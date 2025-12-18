dílerrendőrségdrogkristálykábítószernyomozás

Lebuktak a vasi dílerek, közel nyolc kilogrammnyi kábítószert foglaltak le a rendőrök

Határozott rendőri fellépés eredményeként több Vas vármegyei településen is lecsaptak a kábítószer-kereskedőkre. Az akció során jelentős mennyiségű drog, készpénz és az előállításhoz szükséges eszközök kerültek elő, miközben több díler ellen is eljárás indult.

Munkatársunktól
2025. 12. 18. 15:20
drog Police.hu
A Vas vármegyei és a sárvári nyomozók az elmúlt hetekben több településen tartottak házkutatásokat, amelyek során jelentős mennyiségű kábítószergyanús anyagot foglaltak le. Az intézkedések során három férfi és egy nő került a hatóság látókörébe, köztük több feltételezett díler is – írta az Origo.

A díler csuklóján azonnal kattant a bilincs
A díler csuklóján azonnal kattant a bilincs – képünk illusztráció (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)

Az egyik akció során a sárvári rendőrök egy 52 éves férfi lakóhelyén tartottak házkutatást. A nyomozók a padláson, egy régóta nem használt hűtőszekrényben, valamint

két műanyag hordóban összesen csaknem nyolc kilogramm szárított növényi anyagmaradványt találtak.

A férfit előállították, kábítószer birtoklása gyanújával hallgatták ki, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.

 

A díler hosszú büntetésre számíthat

A rendőrségi munka ezt követően a Celldömölk környéki térségben folytatódott. Egy 39 éves férfi otthonában tartott házkutatás során közel 100 gramm kristályos anyagot, valamint a porciózáshoz szükséges eszközöket és

félmillió forintnak megfelelő pénzösszeget is találtak.

A férfi a gyanú szerint dílerként tevékenykedett, ezért előállították, kihallgatták, őrizetbe vették, majd kezdeményezték a letartóztatását. Az ügyben rajta kívül két fogyasztó ellen is eljárás indult.

A rendőrség hangsúlyozta, hogy a kábítószer-kereskedelem elleni fellépés továbbra is kiemelt cél és minden rendelkezésre álló eszközzel fellépnek a vidéki drogterjesztés ellen.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Rendőrség)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

