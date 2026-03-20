Balmazújvárostól karnyújtásnyira a háború

Fél éven belül összeomolhat a rendszer

A jelentés arra figyelmeztet: Ukrajnában egy úgynevezett „hármas válság” bontakozott ki. A folyamatos harcok mellett az energetikai infrastruktúra elleni támadások is súlyosan érintik a mindennapi életet – sok helyen nincs áram, fűtés vagy víz. Minderre ráadásul egy harmadik tényező is ráerősít: drasztikusan csökken a nőket segítő szervezetek finanszírozása.

A nőjogi és női vezetésű szervezetek kulcsszerepet játszanak a túlélésben: ők biztosítanak menedéket, jogi segítséget és alapvető ellátást a legkiszolgáltatottabbak számára. Most azonban ezek a szervezetek is a túlélésért küzdenek.

A felmérések szerint minden harmadik ilyen szervezet legfeljebb hat hónapig tud működni a jelenlegi források mellett. Az idei és a jövő évi megszorítások miatt akár 50 millió dollárt meghaladó forrás eshet ki a rendszerből, ami súlyos következményekkel járhat.

A becslések szerint 2026-ra legalább 63 ezer nő és lány maradhat ellátás nélkül.

Különösen veszélyeztetettek a frontvonal közelében élők, a vidéki térségek lakói, az idősek, az egyedülálló anyák és a fogyatékkal élők.

Energiaválság és támadások nehezítik a túlélést

A helyzetet tovább súlyosbítja az Ukrajnát sújtó országos energiaválság. A folyamatos támadások miatt milliók maradnak alapvető szolgáltatások nélkül, miközben a segélyszervezetek működése is akadozik. Sok esetben már az is kihívást jelent, hogy eljussanak a rászorulókhoz. Szakértők szerint mindez nemcsak humanitárius kérdés, hanem közvetlen biztonsági kockázatot is jelent a térségben. A határainkhoz közeli konfliktus elhúzódása és eszkalációja Magyarország számára is fokozódó bizonytalanságot hozhat.

...yet another attack on Ukrainian cities. Overnight, russians attacked Ukraine with both strike drones and various types of missiles.



Several districts of Kyiv were affected by ballistic missile strikes. In Dnipro, residential buildings and cars were damaged due to the russian… pic.twitter.com/sL201d628W — Katerina Horbunova (@blue_eyedKeti) February 12, 2026

Egyre közelebb a veszély

A szakértők arra figyelmeztetnek: a háború hatásai már most is érezhetők a határ mentén, és a helyzet romlása további kockázatokat hordoz. A civil infrastruktúra összeomlása, az ellátórendszerek gyengülése és a folyamatos harcok együtt olyan válságot idézhetnek elő, amelynek következményei messze túlmutatnak Ukrajna határain.