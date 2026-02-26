Leszakadt egy épületelem az Andrássy úton + videó

Szerdán délután egy épület homlokzatáról több darab lezuhant a budapesti Andrássy úton, közvetlenül egy buszmegálló előtt, ahol járókelők tartózkodtak — írja a Blikk.
A törmelék olyan súlyú volt és olyan magasságból esett le, hogy akár halálos sérülést is okozhatott volna, ha valakit eltalál — mondta a Tényeknek az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke.
Szerencsére a járókelők az utolsó pillanatban elugrottak, így senki sem sérült meg súlyosan.
A helyszínt a hatóságok lezárták, és a tűzoltók átvizsgálták az épületet, hogy nincs-e további omlásveszély.
A Blikk beszámolója szerint
a homlokzat alatt korábban felszerelt biztonsági háló is átszakadt az omlás során.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!