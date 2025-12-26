Európabékebrüsszeli tervTisza PártháborúmigrációHidvéghi Balázs

A béke és a biztonság lett 2025-ben a legnagyobb érték

Egyértelművé vált 2025-re, hogy a béke és a biztonság lett a legnagyobb érték – mondta Hidvéghi Balázs a közösségi oldalán közzétett videóban. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára hangsúlyozta, a magyar kormány minden erejével azon dolgozik, hogy megőrizze Magyarország békéjét és biztonságát.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 26. 13:04
Hidvéghi Balázs (Forrás: Facebook)
– Európa nehéz évet zár – fogalmazott Hidvéghi Balázs a Facebook-oldalán megosztott videóban. 

Jánoshalma, 2025. december 5. Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormánypártok országjárásának fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón a Déli ASzC Jánoshalmi Mezőgazdasági Technikumban 2025. december 5-én. MTI/Kacsúr Tamás
Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Fotó: MTI/Kacsúr Tamás

Az elhibázott brüsszeli döntések következményeit mindannyian érezzük: a háború, a migráció, a terrorveszély, az energiaválság és a gazdasági nehézségek határozzák meg ma az európai mindennapokat – jelezte.

Néhány év leforgása alatt megrengett minden, amit Európában korábban természetesnek gondoltunk, és ezért, sajnos, a brüsszeli elit viseli az elsődleges felelősséget

 – jelentette ki a kormánypárti politikus.

Hangsúlyozta: 

a kormány mindent megtesz azért, hogy kimaradjunk a veszélyes brüsszeli döntésekből, és ne sodorjanak minket háborúba.

– Nem engedjük azt sem, hogy Brüsszel a magyarokkal fizettesse meg az ukrán háború árát – tette hozzá.

Hidvéghi Balázs arról is beszélt: a kormány mindent megtesz annak érdekében is, hogy ne telepítsenek be Magyarországra migránsokat, és 

ne csináljanak Magyarországból is bevándorlóországot.

A brüsszeli nyomásgyakorlásnak a kormány ellenáll, és teljes erővel védi 

  • az adócsökkentéseket, 
  • a rezsicsökkentést, 
  • a biztonságos energiaellátást. 

Mi meg akarjuk óvni a magyar vállalkozásokat és a magyar gazdaságot a rossz brüsszeli döntések következményeitől

– fogalmazott.

Biztosította a magyarokat arról, hogy a nemzeti kormány kitart háborúellenes és migrációellenes politikája mellett, ha kell, az árral szemben is. 

 

Brüsszel baloldali bábormányt akar Magyarországon 

Kiemelte: Brüsszelben ezt pontosan tudják, ezért akarják lecserélni a nemzeti kormányt egy brüsszeli baloldali bábkormányra. Ezért támogatják teljes erővel a Tisza Pártot, amely kész végrehajtani a brüsszeli elit összes megrendelését, kiszolgálják a háborús terveket, készek Magyarországot is háborúba sodorni, megszorításokat és adóemeléseket készítenek elő a családoknak, a nyugdíjasoknak és a vállalkozásoknak – mondta Hidvéghi Balázs.

Megjegyezte: a Tisza Párt hallgatna akkor is, ha brüsszeli nyomásra megindulna a migránsok betelepítése Magyarországra, és ők belemennének abba is, hogy elvágják Magyarországot az orosz energiától, veszélybe sodorva ezáltal a magyarok energiaellátását és az alacsony rezsit.

Mindezt persze tagadják, de saját magukat buktatták le, amikor elmondták, hogy most ezekről nem kell beszélni, de a választások után majd mindent lehet

– fűzte hozzá.

Hidvéghi Balázs rámutatott: Magyarországnak még van választása, majd azt kívánta mindannyiunknak, hogy a magyar érdeket, a békét és a biztonságot válasszuk.

 

Borítókép: Hidvéghi Balázs (Forrás: Facebook)

 

Fontos híreink

