kimenetele, és e helyzet megítéléséhez jobban segít Brzezinskinek a Nagy sakktábla című könyvében a „sakkfigurákról”, a volt Szovjetunió közép-ázsiai országairól adott elemzése. Annak szellemében e háború kapcsán foglalkoznunk kell a közvetlenül résztvevőkkel és segítőikkel, mindegyiküket jellemezve a maguk érdekeivel, ideológiájával, gazdasági és katonai erejével, vezetése és lakossága elszántságával.

Természetesen egy ilyen értekezés egy könyvet is kitenne, amit talán érdemes is lenne megírni, de itt most annak legfeljebb csak a vázlatát tudjuk elmondani. Az alapszituáció tehát az, hogy itt nem egy orosz–ukrán háborúról van szó, hanem arról, hogy a Szovjetunió összeomlása után a NATO, illetve a mögötte lévő háttérhatalom – a Gorbacsovnak tett ígéret megszegésével – elkezdett keletre nyomulni, sorra bekebelezve a korábban a szovjet szférába tartozott országokat. Oroszország folyamatosan tiltakozott, de tűrt, Ukrajna NATO-tagsága volt az a vörös vonal, amikor – látván, hogy diplomáciai úton célját el nem érheti – a fegyverekhez folyamodott.