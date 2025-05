Először ad önálló koncertet Magyarországon az egyik legnagyobb skót rockbanda

2013-ban Magyarországon még nem sokan emlegették a Biffy Clyro nevét, ezért kifejezetten bátor húzás is volt a Sziget részéről, hogy egyenesen főfellépőként hívták el őket. A banda pedig igencsak látványos koncertet adott: ma már a kisebb hazai zenekaroknál sem ritka, hogy lánggyelvek és füst csap fel az égig a színpadon, akkoriban azonban csak a legnagyobb sztárok engedhették ezt meg maguknak, így igencsak meglepő volt a monumentális performanszuk. Szerencsére azonban nem csak a csinnadrattáról szólt a show, az együttesnek mindig is hihetetlen dallamérzéke volt, a számaik puritán környezetben ugyanúgy élvezhetőek, miként az az egy évvel később a jóval szerényebb, mára megszűnt Pannónia Fesztiválon is kiderült, mielőtt 2017-ben újra a Sziget nagyszínpadát vették volna célba.

Biffy Clyro Fotó: Brennan Bucannan

Simon Neil (ének, gitár) és az ikerpár, James Johnston (basszus, vokál) és Ben Johnston (dob, vokál) idén harminc éve kezdett el együtt zenélni, akkor még Skrewfish néven, mára pedig a brit rockzene egyik legkiemelkedőbb együttesévé váltak. Az alternatív, progresszív rockszíntérből hamar a legnagyobb fesztiválok és stadionok színpadáig jutottak. A nagy áttörést a 2007-ben megjelent Puzzle című nagylemez hozta meg számukra.

A Biffy Clyro eddig összesen kilenc stúdióalbummal büszkélkedhet, amelyek közül három is vezette a brit albumeladási listákat. Emellett, mint említettük, a koncertjeik híresen magukkal ragadóak, rendszeresen főfellépőként állnak is színpadra az olyan brit óriásfesztiválokon, mint a Reading és a Leeds, a Download vagy az Isle of Wight. A 2022-es brit arénaturnéjukon telt házas koncertet adtak többek között a londoni O2 Arénában és a glasgow-i Hydro Arénában is.

A skót trió különleges helyet foglal el a brit rockzene térképén. A csapat saját, független gyökereiből kiindulva vált Nagy-Britannia egyik legismertebb és legelismertebb zenekarává anélkül, hogy bármilyen kompromisszumot kötöttek volna.

Fellépéseikről nemcsak a rajongók, de a kritikusok is ódákat zengenek, a Kerrang! magazin egyszerűen lenyűgözőnek, míg az NME kompromisszumok nélküli közönségszórakoztatásnak nevezte koncertjeiket.

Mindezt most a Budapest Parkban is megtapasztalhatjuk június 11-én.

Borítókép: Biffy Clyro a brit Victorious Festivalon (Forrás: Facebook)