Esterházy Mátyás őszintén elmondta, miért tért haza az egyik legnagyobb magyar tehetség

Az utánpótlás-válogatott Kern Martin (U16–U19) 2017 őszén került a felcsúti akadémiára, a 2022/2023-as idényben két NB I-es találkozón is pályára lépett, majd 2024 nyarán a Sturm Grazhoz szerződött. Az előző idényben hat UEFA Youth League-mérkőzésen játszott, míg az osztrák másodosztályban szereplő Sturm II-ben 26 bajnokin lépett pályára. Hétvégén viszont már az NB I-ben is bizonyítási lehetőséget kaphat a Puskás Akadémia együttesében. Az előző kiírás ezüstérmese ugyanis hazacsábította a futballistát, aki a szombati, Kisvárda elleni idegenbeli bajnokin akár már pályára is léphet Hornyák Zsolt csapatában.

Kern Martin már a Puskás Akadémia mezében. Forrás: Puskasakademia.hu

– Kern Martint a Puskás Akadémia és a magyar futballszámára sem kell bemutatni, Felcsúton pontosan tudják, milyen potenciál rejlik benne, nem zsákbamacskát vettek – mondta Esterházy Mátyás, a 19 esztendős középpályást képviselő EM SportsConsulting tulajdonosa. – Pécsi Ármin példája bizonyítja, hogy a klubnál tudják, hogyan kell felépíteni a magyar fiatalokat, nyilván Kern Martint is okkal szerződtették, nem véletlenül invesztáltak pénzt és energiát abba, hogy ismét itthon futballozzon. Hornyák Zsolt jól ismeri a középpályást, biztos vagyok benne, hogy jó érzékkel építi majd be a csapatba.

A magyar futball egyik legnagyobb tehetsége 2029-ig írt alá a felcsúti együtteshez.

Esterházy Mátyás: Kern Martin lehet a Puskás következő ékköve

– A BL-főtábla küszöbén álló csapatban nem tudta megvetni a lábát, a másodosztályban szereplő együttest viszont már kinőtte, így adta magát a kérdés, hogy hol van a legnagyobb esély az állandó játéklehetőségre, és a további fejlődésre. Arra jutottunk, hogy a környezet, ami itthon kialakult a magyar fiatalok körül, remek lehetőséget biztosít arra, hogy a Martinhoz hasonló toptehetségek gyorsított pályán mutathassák meg, mire képesek. A Puskás Akadémiával végig nyitott és őszinte párbeszédet folytattunk, korábban Pécsi Ármint is közösen építettük fel, és minden adott ahhoz, hogy Martin legyen a következő ékköve a klubnak – jegyezte meg Esterházy Mátyás.