Letagadja kétes múltját Magyar Péter bizalmasa

Bódis Kriszta 2025 eleji megjelenése a Tisza Pártnál nagy felzúdulást okozott. A korábbi, gyerekeket érzékenyítő műveiről, például a Csipkejózsikáról ismert írónő azt állította, hogy azok kizárólag művészeti alkotások. Ez a kijelentése ellentmond korábbi nyilatkozatainak, amelyekben nyíltan beszélt arról, hogy filmjeivel és meséivel LMBTQ-érdekeket érvényesít és az érzelmekre ható meggyőzésre törekszik. Bódis Kriszta mára Magyar Péter egyik legfőbb embere – hívta fel a figyelmet az Ellenpont. Emlékeztettek, hogy Orbán Viktor úgy fogalmazott vele kapcsolatban: „a gyerekeink számára Csipkejózsika címmel mesekönyvet rittyentő genderaktivista” lett a Tisza Párt családminiszter-jelöltje.

Magyar Péter bizalmasa, Bódis Kriszta az LMBTQ-lobbi meghatározó aktivistája (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Bódis Kriszta idén február óta társadalompolitikai szaktanácsadóként ténykedik a Tisza Pártnál. A korábban aktivistaként is tevékenykedő író, hivatalos nevén Horváth Krisztina „érthetetlen kormánypárti letámadásként” értékelte, hogy LMBTQ-aktivistának és Soros-fiókának nevezték, és arra hivatkozott, hogy ő mindvégig pártoktól és pártpolitikától függetlenül dolgozott.

Csakhogy állításai nem helytállók: Magyar Péter felfedezettje ugyanis már tiszás szerepvállalása előtt is politikai alapon tevékenykedett.

Ezt nevezi kizárólag művészeti alkotásnak Bódis Kriszta

A legismertebb alkotása a 2006-os novellája, a Csipke Józsika. A mesében a fiú fiú, a lány lány szerelmet választott magának. Ez aligha értelmezhető másként, mint a genderideológia melletti kiállásként:

„Van a tündérkirálynőnknek egy húga és egy öccse, vágtak most egymás suttogó morajába a tündérkék. Mindkettőjük választott szerelmet magának, de jaj, micsoda szégyen! A fiú fiút választott, a lány lányt, és mi nem tudjuk, mitévők legyünk, engedjük, ne engedjük, kérünk, dönts igazságosan! De Csipke egyáltalán nem vágott olyan aggodalmas képet, mint a tündérkék körülötte.

– Hát volt-e kényszer, vagy bántanak-e valakit, hát felnőttek-e, és kölcsönös-e a szerelmük? – kérdezte.

– Kényszer se volt, nem is bántanak senkit, fel is nőttek, és kölcsönös a szerelmük.