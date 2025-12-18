Skót metálbanda balhézott össze Simon Cowell új fiúcsapatával

A Simon Cowell által nemrég összerakott fiúzenekar jogi vitába keveredhet, miután kiderült: nevük feltűnően hasonlít egy már létező skót heavy metal együttesére – írja a Metal Hammer.

A Pop Idol, az X-Faktor és a Britain’s Got Talent szókimondó zsűritagjaként ismertté vált Simon Cowell a Netflix The Next Act című műsorával tért vissza a nyilvánosság elé. A sorozatban arra tesz kísérletet, hogy a One Direction utáni, gyökeresen átalakult zeneiparban is megalkossa a következő nagy popcsapatot.

A műsor eredményeként született meg a héttagú December 10 nevű fiúbanda, amely a széria premierjének dátumáról kapta a nevét. A csapat indulása azonban rögtön botrányba fulladt, miután felfigyelt rájuk a glasgow-i December Tenth nevű metálegyüttes, amely 2020 óta létezik.

A skót rockerek állítása szerint nevüket annak a napnak az emlékére választották, amikor egy levelezőtársukat kivégezték a börtönben. Az énekesük egy – azóta törölt – közösségi bejegyzésben jelezte: tudomásukra jutott, hogy Simon Cowell, a Netflix és a Universal Music egy új fiúzenekart kreált, amely részben azonos nevet használ. Hozzátette: nyitottak arra, hogy Cowell csapata, illetve jogi képviselőik felvegyék velük a kapcsolatot.

A zenész megjegyezte azt is, hogy az elmúlt napokban jelentősen megnőtt a követőik száma, ám nem biztos benne, hogy ezek mind valódi rajongók.

A December Tenth zenekar későbbi közleményében arról írt, hogy közösségi oldalaikat elárasztották az üzenetek, és sokan a Netflix-műsor popbandájával azonosítják őket.

Simon Cowell, a Netflix és a Universal Music képviselői egyelőre nem kommentálták az ügyet.

Kritikák árnyékolják be Cowell új műsorát

A név körüli botrány tovább árnyékolja be a The Next Act eleve döcögős indulását: a válogatásokra összesen 160-an jelentkeztek, a hatrészes sorozat pedig kifejezetten rossz fogadtatásban részesült.

A Guardian mindössze egy csillagra értékelte a műsort, „Cowell sokadik újragondolásának” nevezve ugyanazt az alapötletet.

Mindeközben a December 10 – a popcsapat – hétfőn megjelentette debütáló dalát, az NSYNC Bye Bye Bye című számának feldolgozását, amely már több mint 260 ezer megtekintést ért el a YouTube-on.

