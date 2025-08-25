Natalja NagovicinaGyőzelem-csúcsHán-tengridokumentumfilm

Végleg feladták a hétezer méter felett rekedt orosz hegymászónő utáni keresést, azonban egy videó komoly indulatokat váltott ki

Nem a halál a legrosszabb – mondta.

Magyar Nemzet
Forrás: Mirror2025. 08. 25. 14:55
illusztráció Forrás: Pexels
Már két hete van egyedül a Győzelem-csúcson Kirgizisztánban, törött lábbal a 47 éves orosz hegymászónő, Natalja Nagovicina, akinek a mentését végleg feladták – írja  Mirror annak apropóján, hogy előkerült róla egy régebbi videó. 

Natalia Nagovitsina
Fotó: Facebook

A 2022-ben készült dokumentumfilmben megdöbbentő őszinteséggel beszél arról, hogy mitől fél igazán a hegyekben. Ebben azt mondta, nem félt a haláltól. 

Attól féltem, hogy rokkant leszek, hogy fagyás miatt elveszítem a karjaimat és a lábaimat, és akkor mit csinálok!?

– Nagovicina a Stay with Khan Tengri című dokumentumfilmben hozzáfűzte, az lenne a legrosszabb büntetés, ha elveszítené valamelyik végtagját. 

A kirgizisztáni hatóságok augusztus 23-án feladták a nő megmentését, miután többször próbálták megközelíteni, azonban egyik kísérletet sem koronázta siker. A hegymászó augusztus 12-e óta van egyedül a 7439 méter magas Győzelem-csúcson a kirgiz–kínai határon törött lábbal, mínusz 23 fokban. Mindez azért rettenetesen tragikus, mert a film egy 2021-es expedíciót örökít meg. Akkor a férjével, Szergejjel próbált feljutni a Hán-tengri csúcsra, azonban ez nem sikerült, mert a férfi 6900 méteres magasságban agyvérzést kapott. A nő nem volt hajlandó magára hagyni Szergejt. A tragikus történet vége az lett, hogy a férfi meghalt a hegyen, a holteste soha nem került elő. 

Múlt hét kedden még láttak mozgást a nő táborhelyén, csütörtökön azonban már semmi életjelet nem tapasztaltak a környéken, ezért vasárnap a mentőcsapatok utolsó kísérletét is leállították, mondván, hogy az időjárás egyre rosszabb a környéken, továbbá ilyen magasságban, ennyi ideig lehetetlen életben maradni. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

