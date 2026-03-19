Rendkívüli

Itt az új kutatás: a Békemenet után tovább nőtt a Fidesz–KDNP előnye

idezojelek
Vélemény

Van egy embertípus, akinek mindig kell az idegen zászló. Mondhatnám, hogy ez egy világnézet, ideológia, szemléletmód, de leginkább szerintem lelkiség.

Pozsonyi Ádám avatarja
Pozsonyi Ádám
Cikk kép: undefined
ukrán március 15 zászló Magyar Péter 2026. 03. 19. 5:45
Fotó: Hatlaczki Balázs
0
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Március 15. kicsit olyan nekem mindig, mint egy városnézés. Mintha új embereket, új helyszíneket ismernék meg, pedig ugyanaz minden, csak a népek más arcukat mutatják. Persze ez sem az igazi arcuk, de valami mégis egyértelműbb, mint amikor a felvágottas pult előtt ácsorogsz vagy a téren tereferélsz. Kicsit egyfajta rácsodálkozás is ez számomra.

Szovjet, EU, bármi. A régi, Kádár-kori lépcsőházak bejárati ajtaja fölé is mindig kettő volt kihelyezve. Egy magyar, egy vörös. A magyar néha hiányzott.

Kádárnál a vörös, Karácsonynál a szivárvány, a Tiszánál meg az ukrán. Ők erre mindig büszkék, és kikiáltják ezt valami nemzetek feletti magasztos maszlagnak, pedig ez csak sima szolgabillog a vállon. A tulajdonos pecsétje.

A Tisza ukrán zászlóval vonult a magyar nemzeti ünnepen.

Azért foglalkoztat egy kérdés. Vajon miért van az, hogy a brüsszelita orgánumok (és lelkes kommentelőik) március 15. kapcsán kizárólag azt ismételgetik, hogy „ruszkik haza!” – holott azok nincsenek is itt? Sosem a 12 pontból azt, hogy katonáinkat ne vigyék külföldre, holott Brüsszel egy közös birodalmi hadsereget akar felállítani, és idegen országban bevetni – pont úgy, mint anno Bécs.

Már persze terjed a hír libsioldalakon, hogy ez a hatalmas ukrán zászló valójában Fideszes agent provocateur-ök titkos akciója volt. Hát, nem tudom. Azért gondoljuk csak végig. Odamegy egy Tisza-rendezvényre egy tucat ellenség, befurakodik, nem is veszik észre őket, nekiállnak baromi látványosan olyat csinálni, ami ellenkezik a rendezők, a biztonságiak és az ott lévők akaratával, ezt csinálják jó sokáig és senki nem megy oda leállítani és kérdőre vonni őket. Aha. Életszerű. Miközben Ukrán Peti gyűlésén rendőrt hívnak, ha olyat mondasz, ami nem tetszik neki.

De jó, tegyük fel. Tegyük fel, hogy jobboldali provokátorok ukrán zászlót úsztattak a tiszás tömeg feje fölött a hétvégén; természetesen az azt úsztató több száz, és az annak elégedetten tapsoló több ezer helyben lévő is mind jobboldali provokátor volt. De akkor hadd kérdezzem meg, jobboldali provokátorok húztak ukrán zászlós pólót a Tisza EP-képviselőire is? Látszik a fotókon, hogy hordják. Csak így lehet. Biztos valaki odaosont a gyűlés előtt, ott az öltözőben, vagy a szállodai szobájukban, és kicserélte a pólójukat. Ők meg nem vették észre, mert a fehér port – amihez Peti nem nyúlt – valaki odaszórta eléjük a levegőbe. Csak így történhetett. Bár ha jobban belegondolok, lehet már az ukrán pólós képviselők is csak a bukott jobboldal orosz titkosügynökei.

Amerre az ember jár, plakátok ezrei. Ilyen plakát, olyan plakát. Bár Magyar Péter az ígérte, hogy nem fognak plakátozni, aztán mégis.

„Gyűlöletplakát”. Sokat halljuk mostanában ezt a kifejezést. Ezt arra értik általában, amikor figyelmeztet egy transzparens, tábla, vagy hirdetés arra, hogy háborúba sodródhat az ország – amibe bele is lehet halni –, vagy Ukrajna miatt energiaellátási gondok jöhetnek. A tényekre, a veszélyre figyelmeztető tábla „gyűlöletplakát”? Jó. Mondok pár példát úgynevezett „gyűlöletplakátra”. „Mélyvíz! Csak úszóknak!” „Omlásveszély”. „Vigyázz! A kutya harap!” Sőt, tudok még egyet. Talán ez a legfélelmetesebb és legijesztőbb. Még ijesztőbb, mint az, hogy a háborúban meg is lehet halni: „Idegeneknek tilos a bemenet!” Ezt nem is ajánlom, hogy bármelyik kormányközeli orgánum meghirdesse, vagy plakáton szerepeljen, mert az EU másnap összetrombitál valami sajtótájékoztatót, hogy Orbán alatt munkatáborokat nyitnak. Pedig ez a mondat is olyan, mint a kétszer kettő egyenlő négy, vagy, hogy esik az eső, vigyél esernyőt. De még jobbat mondok! „Óvja egészségét!” Kell ennél brutálisabb gyűlöletszlogen?

Ha már gyűlölet. Előttem egy kis videó, ahol Magyar Péter beszél. Valami fórumon, gyűlésen, találkozón, ezt pontosan már meg nem mondom, de az interneten terjed. Ő az, saját maga, nem csalás, nem ámítás, nem MI. Ott áll, előtte mikrofon, és a felemelt mutatóujja pedánsan mozog fel-le a levegőben. Ezt szónokolja a néptribün. A hatalmas államférfi. A komoly ember. A történelmi alak. The Man:

„A rendszerváltás után, amikor majd szabad lesz és független az igazságszolgáltatás és a nyomozóhatóságok, hosszú börtönéveket lehet kapni! Úgyhogy mindenkinek azt tanácsolom, hogy ne engedjen Kubatov Gáboréknak, ezt tudom mondani a polgármestereknek is. Mindenhol ott leszünk! Elmegyünk az idősotthonokba, a szociális intézményekbe is. Azt tudom mondani az otthonvezetőknek, ki mint vetett, azonképpen arat!”

Értjük, Peti. Amelyik nyugdíjas otthonban járatják a Fideszes lapokat, ott mind mennek a börtönbe! Bár, ha engem kérdez, én meg azt tanácsolnám, hogy kezdetnek mondj le a mentelmi jogodról, utána majd meglátjuk. Alakulgat a szeretetország. Meg a rendszerváltás. Demokráciáról az ötvenes évekbe. Itt olyan szeretetország lesz, hogy mindenki attól kódul! Ha már most osztogatja a büntetést, mi lenne, ha nyerne? Azt azért halkan hozzátenném, hogy a látszatbírósági hercehurcát még Bástya elvtársék is eljátszották, nem a platóról hirdette senki. Az még korábban volt. Az Kun Béla és Szamuely. Bár nekik nem volt slim fit nadrágjuk.

Szóval megcselekedtük, amit megkövetel a haza. Ott voltunk.

Hiszek benne, hogy egyedül Orbán Viktor a biztos választás!

Láttam olyan nézeteket ellenzéki oldalakon, miszerint „A Fideszhez ragaszkodni olyasmi, mint a bántalmazó kapcsolatban maradni. Sokan ugyanis félnek az ismeretlentől, ezért nem váltanak.”

Nos, ezeknek annyit tudnék üzenni: Ha gondolod, menj rá a jégre a téli Balatonon. Vagy beszakad, vagy nem. Ne félj az ismeretlentől! Én maradok biztonságban a parton. Nem csak télen. Áprilisban is.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Pilhál Tamás avatarja
Gajdics Ottó avatarja
Fricz Tamás avatarja
Jeszenszky Zsolt avatarja
Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Zsigmond Barna Pál avatarja

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
