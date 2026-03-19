Már nyílt lapokkal játszanak – Zelenszkij kitüntetett politikusa így vonult a Tisza Párt menetén + videó

Élő közvetítésben jelentkezett be a Tisza Párt március 15-i menetéről Petrovszka Viktória, az Egység magyarországi ukrán egyesület elnöke – hívta fel a figyelmet a Mandiner. Az ukrán származású politikust Volodomir Zelenszkij ukrán elnök tüntette ki a közéleti tevékenységért.

Forrás: Mandiner2026. 03. 19. 20:52
Nyíltan kiállt a Tisza Párt mellett a Zelenszkij által kitüntetett ukrán politikus, Petrovszka Viktória – hívta fel a figyelmet a Mandiner. A ukrán kormányzattal jó kapcsolatot ápoló nő hazánkban három tisztséget is betölt: ő az Egység magyarországi ukrán egyesület elnöke, aki emellett a Fővárosi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat elnöke is, továbbá az Ukrán Országos Önkormányzat képviselője és a pénzügyi bizottság tagja is.

Petrovszka Viktória azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy a közösségi oldalán teljesen nyíltan bejelentkezett Magyar Péter március 15-i menetéről. – Ők mind a változásban bíznak Magyarországon. Abban bíznak, hogy jó irányba halad majd Magyarországon. Ez a választás egyedülálló lesz az elmúlt húsz-harminc évben – ecsetelte ukránul.

De mivel is érdemelte ki Zelenszkijtól a kitüntetést? Petrovszka Viktória tavaly márciusban azzal a Civil Bázissal közösen szervezett szolidaritási menetet Méltóságot és békét Ukrajnának! címmel, amely többek között a 2023-as pedagógustüntetések egy részét is szervezte. A meneten Sándor Fegyir ukrán nagykövet is részt vett.

 

Már korábban is támogatta a Tisza Pártot

A Facebook-eseményben azt írták, azért szerveznek szolidaritási menetet, mert létezik egy gyűlölködés nélküli, európai Magyarország. A Mandiner azt is kiszúrta, hogy motivációik között hangsúlyozták: békét akarnak, elutasítanak minden agressziót és mert féltik a gyerekeik jövőjét az erőszaktól. 

Ezek pedig pontosan azok a gondolatok, melyekért a Tisza Pártot támogató média oroszpártinak és riogatónak nevezi a magyar miniszterelnököt

– mutatott rá a hírportál.

Petrovszka Viktória nyíltan hitet tett a Tisza Párt mellett (Fotó: Hatházi Tamás / MTI )
Petrovszka Viktória nyíltan hitet tett a Tisza Párt mellett. Fotó: MTI/Hatházi Tamás

Petrovszka Viktória abba a tiszás kampányba is beszállt, amely arról győzködi a többi baloldali indulót, hogy álljanak félre Magyar Péterék útjából. Nemrég ugyanis megosztotta a momentumos Tompos Márton bejegyzését, amelyen a parlamenti képviselő arra kéri a többi baloldali politikust, ne induljanak a választásokon, hogy nagyobb eséllyel tudjon nyerni a Tisza Párt. Tompos szavait Petrovszka úgy kommentálta: 

„A haza érdeke fontosabb, mint a székem. Őszinte és önfeláldozó hangvétel. Remélem, a megszólított képviselők is felismerik a pillanat súlyát. ​Külön köszönöm neked Márton Tompos és a Momentumnak, hogy a legnehezebb időkben is kiálltak Ukrajna mellett, és az igazság oldalán maradtak.”

A Mandiner rámutatott: a Zelenszkij által kitüntetett ukrán nemzetiségi politikus is elismeri, hogy félreállni a Tisza útjából és Magyar Péterék győzelmét segíteni egyenlő az Ukrajna melletti kiállással.

 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: Facebook)

 

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
