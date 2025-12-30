Rendkívüli

Világháborúval riogat a Reuters, Magyar Péternek fontos szerep juthat ebben

Sporttáskában repült a kristály az ablakon át: dílerházaspárt fogtak el Budapesten + videó

Nemcsak az élet, hanem a drogbiznisz is összekötötte azt az erzsébetvárosi házaspárt, amely a rendőrség szerint hónapok óta kristállyal kereskedett Budapesten. A rajtaütés során több mint 7 kilogramm kábítószert próbáltak eltüntetni.

Magyar Nemzet
2025. 12. 30. 13:28
Kristállyal kereskedő házaspárt fogtak el a rendőrök Budapesten, a rajtaütés során több kilogramm drogot és jelentős készpénzt is lefoglaltak. A  VII. Kerületi Rendőrkapitányság adatgyűjtése során került a hatóság látókörébe a pár, amely munkamegosztásban értékesítette a kábítószert – írja a police.hu.

Keszthely, Hungary, August 8, 2024: Side of Hungarian police patrol car. Labeled Rendőrség (police). National civil law enforcement agency of Hungary. Governed by the Interior Ministry
Fotó: Koapan / Shutterstock

A BRFK több egységének közreműködésével december 18-án este egy XIII. kerületi lakásban elfogták a 44 éves K. Tivadart és feleségét, K. Erzsébetet. 

A rajtaütés közben a gyanúsítottak egy 7,28 kilogramm kristályos anyagot tartalmazó sporttáskát dobtak ki az ablakon, ám a rendőrök azt a ház kiskertjében megtalálták és lefoglalták.

A lakás átkutatásakor további 280 gramm kristályt, kisebb mennyiségű droggyanús anyagokat, több mint másfél millió forintot, különböző valutákat, aranyat és mobiltelefonokat is lefoglaltak. 

Kiderült az is, hogy a férfi ellen elfogatóparancs volt érvényben.

Az előzetes szakértői vélemény szerint a lefoglalt anyag N-etil-norpentedront, közismert nevén kristályt tartalmazott. 

A drogmennyiség feketepiaci értéke elérheti a 110 millió forintot.

A házaspárt kábítószer-kereskedelem bűntettével gyanúsították meg, őrizetbe vették őket, és kezdeményezték letartóztatásukat.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)

               
       
       
       

