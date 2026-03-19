Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Biztosított az ország energiaellátó infrastruktúrája + videó

A honvédelmi miniszter egy szolgálati ponton személyesen győződött meg arról, hogy a kritikus infrastruktúrát védő katonák megfelelő körülmények között látják el a feladatukat.

Magyar Nemzet
2026. 03. 19. 21:27
Szalay-Bobrovniczky Kristóf
Szalay-Bobrovniczky Kristóf a videójában arról beszélt, hogy a kritikus infrastruktúra védelmének megerősítése érdekében a katonák az ország 75 végpontján teljesítenek szolgálatot.

A honvédelmi miniszter elmondta, hogy Tatáról hazafelé megállt az egyik ilyen végponton, hogy megnézze, milyen körülmények között vannak az ott szolgálatot teljesítő katonák, hogyan érzik magukat, és rendelkezésükre áll-e minden, ami a feladat ellátásához szükséges.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf közölte, a helyszínen azt tapasztalta, hogy

 minden rendben van, a katonák végrehajtják a rájuk bízott feladatot.

 Köszönetet mondott a szolgálatot teljesítőknek, valamint annak az alakulatnak is, amely megszervezte a feladatellátást.

A miniszter hangsúlyozta, hogy

 az energiaellátó infrastruktúra biztosított, így a magyar emberek minden provokációtól mentesen, nyugodtan alhatnak.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a videó végén úgy fogalmazott: a békéhez erő kell, a munkát pedig folytatják.

 

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf (Forrás: Facebook)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
