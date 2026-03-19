Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Biztosított az ország energiaellátó infrastruktúrája + videó

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a videójában arról beszélt, hogy a kritikus infrastruktúra védelmének megerősítése érdekében a katonák az ország 75 végpontján teljesítenek szolgálatot.

A honvédelmi miniszter elmondta, hogy Tatáról hazafelé megállt az egyik ilyen végponton, hogy megnézze, milyen körülmények között vannak az ott szolgálatot teljesítő katonák, hogyan érzik magukat, és rendelkezésükre áll-e minden, ami a feladat ellátásához szükséges.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf közölte, a helyszínen azt tapasztalta, hogy

minden rendben van, a katonák végrehajtják a rájuk bízott feladatot.

Köszönetet mondott a szolgálatot teljesítőknek, valamint annak az alakulatnak is, amely megszervezte a feladatellátást.

A miniszter hangsúlyozta, hogy

az energiaellátó infrastruktúra biztosított, így a magyar emberek minden provokációtól mentesen, nyugodtan alhatnak.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a videó végén úgy fogalmazott: a békéhez erő kell, a munkát pedig folytatják.