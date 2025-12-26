A béke és a biztonság lett 2025-ben a legnagyobb érték

– Európa nehéz évet zár – fogalmazott Hidvéghi Balázs a Facebook-oldalán megosztott videóban.
Az elhibázott brüsszeli döntések következményeit mindannyian érezzük: a háború, a migráció, a terrorveszély, az energiaválság és a gazdasági nehézségek határozzák meg ma az európai mindennapokat – jelezte.
Néhány év leforgása alatt megrengett minden, amit Európában korábban természetesnek gondoltunk, és ezért, sajnos, a brüsszeli elit viseli az elsődleges felelősséget
– jelentette ki a kormánypárti politikus.
Hangsúlyozta:
a kormány mindent megtesz azért, hogy kimaradjunk a veszélyes brüsszeli döntésekből, és ne sodorjanak minket háborúba.
– Nem engedjük azt sem, hogy Brüsszel a magyarokkal fizettesse meg az ukrán háború árát – tette hozzá.
Hidvéghi Balázs arról is beszélt: a kormány mindent megtesz annak érdekében is, hogy ne telepítsenek be Magyarországra migránsokat, és
ne csináljanak Magyarországból is bevándorlóországot.
A brüsszeli nyomásgyakorlásnak a kormány ellenáll, és teljes erővel védi
- az adócsökkentéseket,
- a rezsicsökkentést,
- a biztonságos energiaellátást.
Mi meg akarjuk óvni a magyar vállalkozásokat és a magyar gazdaságot a rossz brüsszeli döntések következményeitől
– fogalmazott.
Biztosította a magyarokat arról, hogy a nemzeti kormány kitart háborúellenes és migrációellenes politikája mellett, ha kell, az árral szemben is.
Brüsszel baloldali bábormányt akar Magyarországon
Kiemelte: Brüsszelben ezt pontosan tudják, ezért akarják lecserélni a nemzeti kormányt egy brüsszeli baloldali bábkormányra. Ezért támogatják teljes erővel a Tisza Pártot, amely kész végrehajtani a brüsszeli elit összes megrendelését, kiszolgálják a háborús terveket, készek Magyarországot is háborúba sodorni, megszorításokat és adóemeléseket készítenek elő a családoknak, a nyugdíjasoknak és a vállalkozásoknak – mondta Hidvéghi Balázs.
Megjegyezte: a Tisza Párt hallgatna akkor is, ha brüsszeli nyomásra megindulna a migránsok betelepítése Magyarországra, és ők belemennének abba is, hogy elvágják Magyarországot az orosz energiától, veszélybe sodorva ezáltal a magyarok energiaellátását és az alacsony rezsit.
Mindezt persze tagadják, de saját magukat buktatták le, amikor elmondták, hogy most ezekről nem kell beszélni, de a választások után majd mindent lehet
– fűzte hozzá.
