Sporttáskában repült a kristály az ablakon át: dílerházaspárt fogtak el Budapesten + videó

Kristállyal kereskedő házaspárt fogtak el a rendőrök Budapesten, a rajtaütés során több kilogramm drogot és jelentős készpénzt is lefoglaltak. A VII. Kerületi Rendőrkapitányság adatgyűjtése során került a hatóság látókörébe a pár, amely munkamegosztásban értékesítette a kábítószert – írja a police.hu.

A BRFK több egységének közreműködésével december 18-án este egy XIII. kerületi lakásban elfogták a 44 éves K. Tivadart és feleségét, K. Erzsébetet.

A rajtaütés közben a gyanúsítottak egy 7,28 kilogramm kristályos anyagot tartalmazó sporttáskát dobtak ki az ablakon, ám a rendőrök azt a ház kiskertjében megtalálták és lefoglalták.

A lakás átkutatásakor további 280 gramm kristályt, kisebb mennyiségű droggyanús anyagokat, több mint másfél millió forintot, különböző valutákat, aranyat és mobiltelefonokat is lefoglaltak.

Kiderült az is, hogy a férfi ellen elfogatóparancs volt érvényben.

Az előzetes szakértői vélemény szerint a lefoglalt anyag N-etil-norpentedront, közismert nevén kristályt tartalmazott.

A drogmennyiség feketepiaci értéke elérheti a 110 millió forintot.

A házaspárt kábítószer-kereskedelem bűntettével gyanúsították meg, őrizetbe vették őket, és kezdeményezték letartóztatásukat.

