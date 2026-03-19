Szijjártó Péter: A választásokig hátralévő időszakban óriási nyomásgyakorlás várható, és tudjuk, milyenek az ukránok

– Nemzeti sorskérdés az áprilisi választás eredménye, azonban nemcsak Magyarország, hanem Ukrajna számára is, ezért a következő hetekben óriási nyomásgyakorlás várható a szomszédos ország részéről – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca közlése szerint csütörtökön Bicskén.

A tárcavezető a városban megrendezett lakossági fórumon nemzeti sorskérdésnek nevezte az április 12-i választás eredményét, ugyanis a szavai szerint három dolog fog itt eldőlni: – Magyarországot bele lehet-e rángatni a háborúba, a magyar emberek pénzét el lehet-e vinni Ukrajnába és az ukránok bejöhetnek-e az Európai Unióba.

Mi, magyarok mindháromra hatalmas nemet mondunk, mert mindhárom ellentétes a magyar nemzeti érdekkel

– szögezte le.

Az ukránoknak is sorskérdés a magyar választás

Figyelmeztetett azonban, az ukránoknak ellenkező érdekeik vannak. – Az ukránoknak is sorskérdés, hogy mi lesz a magyar választás végeredménye. Hiszen ha mi nyerünk, tudják azt, hogy nem megyünk háborúba, nem kapják meg a pénzünket, és ők soha a büdös életben nem csatlakozhatnak az Európai Unióhoz – folytatta, majd rámutatott:

– De azt is tudják, hogy ha a Tisza Párt nyeri meg a választást, akkor hazánk megy a háborúba, a magyarok pénze megy Ukrajnába, az ukránok meg jönnek az Európai Unióba.

Szijjártó Péter kifejtette, hogy hazánkat az ukrajnai háború kirobbanása óta minden egyes nap próbálják abba beletolni. – Minden egyes nap van valami zsarolás, minden egyes nap van valami nyomásgyakorlás, és mi minden egyes nap ezeket visszautasítjuk, minden egyes nap ezeknek ellenállunk. Mert ha egy nap is kimarad, vége mindennek – mondta.

Magyar Péter fogott ember

Hangsúlyozta, nemet kell tudni mondani. – Mi tudunk is nemet mondani Brüsszelnek, de az, akinek a mentelmi jogát fogják, az nem fog tudni. A Tisza Párt elnökével szemben most Magyarországon azért nem zajlanak jogi eljárások, mert az Európai Parlament nem adta ki a mentelmi jogát – emlékeztetett.

Az Európai Parlament fogja, védi a Tisza Párt elnökét. Nyilvánvalóan annak nem tudsz nemet mondani, akinek a kezében ott van a mentelmi jogod. És ebből fakadóan egy brüsszeli párt, ha kormányt alakítana Magyarországon, nem tudna nemet mondani Brüsszel napi nyomásgyakorlására

– vélekedett.