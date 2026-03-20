Egy friss nemzetközi jelentés szerint a teljes körű orosz invázió kezdete óta több mint ötezer nő és lány vesztette életét, és legalább tizennégyezren megsérültek. A szakértők szerint a valós szám ennél jóval magasabb lehet, ráadásul 2025 eddig a leghalálosabb évnek bizonyult, írja a Haon.
Balmazújvárostól karnyújtásnyira a háború
A magyar vármegyék közelében egyre súlyosabbá válik a helyzet. Miközben a szomszédban tovább tombol a háború, mind nyugtalanítóbb hírek érkeznek Ukrajnából: a harcok nemcsak a frontvonalakon követelnek áldozatokat, hanem a civil lakosságot is súlyosan érintik, különösen a nők és lányok szenvednek. A térséghez közeli összecsapások és a folyamatos támadások következtében a válság napról napra mélyül, és egyre inkább érezhető a határ mentén is.
Fél éven belül összeomolhat a rendszer
A jelentés arra figyelmeztet: Ukrajnában egy úgynevezett „hármas válság” bontakozott ki. A folyamatos harcok mellett az energetikai infrastruktúra elleni támadások is súlyosan érintik a mindennapi életet – sok helyen nincs áram, fűtés vagy víz. Minderre ráadásul egy harmadik tényező is ráerősít: drasztikusan csökken a nőket segítő szervezetek finanszírozása.
A nőjogi és női vezetésű szervezetek kulcsszerepet játszanak a túlélésben: ők biztosítanak menedéket, jogi segítséget és alapvető ellátást a legkiszolgáltatottabbak számára. Most azonban ezek a szervezetek is a túlélésért küzdenek.
A felmérések szerint minden harmadik ilyen szervezet legfeljebb hat hónapig tud működni a jelenlegi források mellett. Az idei és a jövő évi megszorítások miatt akár 50 millió dollárt meghaladó forrás eshet ki a rendszerből, ami súlyos következményekkel járhat.
A becslések szerint 2026-ra legalább 63 ezer nő és lány maradhat ellátás nélkül.
Különösen veszélyeztetettek a frontvonal közelében élők, a vidéki térségek lakói, az idősek, az egyedülálló anyák és a fogyatékkal élők.
Energiaválság és támadások nehezítik a túlélést
A helyzetet tovább súlyosbítja az Ukrajnát sújtó országos energiaválság. A folyamatos támadások miatt milliók maradnak alapvető szolgáltatások nélkül, miközben a segélyszervezetek működése is akadozik. Sok esetben már az is kihívást jelent, hogy eljussanak a rászorulókhoz. Szakértők szerint mindez nemcsak humanitárius kérdés, hanem közvetlen biztonsági kockázatot is jelent a térségben. A határainkhoz közeli konfliktus elhúzódása és eszkalációja Magyarország számára is fokozódó bizonytalanságot hozhat.
Egyre közelebb a veszély
A szakértők arra figyelmeztetnek: a háború hatásai már most is érezhetők a határ mentén, és a helyzet romlása további kockázatokat hordoz. A civil infrastruktúra összeomlása, az ellátórendszerek gyengülése és a folyamatos harcok együtt olyan válságot idézhetnek elő, amelynek következményei messze túlmutatnak Ukrajna határain.
A kérdés egyre inkább az: meddig marad a konfliktus a határ túloldalán – és mikor válik a mindennapi valóság részévé a régió más országaiban is.
A kényszersorozások folytatódnak
Az utóbbi időben egyre több, az ukrajnai sorozásokhoz köthető videó terjed az interneten, amelyekben gyakran erőszakos jeleneteket láthatók. Nemrégiben egy újabb, a kényszersorozással kapcsolatos brutális incidens történt Ukrajnában, a helyszínre mentőautót is hívtak.
A Telegramon nyilvánosságra hozott videó szerint az Ivano-Frankivszk megyei Volcsinec településen a helyiek, valamint a rendőrség és a toborzóközpont (TCK) munkatársai között alakult ki konfliktus, amelynek során egy férfihoz mentőt kellett hívni.
A tragédiák árnyékában Magyar Péter Ukrajnával folytat egyeztetéseket
Miközben a szomszédunkban a brutális háború továbbra is zajlik, Brüsszel politikája Ukrajna támogatását erősíti. Magyar Péter 2024 óta egyeztet ukrán szereplőkkel, és kijevi látogatása során is tárgyalásokat folytatott, amelyek részletei nem ismertek.
Magyar Péter az ukrán hivatalos szervekkel, Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéhez tartozó szereplőkkel is kapcsolatba lépett. A két politikus a müncheni biztonságpolitikai konferencián is egy időben volt jelen, ami tovább erősíti az egyeztetések lehetőségét.
Az Ukrajna melletti kiállás szimbolikus pillanata volt Magyar Péter 2024. július 11-i kijevi útja.
Borítókép: A háború borzalma elől Kijevből menekülő anya két gyermekével (Fotó: Yomiuri/AFP/Kunihiko Miura)
