Lebuktak a vasi dílerek, közel nyolc kilogrammnyi kábítószert foglaltak le a rendőrök

A Vas vármegyei és a sárvári nyomozók az elmúlt hetekben több településen tartottak házkutatásokat, amelyek során jelentős mennyiségű kábítószergyanús anyagot foglaltak le. Az intézkedések során három férfi és egy nő került a hatóság látókörébe, köztük több feltételezett díler is – írta az Origo.

A díler csuklóján azonnal kattant a bilincs – képünk illusztráció (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)

Az egyik akció során a sárvári rendőrök egy 52 éves férfi lakóhelyén tartottak házkutatást. A nyomozók a padláson, egy régóta nem használt hűtőszekrényben, valamint

két műanyag hordóban összesen csaknem nyolc kilogramm szárított növényi anyagmaradványt találtak.

A férfit előállították, kábítószer birtoklása gyanújával hallgatták ki, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.

A díler hosszú büntetésre számíthat

A rendőrségi munka ezt követően a Celldömölk környéki térségben folytatódott. Egy 39 éves férfi otthonában tartott házkutatás során közel 100 gramm kristályos anyagot, valamint a porciózáshoz szükséges eszközöket és

félmillió forintnak megfelelő pénzösszeget is találtak.

A férfi a gyanú szerint dílerként tevékenykedett, ezért előállították, kihallgatták, őrizetbe vették, majd kezdeményezték a letartóztatását. Az ügyben rajta kívül két fogyasztó ellen is eljárás indult.

A rendőrség hangsúlyozta, hogy a kábítószer-kereskedelem elleni fellépés továbbra is kiemelt cél és minden rendelkezésre álló eszközzel fellépnek a vidéki drogterjesztés ellen.