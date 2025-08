Nézzük meg időrendben!

Térjünk vissza erre a Felföldi Józsefre, a debreceni „vállalkozóra”, a „szívószálpápára”, aki hirtelen megvilágosodott.

A 24.hu július 23-án tette közzé a „nagy hírt”, miszerint:

„A Quick Milk nevű »varázsszívószálról« is híressé vált édesipari vállalkozó az utóbbi napokban több kormánykritikus posztot tett közzé Facebook-oldalán. »Aki tényleg önerőből lett valaki, annak nem kell ezt bizonygatni« – írta hétfőn Tiborcz Istvánnak címezve.”

Hát persze…

Aztán egy nap múlva, 24-én folytatódott a „nagy hír” habosítása:

„Felföldi József a Telexnek azt mondta, az utolsó csepp a pohárban egy 410 ezer eurós (kb. 160 millió forintos) levonás volt, amit egy általa abszurdnak nevezett bírósági döntés miatt emeltek le a számlájáról. A vállalkozó már korábban eldöntötte, hogy visszavonul, és fiára hagyja a vállalkozást, de 2021-ben bejelentette, hogy kénytelen visszatérni, mivel fiát »megszédítették«, és megpróbálták megszerezni tőle a vállalkozást. Az ügy lezárultáig a vállalkozó nem szerette volna részletezni, hogy mi is történt pontosan, de azt elárulta, hogy ehhez volt köze a 410 ezer eurós levonásnak is. Az ügynek állítása szerint van egy németországi szála is: Németországban zajlik egy per a cég ellen, a helyi elosztási lánc szétverésével szerinte nagyjából húszmilliárd forinttal károsították meg a vállalatot a hazai rosszakarói, de neveket nem árult el. Szerinte a cél a vállalkozás tönkretétele volt, hogy aztán azt jó pénzért tudják felvásárolni.”

Még egy hát persze.

Ezt követően bátorkodtam írni néhány tényt, s feltenni néhány kérdést, mindezt a Magyar Nemzetben július 25-én:

„S hogy mindjárt a közepébe vágjunk, idézzük ide ennek a képességtelen, de legalább aljas idiótának azt a bejegyzését, amely Tiborcz Istvánnak címezve így szól:

„Aki tényleg önerőből lett valaki, annak nem kell ezt bizonygatni” – írja, s most tényleg ne foglalkozzunk a ragozással, hanem koncentráljunk erre az „önerőre”.

Nos, a palyazat.gov.hu honlap bárki által elérhető adatai szerint a Felföldi Édességgyártó és Szolgáltató Kft. eddig a következő pénzügyi támogatásokban részesült: