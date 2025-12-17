marilyn mansonvádszexuális erőszak

Szexuális erőszak vádja ellenére sem lesz tárgyalás Marilyn Manson ügyében

Egy Los Angeles-i bíró elutasította Marilyn Manson volt személyi asszisztense, Ashley Walters által szexuális zaklatás és testi sértés miatt indított keresetét. A bíróság szerint az ügy túl későn került benyújtásra, ezért a per nem folytatható.

Magyar Nemzet
2025. 12. 17. 8:18
Elutasította a bíróság Ashley Walters keresetét, amelyet Marilyn Manson – polgári nevén Brian Warner – ellen nyújtott be szexuális erőszak és bántalmazás vádjával. A döntést Steve Cochran, Los Angeles megyei bíró hozta meg, aki kimondta: a keresetet körülbelül tíz évvel az állítólagos események után adták be, így az elévülési idő miatt nem tárgyalható – írja a Metal Hammer

Marilyn Manson attends the Season 10 Premiere of 'The Walking Dead' at Chinese Theatre in Hollywood, California, on September 23, 2019. (Photo by LISA O'CONNOR / AFP)
Marilyn Mansont már több nő is beperelte szexuális és fizikai erőszak miatt (Fotó: AFP/Lisa O’Connor)

„Olyan helyzettel állunk szemben, ahol a panaszt nagyjából tíz évvel az események után nyújtották be” – fogalmazott Cochran bíró. Hozzátette: 

Nem tartja alkalmazhatónak az úgynevezett késleltetett felismerés elvét, amely bizonyos esetekben lehetővé tenné az elévülési idő meghosszabbítását, ha az áldozat csak később döbben rá a sérelemre.

Walters jogi képviselője, Kate McFarlane a Rolling Stone-nak csalódottságát fejezte ki a döntés miatt. 

Úgy gondoljuk, ez rossz ítélet. A késleltetett felismerés elve épp arra szolgálna, hogy a szexuális visszaélések áldozatai akkor is igazságot kereshetnek, ha az elkövető módszeresen akadályozta őket a megszólalásban

– mondta, hozzátéve: szerinte az ügy még nem ért véget.

Marilyn Manson ügyvédje, Howard King ezzel szemben üdvözölte az ítéletet. Közleményében úgy fogalmazott: „Megnyugtató, hogy ennyi év után egy bíró pusztán a tények alapján ismét arra jutott, hogy Brian Warnert jogtalanul vádolták meg.” Szerinte ügyfele most végre továbbléphet, noha a vádak súlyos személyes árat követeltek.

Ashley Walters 2021-ben indított pert, azt állítva, hogy borzalmas bántalmazások érték, miközben 2010 és 2011 között Manson személyi asszisztenseként dolgozott.

 Az ügyet 2022 májusában már egyszer elutasították, majd egy fellebbezést követően 2024 decemberében újraindították – egészen a mostani döntésig.

Már több nő is beperelte a hírhedt rocksztárt

Marilyn Mansont az elmúlt években több nő is beperelte szexuális és fizikai erőszak miatt. Exmenyasszonya, Evan Rachel Wood színésznő nemi erőszakkal és kínzással vádolta meg, míg az Esmé Bianco, a Trónok harca színésznője által indított eljárás 2023 januárjában peren kívüli megállapodással zárult. 2023 szeptemberében Manson egy meg nem nevezett nővel is egyezségre jutott, aki azt állította, hogy a zenész 2011-ben megerőszakolta. A rocksztár és jogi képviselői minden vádat következetesen tagadtak.

Borítókép: Marilyn Manson (Fotó: AFP)

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

