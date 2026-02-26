Rendkívüli

Magyarországon olajellátási vészhelyzetet akarnak előállítani a választások előtt

andrássy útépülettörmelék

Leszakadt egy épületelem az Andrássy úton + videó

Sokkoló felvétel készült arról, hogy a törmelék átszakítja a biztonsági hálót, de senki sem sérült meg súlyosan.

Magyar Nemzet
2026. 02. 26. 22:24
Járókelők közé zuhant egy épület homlokzatának darabja / Fotó: Tények
Szerdán délután egy épület homlokzatáról több darab lezuhant a budapesti Andrássy úton, közvetlenül egy buszmegálló előtt, ahol járókelők tartózkodtak — írja a Blikk.

tree alley on Andrássy Boulevard in budapest, hungary
Fotó: ArTono / Shutterstock

 A törmelék olyan súlyú volt és olyan magasságból esett le, hogy akár halálos sérülést is okozhatott volna, ha valakit eltalál — mondta a Tényeknek az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke. 

Szerencsére a járókelők az utolsó pillanatban elugrottak, így senki sem sérült meg súlyosan.

A helyszínt a hatóságok lezárták, és a tűzoltók átvizsgálták az épületet, hogy nincs-e további omlásveszély. 

A Blikk beszámolója szerint

 a homlokzat alatt korábban felszerelt biztonsági háló is átszakadt az omlás során.

Borítókép: Tények.hu


