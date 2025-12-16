sziget fesztiválbiffy clyrokoncertmentális betegség

Mentális betegségek és függőség: visszalépett a turnétól a 2026-os Sziget sztárcsapatának egyik tagja

Megrázó vallomást tett a Biffy Clyro skót rockegyüttes basszusgitárosa: James Johnston a mentális betegségei és függőségi problémái miatt nem vesz részt a zenekar 2026-os turnéján. A döntés a Sziget Fesztivált is érinti, ahol a zenekar jövő nyáron lép fel.

Magyar Nemzet
2025. 12. 16. 16:29
Komoly személyes válságról számolt be a skót Biffy Clyro basszusgitárosa, James Johnston, aki a közösségi oldalán jelentette be: nem vesz részt a zenekar 2026-os koncertjein, hogy a mentális egészségére és felépülésére koncentrálhasson –  adta hírül az NME.

Budapest, 2017. augusztus 10. Közönség a Biffy Clyro skót rockegyüttes koncertjén a Hajógyári-szigeten a 25. Sziget Fesztivál nulladik napján, 2017. augusztus 10-én. MTI Fotó: Mohai Balázs
A Biffy Clyro koncertje a 25. Sziget Fesztivál nulladik napján, 2017. augusztus 10-én. Fotó: MTI/Mohai Balázs

A Biffy Clyro jövőre a Szigeten ad koncertet

A zenész elárulta, hogy hosszú ideje mentális problémákkal küzd, amelyek függőséghez vezettek, mindezt pedig éveken át titokban tartotta. Mint írta, ezek a gondok már nemcsak rá, hanem a környezetére is súlyos hatással voltak.

Eljött az idő, hogy megfelelően foglalkozzam a betegségeimmel, és végre megoldjam őket

 – fogalmazott Johnston, aki azt is elmondta, szívszorító, hogy nem lehet ott a 2026 elején induló turnén.

A basszusgitáros nyilvánosan kért bocsánatot zenésztársaitól, Simon Neiltől (énekes) és ikertestvérétől, Ben Johnsontól (dobos), megköszönve nekik a támogatást, a türelmet és a megértést. Hozzátette: 

már megkezdte a szakszerű kezelést, és bízik benne, hogy van kiút a jelenlegi helyzetből.

A turné idején a basszusgitárosi posztot Naomi Macleod veszi át, aki a Bitch Falcon tagjaként vált ismerté, valamint korábban Simon Neil mellékprojektjében, az Empire State Bastardben is játszott.

A bejelentés különösen érzékenyen érinti a magyar rajongókat, hiszen a Biffy Clyro 2026 nyarán a Sziget Fesztiválon is fellép, olyan előadókkal együtt, mint Florence + The Machine, Lewis Capaldi, Twenty One Pilots és SOMBR. A skót rockbanda emellett nagyszabású koncerttel zárja a turnét Londonban, a Finsbury Parkban, mintegy negyvenezer néző előtt – ez lesz az eddigi legnagyobb önálló fellépésük.

A zenekar nemrég jelentette meg tizedik stúdióalbumát, a Futique-ot, amely az egyik legszemélyesebb és legőszintébb anyaguknak számít. 

Számos európai nagy fesztiválon, köztük a Szigeten is bizonyított már a skót banda, legutóbb idén nyáron a Budapest Parkban mutatták meg, miért számítanak hazájuk egyik legnépszerűbb zenekarának.

 

Borítókép: James Johnston basszusgitáros a Biffy Clyro koncertjén a 25. Sziget Fesztivál nulladik napján (Fotó: MTI/Mohai Balázs)

 

Bayer Zsolt
idezojelekVietnám

Ötvenhat évvel ezelőtti üzenet + videó

Bayer Zsolt avatarja

1969-ben megkérdezték egy Vietnámban szolgáló amerikai katonától, hogy mit üzen az ötven évvel később élő amerikaiaknak.

