Orbán Viktor nyílt levelet írt Zelenszkijnek: azonnali lépést követel a Barátság kőolajvezeték ügyében + videó

A cigány muzsikusok világában régi hagyomány a kreatív becenevek egymásra aggatása. Pár éve vettem fel interjút egy prímással, aki órákig mesélte egy-egy társa művésznevének történetét. Ha a közvélemény-kutatók körében is szokás lenne az ilyesmi, akkor a „Bevállalós” Bandi becenevet nem kellene hosszan megindokolni.

Békés Bence
hann endre444medián 2026. 02. 26. 8:56
Volt egy muzsikus, akit évtizedeken keresztül „Külföldi” néven szólítottak és emlegettek a zenésztársai, mert amikor az együttese Csehszlovákiában volt turnén, ő pedig megpróbált utánuk utazni az autójával, úgy eltévedt, hogy még Magyarország határát sem sikerült átlépnie. Mikor a hazatérő zenekar meghallotta az indokot, hogy miért hiányzott a fellépésekről, már kész is volt a becenév, amely aztán elkísérte őt a pályáján.

Most képzeljük el az ellenzéki kutatóintézeteket úgy, mintha egy muzsikus banda lenne, amely a 2022. évi országgyűlési választást követően összeül a 444 szerkesztőségében, hogy számot adjanak a legutóbbi „turnéjuk” tévedéseiről. Ennek a beszélgetésnek a „jegyzőkönyve” 2022 szeptemberében meg is jelent az említett médium felületén. Ekkor Hann Endre, a Medián vezetője így nyilatkozott:

De az igaz, hogy valóban voltak olyan kutatások, illetve inkább közlemények, amik kimondottan a közvéleményt befolyásoló céllal készültek.” (…) „Rám úgy tekintenek, hogy talán én vagyok, aki leginkább képes a pofájukba vágni a helyzetet, de igenis volt, hogy öncenzúrát gyakoroltam, illetve én is sugalmaztam olyat, hogy lehet ez a választás akár szoros is. Mert az tény, hogy igenis befolyásolnak a közvélemény-kutatások. De nem mindig lehet tudni, hogy hogyan. Lehet, hogy mozgósítanak, erősítik az erősnek látszó táborát és elbizonytalanítják a gyengébbnek látszó táborát, vagy éppen ellenkezőleg. Ez a kutatót legátolhatja. Nem tud szabadon beszélni. 

Felelősséget érzek, hogy ha azt mondom, hogy az egyik tábor borzasztó gyatrán áll, akkor elveszem a szavazók kedvét.

Emlékezetes, hogy az előző országgyűlési választás előtt ezen kutatók annak ellenére beszéltek ellenzéki többségről, majd szoros versenyről, hogy utólag kiderült, már a választást megelőző hónapokban a Fidesz–KDNP jelentős vezetését mérték. Ez az interjú pedig azért született, hogy valamilyen választ adjanak a sorozatos tévedéseikre, pontosabban a közvélemény tudatos félretájékoztatására. Hann Endre fenti válasza önmagáért beszél. Egész egyszerűen beismeri, hogy a közvéleményt nem tájékoztatni, hanem befolyásolni akarta, majd öncenzúrát alkalmazott az ellenzéki összefogásra nézve kedvezőtlen adatok elhallgatásával, mert nem akarta elvenni a maradék szavazóik kedvét. Ezt a mentalitást az ő szakmájában gátlástalanságnak, vagy barátibb megfogalmazással „bevállalósnak” nevezik.

És most, az idei országgyűlési választás előtt néhány héttel pedig, amikor Hann és intézete előállt egy óriási ellenzéki vezetés hírével, szeretném felhívni a figyelmet a fenti nyilatkozatának utolsó mondatára.

„Felelősséget érzek, hogy ha azt mondom, hogy az egyik tábor borzasztó gyatrán áll, akkor elveszem a szavazók kedvét.”

Igen, nem vitás, hogy aki négy éve abban volt bevállalós, hogy öncenzúrát alkalmazzon, mert nem akarta az ellenzéki szavazók kedvét szegni, az most simán meglépi, hogy megpróbálja a kormánypárti szavazókat távol tartani az urnáktól. A természetesen felmerülő kérdés ilyen esetekben, hogy miért tette és teszi ezt a nyolcvanadik életévét taposó szakember? Tényleg elfogadható a számára, ha az marad meg róla az utókor emlékezetében, hogy ő volt a Bevállalós Bandi? Sok válaszlehetőség született már a kérdésre, amelyek például a külföldi érdekeket Magyarországon érvényesítő volt liberális párt, az SZDSZ holdudvarához sorolták őt, így egyfajta ideológiai elkötelezettséget (elvakultságot) feltételeztek róla. És ennek persze anyagi vonzata is van, hiszen ha újra hatalomra jut olyan politikai erő – most éppen Tisza néven –, amelyben meghatározó szerepe van a balliberális elitnek, akkor a hatalommal megrendelések is járnak azoknak, akik a győzelemért sokat tettek, sok mindent bevállaltak.

