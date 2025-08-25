Már két hete van egyedül a Győzelem-csúcson Kirgizisztánban, törött lábbal a 47 éves orosz hegymászónő, Natalja Nagovicina, akinek a mentését végleg feladták – írja Mirror annak apropóján, hogy előkerült róla egy régebbi videó.
Végleg feladták a hétezer méter felett rekedt orosz hegymászónő utáni keresést, azonban egy videó komoly indulatokat váltott ki
Nem a halál a legrosszabb – mondta.
A 2022-ben készült dokumentumfilmben megdöbbentő őszinteséggel beszél arról, hogy mitől fél igazán a hegyekben. Ebben azt mondta, nem félt a haláltól.
Attól féltem, hogy rokkant leszek, hogy fagyás miatt elveszítem a karjaimat és a lábaimat, és akkor mit csinálok!?
– Nagovicina a Stay with Khan Tengri című dokumentumfilmben hozzáfűzte, az lenne a legrosszabb büntetés, ha elveszítené valamelyik végtagját.
További Sport híreink
A kirgizisztáni hatóságok augusztus 23-án feladták a nő megmentését, miután többször próbálták megközelíteni, azonban egyik kísérletet sem koronázta siker. A hegymászó augusztus 12-e óta van egyedül a 7439 méter magas Győzelem-csúcson a kirgiz–kínai határon törött lábbal, mínusz 23 fokban. Mindez azért rettenetesen tragikus, mert a film egy 2021-es expedíciót örökít meg. Akkor a férjével, Szergejjel próbált feljutni a Hán-tengri csúcsra, azonban ez nem sikerült, mert a férfi 6900 méteres magasságban agyvérzést kapott. A nő nem volt hajlandó magára hagyni Szergejt. A tragikus történet vége az lett, hogy a férfi meghalt a hegyen, a holteste soha nem került elő.
További Sport híreink
Múlt hét kedden még láttak mozgást a nő táborhelyén, csütörtökön azonban már semmi életjelet nem tapasztaltak a környéken, ezért vasárnap a mentőcsapatok utolsó kísérletét is leállították, mondván, hogy az időjárás egyre rosszabb a környéken, továbbá ilyen magasságban, ennyi ideig lehetetlen életben maradni.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Nem csak az NBA-csúcsait döntögették, Jordan és Bryant sportkártyája felrobbantotta a piacot
A Chicago Bulls ikonja és a Los Angeles Lakers legendája új fejezetet nyitott a gyűjtők világában.
Elek Gábor határozott célt fogalmazott meg az esztergomi kézilabdacsapattal szemben
A volt Fradi-edző újra az Elek Gyula Arénába látogat csapatával.
Szenzáció! Oxigénpalack és serpák nélkül indul nyolcezer méter fölé két magyar hegymászó
Napok kérdése és Klein Dávid elindul Nagy Mártonnal.
Miután Gulácsi hat gólt kapott, riválisa támadást indított a helyéért
A Lipcse belga kapusa súlyos döntést fontolgat, ami kényszerhelyzetbe hozhatja a klubot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Nem csak az NBA-csúcsait döntögették, Jordan és Bryant sportkártyája felrobbantotta a piacot
A Chicago Bulls ikonja és a Los Angeles Lakers legendája új fejezetet nyitott a gyűjtők világában.
Elek Gábor határozott célt fogalmazott meg az esztergomi kézilabdacsapattal szemben
A volt Fradi-edző újra az Elek Gyula Arénába látogat csapatával.
Szenzáció! Oxigénpalack és serpák nélkül indul nyolcezer méter fölé két magyar hegymászó
Napok kérdése és Klein Dávid elindul Nagy Mártonnal.
Miután Gulácsi hat gólt kapott, riválisa támadást indított a helyéért
A Lipcse belga kapusa súlyos döntést fontolgat, ami kényszerhelyzetbe hozhatja a klubot.