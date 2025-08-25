Végleg feladták a hétezer méter felett rekedt orosz hegymászónő utáni keresést, azonban egy videó komoly indulatokat váltott ki

A 2022-ben készült dokumentumfilmben megdöbbentő őszinteséggel beszél arról, hogy mitől fél igazán a hegyekben. Ebben azt mondta, nem félt a haláltól.

Attól féltem, hogy rokkant leszek, hogy fagyás miatt elveszítem a karjaimat és a lábaimat, és akkor mit csinálok!?

– Nagovicina a Stay with Khan Tengri című dokumentumfilmben hozzáfűzte, az lenne a legrosszabb büntetés, ha elveszítené valamelyik végtagját.