Békemenet után

Március 15. kicsit olyan nekem mindig, mint egy városnézés. Mintha új embereket, új helyszíneket ismernék meg, pedig ugyanaz minden, csak a népek más arcukat mutatják. Persze ez sem az igazi arcuk, de valami mégis egyértelműbb, mint amikor a felvágottas pult előtt ácsorogsz vagy a téren tereferélsz. Kicsit egyfajta rácsodálkozás is ez számomra.

Van egy embertípus, akinek mindig kell az idegen zászló. Mondhatnám, hogy ez egy világnézet, ideológia, szemléletmód, de leginkább szerintem lelkiség.

Szovjet, EU, bármi. A régi, Kádár-kori lépcsőházak bejárati ajtaja fölé is mindig kettő volt kihelyezve. Egy magyar, egy vörös. A magyar néha hiányzott.

Kádárnál a vörös, Karácsonynál a szivárvány, a Tiszánál meg az ukrán. Ők erre mindig büszkék, és kikiáltják ezt valami nemzetek feletti magasztos maszlagnak, pedig ez csak sima szolgabillog a vállon. A tulajdonos pecsétje.

A Tisza ukrán zászlóval vonult a magyar nemzeti ünnepen.

Azért foglalkoztat egy kérdés. Vajon miért van az, hogy a brüsszelita orgánumok (és lelkes kommentelőik) március 15. kapcsán kizárólag azt ismételgetik, hogy „ruszkik haza!” – holott azok nincsenek is itt? Sosem a 12 pontból azt, hogy katonáinkat ne vigyék külföldre, holott Brüsszel egy közös birodalmi hadsereget akar felállítani, és idegen országban bevetni – pont úgy, mint anno Bécs.

Már persze terjed a hír libsioldalakon, hogy ez a hatalmas ukrán zászló valójában Fideszes agent provocateur-ök titkos akciója volt. Hát, nem tudom. Azért gondoljuk csak végig. Odamegy egy Tisza-rendezvényre egy tucat ellenség, befurakodik, nem is veszik észre őket, nekiállnak baromi látványosan olyat csinálni, ami ellenkezik a rendezők, a biztonságiak és az ott lévők akaratával, ezt csinálják jó sokáig és senki nem megy oda leállítani és kérdőre vonni őket. Aha. Életszerű. Miközben Ukrán Peti gyűlésén rendőrt hívnak, ha olyat mondasz, ami nem tetszik neki.

De jó, tegyük fel. Tegyük fel, hogy jobboldali provokátorok ukrán zászlót úsztattak a tiszás tömeg feje fölött a hétvégén; természetesen az azt úsztató több száz, és az annak elégedetten tapsoló több ezer helyben lévő is mind jobboldali provokátor volt. De akkor hadd kérdezzem meg, jobboldali provokátorok húztak ukrán zászlós pólót a Tisza EP-képviselőire is? Látszik a fotókon, hogy hordják. Csak így lehet. Biztos valaki odaosont a gyűlés előtt, ott az öltözőben, vagy a szállodai szobájukban, és kicserélte a pólójukat. Ők meg nem vették észre, mert a fehér port – amihez Peti nem nyúlt – valaki odaszórta eléjük a levegőbe. Csak így történhetett. Bár ha jobban belegondolok, lehet már az ukrán pólós képviselők is csak a bukott jobboldal orosz titkosügynökei.