Leszakadt egy épületelem az Andrássy úton + videó

Szerdán délután egy épület homlokzatáról több darab lezuhant a budapesti Andrássy úton, közvetlenül egy buszmegálló előtt, ahol járókelők tartózkodtak — írja a Blikk.

Fotó: ArTono / Shutterstock

A törmelék olyan súlyú volt és olyan magasságból esett le, hogy akár halálos sérülést is okozhatott volna, ha valakit eltalál — mondta a Tényeknek az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke.

Szerencsére a járókelők az utolsó pillanatban elugrottak, így senki sem sérült meg súlyosan.

A helyszínt a hatóságok lezárták, és a tűzoltók átvizsgálták az épületet, hogy nincs-e további omlásveszély.

A Blikk beszámolója szerint