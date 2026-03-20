Rendkívüli

Orbán Viktor az uniós csúcs után jelentkezett: Nem volt olyan érvük, amelynél ne lett volna erősebb érvünk

háborúveszélyszomszédUkrajnanők

Balmazújvárostól karnyújtásnyira a háború

A magyar vármegyék közelében egyre súlyosabbá válik a helyzet. Miközben a szomszédban tovább tombol a háború, mind nyugtalanítóbb hírek érkeznek Ukrajnából: a harcok nemcsak a frontvonalakon követelnek áldozatokat, hanem a civil lakosságot is súlyosan érintik, különösen a nők és lányok szenvednek. A térséghez közeli összecsapások és a folyamatos támadások következtében a válság napról napra mélyül, és egyre inkább érezhető a határ mentén is.

Magyar Nemzet
Forrás: HAON2026. 03. 20. 3:00
A háború borzalma elől Kijevből menekülő anya két gyermekével Fotó: Kunihiko Miura Forrás: Yomiuri/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy friss nemzetközi jelentés szerint a teljes körű orosz invázió kezdete óta több mint ötezer nő és lány vesztette életét, és legalább tizennégyezren megsérültek. A szakértők szerint a valós szám ennél jóval magasabb lehet, ráadásul 2025 eddig a leghalálosabb évnek bizonyult, írja a Haon.

háború
A 76 éves Valentina kijevi belvárosi lakásában, 2026 februárjában. A házban napok óta nincs fűtés, az áram pedig csak napi egy órára van bekapcsolva (Fotó: UN Women)

Fél éven belül összeomolhat a rendszer

A jelentés arra figyelmeztet: Ukrajnában egy úgynevezett „hármas válság” bontakozott ki. A folyamatos harcok mellett az energetikai infrastruktúra elleni támadások is súlyosan érintik a mindennapi életet – sok helyen nincs áram, fűtés vagy víz. Minderre ráadásul egy harmadik tényező is ráerősít: drasztikusan csökken a nőket segítő szervezetek finanszírozása.

A nőjogi és női vezetésű szervezetek kulcsszerepet játszanak a túlélésben: ők biztosítanak menedéket, jogi segítséget és alapvető ellátást a legkiszolgáltatottabbak számára. Most azonban ezek a szervezetek is a túlélésért küzdenek.

A felmérések szerint minden harmadik ilyen szervezet legfeljebb hat hónapig tud működni a jelenlegi források mellett. Az idei és a jövő évi megszorítások miatt akár 50 millió dollárt meghaladó forrás eshet ki a rendszerből, ami súlyos következményekkel járhat.

A becslések szerint 2026-ra legalább 63 ezer nő és lány maradhat ellátás nélkül. 

Különösen veszélyeztetettek a frontvonal közelében élők, a vidéki térségek lakói, az idősek, az egyedülálló anyák és a fogyatékkal élők.

Energiaválság és támadások nehezítik a túlélést

A helyzetet tovább súlyosbítja az Ukrajnát sújtó országos energiaválság. A folyamatos támadások miatt milliók maradnak alapvető szolgáltatások nélkül, miközben a segélyszervezetek működése is akadozik. Sok esetben már az is kihívást jelent, hogy eljussanak a rászorulókhoz. Szakértők szerint mindez nemcsak humanitárius kérdés, hanem közvetlen biztonsági kockázatot is jelent a térségben. A határainkhoz közeli konfliktus elhúzódása és eszkalációja Magyarország számára is fokozódó bizonytalanságot hozhat.

Egyre közelebb a veszély

A szakértők arra figyelmeztetnek: a háború hatásai már most is érezhetők a határ mentén, és a helyzet romlása további kockázatokat hordoz. A civil infrastruktúra összeomlása, az ellátórendszerek gyengülése és a folyamatos harcok együtt olyan válságot idézhetnek elő, amelynek következményei messze túlmutatnak Ukrajna határain.

A kérdés egyre inkább az: meddig marad a konfliktus a határ túloldalán – és mikor válik a mindennapi valóság részévé a régió más országaiban is.

A kényszersorozások folytatódnak

Az utóbbi időben egyre több, az ukrajnai sorozásokhoz köthető videó terjed az interneten, amelyekben gyakran erőszakos jeleneteket láthatók. Nemrégiben egy újabb, a kényszersorozással kapcsolatos brutális incidens történt Ukrajnában, a helyszínre mentőautót is hívtak.

A Telegramon nyilvánosságra hozott videó szerint az Ivano-Frankivszk megyei Volcsinec településen a helyiek, valamint a rendőrség és a toborzóközpont (TCK) munkatársai között alakult ki konfliktus, amelynek során egy férfihoz mentőt kellett hívni.

A tragédiák árnyékában Magyar Péter Ukrajnával folytat egyeztetéseket

Miközben a szomszédunkban a brutális háború továbbra is zajlik, Brüsszel politikája Ukrajna támogatását erősíti. Magyar Péter 2024 óta egyeztet ukrán szereplőkkel, és kijevi látogatása során is tárgyalásokat folytatott, amelyek részletei nem ismertek.

Magyar Péter az ukrán hivatalos szervekkel, Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéhez tartozó szereplőkkel is kapcsolatba lépett. A két politikus a müncheni biztonságpolitikai konferencián is egy időben volt jelen, ami tovább erősíti az egyeztetések lehetőségét.

Az Ukrajna melletti kiállás szimbolikus pillanata volt Magyar Péter 2024. július 11-i kijevi útja.

1/8Magyar Péter a müncheni biztonsági konferencián Forrás: képernyőkép/444

 

Borítókép: A háború borzalma elől Kijevből menekülő anya két gyermekével (Fotó: Yomiuri/AFP/Kunihiko Miura)

add-square Orosz–ukrán háború

Végső búcsút vettek a háború magyar áldozatától

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
