Rendkívüli

Teli tárral – egykori helyettese szerint Ruszin-Szendi így jelent meg a Tisza-fórumon

Magyar PétergenderaktivistaBódis Kriszta

Letagadja kétes múltját Magyar Péter bizalmasa

Bódis Kriszta korábban büszkén beszélt arról, hogy milyen aktívan kiáll az LMBTQ-érdekek mellett. Amióta csatlakozott a Tisza Párthoz, minderről inkább hallgat, és egészen másképp nyilatkozik.

Magyar Nemzet
2025. 09. 17. 11:42
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bódis Kriszta 2025 eleji megjelenése a Tisza Pártnál nagy felzúdulást okozott. A korábbi, gyerekeket érzékenyítő műveiről, például a Csipkejózsikáról ismert írónő azt állította, hogy azok kizárólag művészeti alkotások. Ez a kijelentése ellentmond korábbi nyilatkozatainak, amelyekben nyíltan beszélt arról, hogy filmjeivel és meséivel LMBTQ-érdekeket érvényesít és az érzelmekre ható meggyőzésre törekszik. Bódis Kriszta mára Magyar Péter egyik legfőbb embere – hívta fel a figyelmet az Ellenpont. Emlékeztettek, hogy Orbán Viktor úgy fogalmazott vele kapcsolatban: „a gyerekeink számára Csipkejózsika címmel mesekönyvet rittyentő genderaktivista” lett a Tisza Párt családminiszter-jelöltje.

20250413 Budapest A Tisza Párt „Nemzet Hangja” elnevezésű kezdeményezése kérdéseinek eredményváró rendezvénye. fotó: Hatlaczki Balázs (HB) MW képen: Bódis Kriszta író és a Tisza párt szakértője
Magyar Péter bizalmasa, Bódis Kriszta az LMBTQ-lobbi meghatározó aktivistája (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Bódis Kriszta idén február óta társadalompolitikai szaktanácsadóként ténykedik a Tisza Pártnál. A korábban aktivistaként is tevékenykedő író, hivatalos nevén Horváth Krisztina „érthetetlen kormánypárti letámadásként” értékelte, hogy LMBTQ-aktivistának és Soros-fiókának nevezték, és arra hivatkozott, hogy ő mindvégig pártoktól és pártpolitikától függetlenül dolgozott.

Csakhogy állításai nem helytállók: Magyar Péter felfedezettje ugyanis már tiszás szerepvállalása előtt is politikai alapon tevékenykedett.

 

Ezt nevezi kizárólag művészeti alkotásnak Bódis Kriszta

A legismertebb alkotása a 2006-os novellája, a Csipke Józsika. A mesében a fiú fiú, a lány lány szerelmet választott magának. Ez aligha értelmezhető másként, mint a genderideológia melletti kiállásként:

„Van a tündérkirálynőnknek egy húga és egy öccse, vágtak most egymás suttogó morajába a tündérkék. Mindkettőjük választott szerelmet magának, de jaj, micsoda szégyen! A fiú fiút választott, a lány lányt, és mi nem tudjuk, mitévők legyünk, engedjük, ne engedjük, kérünk, dönts igazságosan! De Csipke egyáltalán nem vágott olyan aggodalmas képet, mint a tündérkék körülötte.

– Hát volt-e kényszer, vagy bántanak-e valakit, hát felnőttek-e, és kölcsönös-e a szerelmük? – kérdezte.

– Kényszer se volt, nem is bántanak senkit, fel is nőttek, és kölcsönös a szerelmük.

– Akkor meg mi a baj? Ha szeretik egymást? Meg ne vessétek őket!”

Bódis ezt 2025-ös tiszás kinevezése után azzal magyarázta, hogy művei kizárólag művészeti alkotások. Csakhogy a tiszás politikus ezt saját maga cáfolta meg egy korábbi nyilatkozatával. Ugyanis éppen a Meseország mindenkié című, gyerekeknek szánt LMBTQ-érzékenyítő könyv honlapján olvasható tőle a kiemelt idézet: „A legfőbb feladatunk, hogy megtanuljuk elfogadni egymást. Nem lehet elég korán kezdeni a gyakorlását. Erre valók a mesék, gyerekeknek és felnőtteknek.”

Tehát itt arról értekezett, hogy a meséken keresztül kell érzékenyíteni a gyerekeket és felnőtteket is.

Egy 2022 végi beszélgetésben pedig azt vezette le, hogyan lehet fikción keresztül elfogadhatóbbá tenni a másságokat, hogyan kell társadalmi kérdéseket témává tenni, és közel hozni az olvasóhoz:

Egy képzelt világban sokkal könnyebben azonosulunk olyan főhősökkel, akik esetleg a való világban akár taszítanak is minket.

Bódis Kriszta azt is hozzáteszi, hogy ő aktivista is egyben. Valamint hogy filmes aktivizmusának is volt abban szerepe, hogy ne vegyék el a bemutatott leszbikus szereplőtől a gyerekét.

 

A művészete hívta életre az LMBTQ-lobbit

Még egy 2021 szeptemberi portréjában egyenesen úgy fogalmaz: a Falusi románc című filmjével teremtették meg az LMBTQ-lobbit politikai érdekérvényesítési célból.

– Soha nem lett volna LMBTQ-lobbi, ha nincs ez a film. És ezalatt én természetesen mind az LMBTQ, mind a lobbi szót úgy értelmezem, mint ahogy az van a valóságban, hogy érdekérvényesítés. A politikai közegben való érdekérvényesítése bizonyos ügyeknek (…). Ezért elképesztően büszke vagyok erre a filmre – fogalmazott.

Egy 2024 végi telexes interjújában is nyíltan kifejti, hogy az „aktivista filmezéssel” hogyan szeretnének problémákat megoldani, és hogy próbálják bemutatni azt, hogy „szerelem és szerelem között nagy különbség nincs”.

 

Érzékenyítés vagy művészet?

Ezekből is látható, hogy Bódis Kriszta üzeneteiből erősen átsüt a kettős beszéd. Politikai pályafutása előtt őszintén beszélt arról, hogy mesékkel, fikcióval hogyan szeretnék a felnőttek és gyerekek véleményét formálni, a politikai színtéren is érvényesíteni az LMBTQ-érdekeket.

Csak akkor tért el ettől a következetes narratívától, amikor Magyar Péter és a Tisza Párt támogatója lett. A potenciális szavazók elvesztése miatt „színtiszta művészetnek” minősítette korábbi novelláit, és letagadta, hogy ő bármiféle LMBTQ-aktivista lenne.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Bódis Kriszta és Magyar Péter (Forrás: Facebook)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lévai Dániel
idezojelekcharlie kirk

Charlie Kirk gyilkosa a szólásszabadságot akarta megölni

Lévai Dániel avatarja

Ez most egy új, mindennél borzalmasabb szint, ami ellehetetleníti a demokratikus közélet sokszínűségét.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu