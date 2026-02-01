idezojelek
A cigányság igazi ellenségei

A cigányság ellenségei leginkább azok a „barátok”, akik a nemzeti kisebbségünk rossz helyzetére és szenvedésére építik az üzleti modelljüket és a politikai kampányaikat, mint az un. jogvédő NGO-k vagy számos tehetséggondozó, jótékonykodó civil és az általuk támogatott baloldali politikusok.

Békés Bence
cigányságtiszabódis krisztalázár jánosfidesz 2026. 02. 01. 8:52
Kezdjük azzal az alapvetéssel, hogy a rendszerváltás utáni évtizedek egyik legfontosabb kérdése az volt a társadalomkutatók és szociális szakemberek számára, hogy mit lehet kezdeni a legszegényebb réteg azon tagjaival, akik már sem a fizikai, sem a mentális állapotuk miatt nem alkalmasak munkavégzésre. És a válasz mindig az volt, hogy nincs más megoldás, ezeket az embereket a szociális rendszeren keresztül el kell tartania a magyar társadalomnak, mert különben humanitárius katasztrófa lesz. Egy általam tisztelt és hitelesnek tartott szociológus már az 1990-es évek végén minimum 200 ezer főre tette azon honfitársaink számát, akik csak ezen a módon juthatnak jövedelemhez. Majd a kétezres évek elhibázott baloldali gazdaság- és társadalompolitikájának köszönhetően ez a szám tovább nőtt. 

Nem csoda a munkaképtelen szegények számának növekedése, hiszen a munkaerőpiac még a dolgozni képes cigányokat sem tudta befogadni, a rosszul hangolt segélyezéssel pedig a maradék motivációt is elvették sokuktól, hogy erőfeszítéseket tegyenek a helyzetük megváltoztatására. A terepen dolgozó szakemberek rendszeresen számoltak be arról, hogy a szegénységben élő cigány gyerekek a leggyakrabban azt válaszolták a jövőképükre vonatkozó kérdésre, hogy segélyekből és közmunkából akarnak megélni felnőttként. Ennek oka az volt, hogy a rendszerváltás óta generációk nőttek fel úgy, hogy nem látták egyik felmenőjüket sem hivatalos, legális munkát végezni.

És bár a társadalom által eltartott, folyamatosan gyarapodó réteg problémájáról szakmai berkekben sok szó esett, de a nyilvánosságban annál kevesebb. 

Az említett szociológus ismerősöm akkoriban mesélte el azt is, hogy az egyik kereskedelmi televízió híradós stábja elment hozzá a cigányok helyzetéről interjúzni, de amikor elmondta nekik, hogy több százezer munkaképtelen szegény él Magyarországon, akiknek akkor sem lehetne munkát adni, ha lenne, akkor kikapcsolták a kamerát és a stáb összepakolt, mondván, ilyen negatív, kilátástalanságot hordozó üzenetet nem közvetíthetnek, mert a hirdetőik nem szeretik az ilyesmit. 

És lám, ugyanez a kereskedelmi médium most ezerrel tolja a cigányság védelmét, közvetíti a megbántottságukat, amiért Lázár János arról beszélt, hogy van még hazai munkaerőtartalék a cigányság azon részében, amelyik csak a legegyszerűbb munkák elvégzésére alkalmas, ezért inkább őket foglalkoztassák, ne betelepülő külföldieket. 

A miniszter kendőzetlen kijelentése miatt tiltakozók sorra citálják elő az olyan példákat, akikre nem vonatkozott a megjegyzése, mert van képzettségük, van munkájuk és megélhetésük. Úgy tesznek, mintha Lázár azt mondta volna, hogy a cigány villanyszerelőktől, kőművesektől és újságíróktól el kell venni a jelenlegi állásukat, hogy vonatok takarítására kényszerítsék őket. Persze a miniszter szavainak nem volt ilyen jelentése, de ezt a most felszólalók és az uszításban partner médiumok pontosan tudják. Tudják, de mégis teszik a hülyét, mert azt hiszik, hogy Lázár mondatainak félremagyarázásával cigány szavazatokat tudnak rabolni a Fidesztől a Tisza javára. Tévednek.

Érdemes meghallgatni azokat a cigány közösségi vezetőket, akik a mindennapjaikban folyamatosan azon dolgoznak, hogy munkához juttassák a környezetükben élő szegényeket. Ők nem hogy értik, de helyeslik is Lázár mondatait, mert a rokonaikról, barátaikról, szomszédjaikról van szó, akiket ismernek, tudják, hogy mire képesek és vért izzadnak, amikor segíteni próbálnak nekik. Egyikük vagy 10 éve mondta nekem, amikor az ellenzéki média aktuális „cigányvédő” slágertémája az volt, hogy a közmunkaprogram keretében szervezett általános iskolai felnőttképzés milyen megalázó, mert holdat és napocskát rajzoltatnak többgyerekes családanyákkal, hogy higgyem el neki, valóban innen kell kezdeni az oktatást, mert sokaknak még ez is megugorhatatlan kihívásnak tűnik. Ezek a közösségi vezetők azt is elmondják, ha valaki kíváncsi a véleményükre, hogy a 2010 utáni kormányzat rácáfolt a borúlátó diagnózisokra, mert ha nem is könnyen és gyorsan, de végül sokan a kiterjesztett közmunkaprogramnak köszönhetően beleszoktak a rendszeres munkavégzésbe, majd tovább tudtak lépni a munkaerőpiacra. Közöttük nem kevés olyan ember van, akikről azt hitték, hogy ez soha nem történhet meg velük.

Bódis Kriszta és Orsós János, a Tisza cigányügyi felelősei is pontosan tudják, hogy Lázár miről beszélt, hiszen a munkájuk során naponta szembesültek a problémával. Ők pontosan tudják, hogy a hazai cigányság helyzete először 2010 után változott pozitív irányba a rendszerváltás óta. Tudják, hogy jó stratégia volt a tömeges közmunkaprogram bevezetése és a segélyezés visszanyesése, amelynek következtében olyanok is eljutottak az elsődleges munkaerőpiacra, akikről korábban nem gondolta senki, hogy ez lehetséges. 

Ők látták, tapasztalták Ózd és Sajókaza cigánytelepein, hogy akik korábban a városi kukákból vagy dögkutakból szereztek élelmet a családjuknak és rendszeresen kerültek börtönbe, egyszeriben elkezdtek dolgozni és értelmezhető fizetésből megélni. És azt is megélték, hogy bár mindig a balliberális politikával rokonszenveztek, de érdemi segítséget a 2010 utáni jobboldali kormánytól kaptak, amely nem a pártkötődésüket, hanem a tevékenységük fontosságát nézte. Most mégis bevállalták ezt a szégyenteljes szerepet, amellyel zárójelbe tesznek mindent, amit korábban civilként képviseltek. Azt pedig, hogy asszisztálnak bűnözők szervezett provokációjához egy pártrendezvényen, és ezzel elsősorban a cigányság lejáratását érik el, már minősíteni sem érdemes, tegyék meg ők maguk ezt a tükör előtt.

 


