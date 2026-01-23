Lázár János: Több százezer magyar cigány fiatal jutott munkához és tanulási lehetőséghez

Szakmunkás-bizonyítványt, középiskolai és felsőfokú végzettséget, majd munkát és megélhetést említett példaként Lázár János, amikor a cigány fiatalok felemelkedéséről beszélt a közösségi oldalán közzétett videójában.

Közmunkában részt vevő hölgyek szépítik a rózsakertet Kunágotán. Fotó: Für Henrik

Az építési és közlekedési miniszter hangsúlyozta, a kormány egyik legnagyobb eredménye az, hogy

több százezer magyar cigány fiatalnak nyílt lehetősége a tanulásra és a felemelkedésre.

Mint fogalmazott, sok évtized után egyre többen szereznek szakmunkás-bizonyítványt, középiskolai végzettséget, sőt egyetemi és főiskolai diplomát is, majd munkába állnak, lakást vásárolnak, építkeznek, és a saját erejükből szeretnének boldogulni. Lázár János szerint ennél nagyobb siker nem létezik.

A videóhoz írt kísérőszövegében az építési és közlekedési miniszter élesen bírálta az általa libsi jóemberkedésnek”nevezett megközelítést, és azt írta: szerinte hiteltelen, amikor olyanok beszélnek a cigányság integrációjáról, akiknek nincs gyakorlati tapasztalatuk ezen a területen.

Nekem egy Csipkejózsika a Rózsadombról ne dumáljon a cigányok integrációjáról, mert én több mint húsz éve csináltam, csinálom, amiről ő még csak sápítozik.

Kiemelte, hogy Hódmezővásárhelyen polgármesterként átfogó cigányintegrációs programot valósított meg, amelyhez mérhetőt szerinte senki nem csinált az országban.

Lázár János hangsúlyozta: álláspontja szerint addig nem indokolt külföldről – például Ázsiából vagy Észak-Afrikából – munkaerőt behozni, amíg Magyarországon van munka nélküli cigányember. Úgy fogalmazott, ez újabb érv a bevándorlás ellen, és szerinte elsőbbséget kell adni a magyar cigányoknak a migránsokkal szemben.

A magyar cigányoknak ennél a kormánynál több lehetőséget senki nem teremtett. Sem fent, sem lent, ahol most még csak közmunkát vagy takarítást végezhetnek azok, akiknek nincs végzettségük

– húzta alá az építési és közlekedési miniszter.

Lázár János bejegyzésében kitért a Tiszára is, és kérdést intézett a párthoz az Európai Unió által kiszabott, napi egymillió eurós bírság kapcsán: folytatná-e a büntetés fizetését vagy beengedné a migránsokat. Lázár János szerint nincs harmadik út, mert állítása szerint a bevándorlás elsősorban a legszegényebb magyarok – köztük a közmunkából vagy az alacsony képzettséget igénylő munkákból élő cigány emberek – megélhetését veszélyeztetné.

Erre válaszoljanak Csipkejózsikáék, ne azon mesterkedjenek, hogy lenácizzák a fél országot, amely pontosan tudja, hogy az igazságról beszéltem

– fogalmazott a miniszter.

Borítókép: Lázár János építési és közlekedési miniszter (Forrás: Facebook)