Már nyílt lapokkal játszanak – Zelenszkij kitüntetett politikusa így vonult a Tisza Párt menetén + videó

Nyíltan kiállt a Tisza Párt mellett a Zelenszkij által kitüntetett ukrán politikus, Petrovszka Viktória – hívta fel a figyelmet a Mandiner. A ukrán kormányzattal jó kapcsolatot ápoló nő hazánkban három tisztséget is betölt: ő az Egység magyarországi ukrán egyesület elnöke, aki emellett a Fővárosi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat elnöke is, továbbá az Ukrán Országos Önkormányzat képviselője és a pénzügyi bizottság tagja is.

Petrovszka Viktória azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy a közösségi oldalán teljesen nyíltan bejelentkezett Magyar Péter március 15-i menetéről. – Ők mind a változásban bíznak Magyarországon. Abban bíznak, hogy jó irányba halad majd Magyarországon. Ez a választás egyedülálló lesz az elmúlt húsz-harminc évben – ecsetelte ukránul.

De mivel is érdemelte ki Zelenszkijtól a kitüntetést? Petrovszka Viktória tavaly márciusban azzal a Civil Bázissal közösen szervezett szolidaritási menetet Méltóságot és békét Ukrajnának! címmel, amely többek között a 2023-as pedagógustüntetések egy részét is szervezte. A meneten Sándor Fegyir ukrán nagykövet is részt vett.

Már korábban is támogatta a Tisza Pártot

A Facebook-eseményben azt írták, azért szerveznek szolidaritási menetet, mert létezik egy gyűlölködés nélküli, európai Magyarország. A Mandiner azt is kiszúrta, hogy motivációik között hangsúlyozták: békét akarnak, elutasítanak minden agressziót és mert féltik a gyerekeik jövőjét az erőszaktól.

Ezek pedig pontosan azok a gondolatok, melyekért a Tisza Pártot támogató média oroszpártinak és riogatónak nevezi a magyar miniszterelnököt

– mutatott rá a hírportál.

Petrovszka Viktória nyíltan hitet tett a Tisza Párt mellett. Fotó: MTI/Hatházi Tamás

Petrovszka Viktória abba a tiszás kampányba is beszállt, amely arról győzködi a többi baloldali indulót, hogy álljanak félre Magyar Péterék útjából. Nemrég ugyanis megosztotta a momentumos Tompos Márton bejegyzését, amelyen a parlamenti képviselő arra kéri a többi baloldali politikust, ne induljanak a választásokon, hogy nagyobb eséllyel tudjon nyerni a Tisza Párt. Tompos szavait Petrovszka úgy kommentálta:

„A haza érdeke fontosabb, mint a székem. Őszinte és önfeláldozó hangvétel. Remélem, a megszólított képviselők is felismerik a pillanat súlyát. ​Külön köszönöm neked Márton Tompos és a Momentumnak, hogy a legnehezebb időkben is kiálltak Ukrajna mellett, és az igazság oldalán maradtak.”

A Mandiner rámutatott: a Zelenszkij által kitüntetett ukrán nemzetiségi politikus is elismeri, hogy félreállni a Tisza útjából és Magyar Péterék győzelmét segíteni egyenlő az Ukrajna melletti kiállással.