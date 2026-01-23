lázár jánostisza pártcigányság felzárkóztatáscigányság

Lázár János: Több százezer magyar cigány fiatal jutott munkához és tanulási lehetőséghez

Több százezer magyar cigány fiatal kapott valódi esélyt a tanulásra és a felemelkedésre, amit a kormány egyik legnagyobb eredményének nevezett Lázár János egy, a közösségi oldalán megosztott videóban. A miniszter szerint a Fidesz az első politikai közösség, amely vállalta a cigányok ügyének rendezését, és bár nem tudott minden feladatot elvégezni, de sokkal többet tett, mint bárki más.

Magyar Nemzet
2026. 01. 23. 14:28
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szakmunkás-bizonyítványt, középiskolai és felsőfokú végzettséget, majd munkát és megélhetést említett példaként Lázár János, amikor a cigány fiatalok felemelkedéséről beszélt a közösségi oldalán közzétett videójában.

20220601 Kunágota Közmunkában részt vevő hölgyek szépítik a rózsakertet. Fotó: Für Henrik FH Békés Megyei Hírlap
Közmunkában részt vevő hölgyek szépítik a rózsakertet Kunágotán. Fotó: Für Henrik

Az építési és közlekedési miniszter hangsúlyozta, a kormány egyik legnagyobb eredménye az, hogy 

több százezer magyar cigány fiatalnak nyílt lehetősége a tanulásra és a felemelkedésre. 

Mint fogalmazott, sok évtized után egyre többen szereznek szakmunkás-bizonyítványt, középiskolai végzettséget, sőt egyetemi és főiskolai diplomát is, majd munkába állnak, lakást vásárolnak, építkeznek, és a saját erejükből szeretnének boldogulni. Lázár János szerint ennél nagyobb siker nem létezik.

A videóhoz írt kísérőszövegében az építési és közlekedési miniszter élesen bírálta az általa libsi jóemberkedésnek”nevezett megközelítést, és azt írta: szerinte hiteltelen, amikor olyanok beszélnek a cigányság integrációjáról, akiknek nincs gyakorlati tapasztalatuk ezen a területen. 

Nekem egy Csipkejózsika a Rózsadombról ne dumáljon a cigányok integrációjáról, mert én több mint húsz éve csináltam, csinálom, amiről ő még csak sápítozik.

Kiemelte, hogy Hódmezővásárhelyen polgármesterként átfogó cigányintegrációs programot valósított meg, amelyhez mérhetőt szerinte senki nem csinált az országban.

Lázár János hangsúlyozta: álláspontja szerint addig nem indokolt külföldről – például Ázsiából vagy Észak-Afrikából – munkaerőt behozni, amíg Magyarországon van munka nélküli cigányember. Úgy fogalmazott, ez újabb érv a bevándorlás ellen, és szerinte elsőbbséget kell adni a magyar cigányoknak a migránsokkal szemben.

A magyar cigányoknak ennél a kormánynál több lehetőséget senki nem teremtett. Sem fent, sem lent, ahol most még csak közmunkát vagy takarítást végezhetnek azok, akiknek nincs végzettségük

– húzta alá az építési és közlekedési miniszter.

Lázár János bejegyzésében kitért a Tiszára is, és kérdést intézett a párthoz az Európai Unió által kiszabott, napi egymillió eurós bírság kapcsán: folytatná-e a büntetés fizetését vagy beengedné a migránsokat. Lázár János szerint nincs harmadik út, mert állítása szerint a bevándorlás elsősorban a legszegényebb magyarok – köztük a közmunkából vagy az alacsony képzettséget igénylő munkákból élő cigány emberek – megélhetését veszélyeztetné.

Erre válaszoljanak Csipkejózsikáék, ne azon mesterkedjenek, hogy lenácizzák a fél országot, amely pontosan tudja, hogy az igazságról beszéltem

– fogalmazott a miniszter.

 

Borítókép: Lázár János építési és közlekedési miniszter (Forrás: Facebook)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekFekete-Győr András

Francesca, mint mindig!

Bayer Zsolt avatarja

Fekete-Győr elolvassa?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu