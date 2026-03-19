Csökken a remény a békére, megszakadtak a tárgyalások

Felfüggesztették az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna közötti háromoldalú béketárgyalásokat, mondta a Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov orosz sajtóforrások szerint. Moszkva szerint más csatornákon folytatódik az együttműködés.

Szabó István
Forrás: Unian.ua2026. 03. 19. 10:02
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője
A Reuters beszámolója szerint Peszkov úgy fogalmazott: a háromoldalú egyeztetések jelenleg szünetelnek, ugyanakkor bizonyos együttműködési formák továbbra is fennmaradnak, írja az Unian.ua.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője

Hozzátette, hogy Kirill Dmitrijev folytatja munkáját az orosz–amerikai kétoldalú gazdasági és befektetési kapcsolatok erősítésén.

Kirill Dmitrijev folytatja a munkát. A háromoldalú csoport felfüggesztésre került

– idézték a szóvivőt.

A tárgyalás nem, de a fogolycsere folytatódhat

A Kreml hangsúlyozta: a tárgyalások leállása ellenére Oroszország továbbra is részt vesz az Ukrajnával zajló humanitárius egyeztetésekben, különösen a hadifoglyok cseréje és az elesett katonák holttesteinek átadása terén.

Korábban Volodimir Zelenszkij is pesszimistán nyilatkozott a békefolyamat kilátásairól. Az ukrán elnök szerint „nagyon rossz előérzete” van azzal kapcsolatban, hogy a közel-keleti helyzet – különösen Irán szerepe – miként hat az ukrajnai háború alakulására.

Spanish Prime Minister Pedro Sanchez welcomes Ukrainian President Volodymyr Zelensky at La Moncloa Palace in Madrid, Spain, on March 18, 2026. The meeting takes place during the fifth year of the war in Ukraine. Sanchez announces a new EUR1 billion military aid package for 2026 and the signing of agreements to enhance defense industry cooperation and support Ukraine's reconstruction. (Photo by Francesco Militello Mirto/NurPhoto) (Photo by Francesco Militello Mirto / NurPhoto via AFP)
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök

Zelenszkij úgy véli, az Egyesült Államok figyelme egyre inkább a Közel-Keletre irányul, miközben az ukrajnai béketárgyalások folyamatosan háttérbe szorulnak és halasztódnak.

Washington stratégiai céljai

Korábbi sajtóértesülések szerint a Politico arról írt, hogy az amerikai adminisztráció – Donald Trump vezetésével – a béketárgyalásokat szélesebb geopolitikai célok szolgálatába állíthatja.

US President Donald Trump waves as he steps off Air Force One at Joint Base Andrews, Maryland, on his way back from Dover Air Force Base in Delaware after attending a dignified transfer solemn event on March 18, 2026. President Trump traveled to Dover Air Force Base to pay his respects to 6 US military members who were killed during a crash of a refueling aircraft in western Iraq last week. (Photo by Jim WATSON / AFP)
Donald Trump amerikai elnök a marylandi Andrews bázison

A lap szerint Washington célja, hogy gazdasági ösztönzőkkel és a kapcsolatok részleges normalizálásával rávegye Moszkvát a háború lezárására, ami hosszabb távon hozzájárulhat a globális erőviszonyok Kína felé történő eltolódásának ellensúlyozásához.

Magyar Péter az ukránokkal egyeztet

A véres háború továbbra is folytatódik, miközben Brüsszel változatlanul olyan döntéseket hoz, amelyek sokak szerint nem a konfliktus mielőbbi lezárását szolgálják. Az Európai Parlament az elmúlt években rendre nagy többséggel állt ki Ukrajna támogatása mellett. Ezek mögött a döntések mögött az Európai Néppárt áll, amely az Európai Parlament legnagyobb politikai ereje. A frakció vezetője, Manfred Weber többször is egyértelművé tette: Európának egységesen kell kiállnia Ukrajna mellett.

Ebben a politikai közegben jelent meg Magyar Péter is Brüsszelben, aki ehhez a politikai családhoz csatlakozott. Ez a lépés sokak szerint világosan kijelöli az irányt: ugyanabba a fősodorba illeszkedik, amely következetesen támogatja Volodimir Zelenszkij politikáját és háborús stratégiáját.

Ennek a politikai és szimbolikus közeledésnek egyik látványos momentuma volt Magyar Péter 2024. július 11-i kijevi útja, amelyet többen úgy értékeltek: nem csupán diplomáciai gesztus, hanem egyértelmű azonosulás is az ukrán vezetéssel.

Borítókép: Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője 

Robbanások rázták meg a Krímet, dróntámadás érte Szevasztopolt

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Zsigmond Barna Pál
Békepárti fordulatra van szükség!

Nem engedjük, hogy kiszolgáltassák hazánkat Brüsszelnek vagy Kijevnek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu