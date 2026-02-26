Bevállalós Bandi

Volt egy muzsikus, akit évtizedeken keresztül „Külföldi” néven szólítottak és emlegettek a zenésztársai, mert amikor az együttese Csehszlovákiában volt turnén, ő pedig megpróbált utánuk utazni az autójával, úgy eltévedt, hogy még Magyarország határát sem sikerült átlépnie. Mikor a hazatérő zenekar meghallotta az indokot, hogy miért hiányzott a fellépésekről, már kész is volt a becenév, amely aztán elkísérte őt a pályáján.

Most képzeljük el az ellenzéki kutatóintézeteket úgy, mintha egy muzsikus banda lenne, amely a 2022. évi országgyűlési választást követően összeül a 444 szerkesztőségében, hogy számot adjanak a legutóbbi „turnéjuk” tévedéseiről. Ennek a beszélgetésnek a „jegyzőkönyve” 2022 szeptemberében meg is jelent az említett médium felületén. Ekkor Hann Endre, a Medián vezetője így nyilatkozott:

„De az igaz, hogy valóban voltak olyan kutatások, illetve inkább közlemények, amik kimondottan a közvéleményt befolyásoló céllal készültek.” (…) „Rám úgy tekintenek, hogy talán én vagyok, aki leginkább képes a pofájukba vágni a helyzetet, de igenis volt, hogy öncenzúrát gyakoroltam, illetve én is sugalmaztam olyat, hogy lehet ez a választás akár szoros is. Mert az tény, hogy igenis befolyásolnak a közvélemény-kutatások. De nem mindig lehet tudni, hogy hogyan. Lehet, hogy mozgósítanak, erősítik az erősnek látszó táborát és elbizonytalanítják a gyengébbnek látszó táborát, vagy éppen ellenkezőleg. Ez a kutatót legátolhatja. Nem tud szabadon beszélni.

Felelősséget érzek, hogy ha azt mondom, hogy az egyik tábor borzasztó gyatrán áll, akkor elveszem a szavazók kedvét.”

Emlékezetes, hogy az előző országgyűlési választás előtt ezen kutatók annak ellenére beszéltek ellenzéki többségről, majd szoros versenyről, hogy utólag kiderült, már a választást megelőző hónapokban a Fidesz–KDNP jelentős vezetését mérték. Ez az interjú pedig azért született, hogy valamilyen választ adjanak a sorozatos tévedéseikre, pontosabban a közvélemény tudatos félretájékoztatására. Hann Endre fenti válasza önmagáért beszél. Egész egyszerűen beismeri, hogy a közvéleményt nem tájékoztatni, hanem befolyásolni akarta, majd öncenzúrát alkalmazott az ellenzéki összefogásra nézve kedvezőtlen adatok elhallgatásával, mert nem akarta elvenni a maradék szavazóik kedvét. Ezt a mentalitást az ő szakmájában gátlástalanságnak, vagy barátibb megfogalmazással „bevállalósnak” nevezik.