Ilyen ember a Magyar Péter mögött álló celeb-milliárdos üzletember

Nem csak a sztárvilág, de a luxuslakások is vonzák

Magyar Péterhez és Ruszin-Szendi Romuluszhoz hasonlóan Hanzel Henrik is szereti a szép és drága ingatlanokat. Luxusszeretetéről sokat elárul, hogy Szentendrén, a Kada utcai palotának kapuján a dupla H, azaz Hanzel Henrik nevének monogramja olvasható.

Hanzel Henrik is szereti a szép és drága ingatlanokat. Fotó: Google Maps

Bár a konkrét utcában nincs eladó ingatlan, de Szentendrén az ingatlan.com tanúsága szerint 1,3-1,5 millió forintos négyzetméterárak sem túl ritkák. A környéken hasonló adottságú ingatlant 400 millió forintért árulnak. A tulajdoni lap tanúsága szerint a Magyar Péter mellett álló celeb-üzletember 2024 nyarán túladott a luxusházon.

De Hanzel Henrik korábbi címe is elég impozáns környéken van, az I. kerület Bérc utcában Lánchídra néző, dunai panorámával. A 161 négyzetméteres lakás jelenleg is Hanzel cégének, a Versant Kft-nek a tulajdonában van. Ennél a lakásnál egy kisebb ingatlan is 419 millió forintba kerül a Bérc utcában.

A szentendrei kúria eladásával egyidejűleg tulajdonos lett a Bajcsy-Zsilinszky úton egy 132 négyzetméteres lakásban. Bár ez az épület nem annyira impozáns kívülről, mint Hanzel többi ingatlana, de a lakás rendkívül értékes helyen, a Parlament és a Bazilika szomszédságában helyezkedik el. Az ingatlan.com-on hasonló méretű lakások a környéken 180-200 millió forintba kerülnek.

De a legnagyobb ingatlanvagyona természetesen az óbudai Zay utcai óriási telephely, amely területén található a benzinkút illetve a Dallas étterem. Ennek a nagyértékű telephelynek a többségi tulajdonjoga Hanzel Henrik érdekeltségébe tartozik. A 9807 négyzetméteres ingatlan pontos értékét nem tudni, de Óbudán hasonló méretű telephely, a rajta lévő épületekkel 1,5 milliárd forintba kerül.