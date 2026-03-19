Csökken a remény a békére, megszakadtak a tárgyalások

Zelenszkij úgy véli, az Egyesült Államok figyelme egyre inkább a Közel-Keletre irányul, miközben az ukrajnai béketárgyalások folyamatosan háttérbe szorulnak és halasztódnak.

Washington stratégiai céljai

Korábbi sajtóértesülések szerint a Politico arról írt, hogy az amerikai adminisztráció – Donald Trump vezetésével – a béketárgyalásokat szélesebb geopolitikai célok szolgálatába állíthatja.

Donald Trump amerikai elnök a marylandi Andrews bázison (Fotó: AFP/Jim Watson)

A lap szerint Washington célja, hogy gazdasági ösztönzőkkel és a kapcsolatok részleges normalizálásával rávegye Moszkvát a háború lezárására, ami hosszabb távon hozzájárulhat a globális erőviszonyok Kína felé történő eltolódásának ellensúlyozásához.

Magyar Péter az ukránokkal egyeztet

A véres háború továbbra is folytatódik, miközben Brüsszel változatlanul olyan döntéseket hoz, amelyek sokak szerint nem a konfliktus mielőbbi lezárását szolgálják. Az Európai Parlament az elmúlt években rendre nagy többséggel állt ki Ukrajna támogatása mellett. Ezek mögött a döntések mögött az Európai Néppárt áll, amely az Európai Parlament legnagyobb politikai ereje. A frakció vezetője, Manfred Weber többször is egyértelművé tette: Európának egységesen kell kiállnia Ukrajna mellett.