Magyar Honvédség (MH)IrakKözel-Kelet

Jó hírt közölt a honvédség, épségben hazatértek a magyar katonák Irakból

Hazatértek a NATO iraki missziójában szolgáló magyar katonák. A kivonás ideiglenes, a helyzet javulásával a honvédek visszatérhetnek Bagdadba.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 19. 21:44
Forrás: Honvédelmi Minisztérium
– Épségben és sértetlenül megérkeztek Kecskemétre a NATO iraki tanácsadó és kiképző missziójában szolgáló magyar katonák – jelentette be a Honvéd Vezérkar főnöke, Böröndi Gábor vezérezredes csütörtökön. Ők azok a magyar honvédek – más nemzetek katonáival együtt –, akiket azután vontak ki Bagdadból, hogy az Észak-atlanti Szerződés Szervezete meghatározatlan időre felfüggesztette a küldetést a biztonsági helyzet kiéleződése miatt.

Böröndi Gábor vezérezredes (Fotó: Katona Tibor / MTI)
Mint mondta, a katonák szállítását Irakból a NATO saját szervezésben tervezte és végezte, Törökországból pedig a honvédség repülőgépe hozta őket haza.

A NATO-misszióban részt vevő tagállamok közösen és egyhangúlag döntöttek úgy, hogy gyakorlatilag teljes egészében kivonják a Bagdadban állomásozó több száz katonát, mert a rendkívül veszélyessé vált biztonsági helyzetben nem tudják ellátni feladataikat. A kivonás ideiglenes, a helyzet javulásával a katonák visszatérhetnek Bagdadba.

Fotó: Honvédelmi Minisztérium

A Honvéd Vezérkar főnöke kiemelte: a kivonásról hozott politikai döntést katonai oldalról gyorsan, szervezetten és a szövetségesekkel szoros együttműködésben hajtotta végre a honvédség. A kivonási műveletek gyors és sikeres megvalósítását több alakulat fegyelmezett, pontos és jól begyakorolt együttműködése tette lehetővé.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
