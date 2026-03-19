Összenő, ami összetartozik – Magyar Bálint büszkén vett részt Magyar Péter menetén

Magyar Bálint volt SZDSZ-es oktatási miniszter a saját Facebook-bejegyzésében jelezte: részt vett Magyar Péter március 15-i, Hősök terei rendezvényén. – írja a Mandiner. A cikk szerint a politikus a „Hazafelé menet” szöveggel osztott meg egy fotót, amelyhez a lap azt a következtetést kapcsolja, hogy

a korábbi liberális elit több szereplője is nyíltan felsorakozott a Tisza mögött.

Az írás felidézi, hogy Magyar Bálint korábban is feltűnt tiszás rendezvényen: a Mandiner szerint

egy pécsi eseményen A rendszerváltás stratégiája – a 2026-os választás feltételei címmel tartott előadást.

A cikk emellett azt is felhozza, hogy a volt miniszter nemrég Reisz Pál atyát is támadta. Ő az a ferences szerzetes, akire rárontottak Hadházy Ákos tüntetői a Ferenciek terén.