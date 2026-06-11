Tombol a fogadási láz! A vb végére akár 150 milliárd dollárt is meghaladhatja a teljes pénzmozgás
Ugyan most minden figyelem a csütörtök 21 órakor a Mexikó–Dél-Afrika meccsel kezdődő világbajnokságra irányul, azért van más is, ami az embereket igencsak motiválja. Ez pedig a pénz, ugyanis olyan fogadási láz tört ki, hogy a szakemberek a vb-k történetének legnagyobb pénzmozgását jósolják. A hivatalos, legálisan szabályozott sportfogadó irodák forgalmára vonatkozó óvatos jóslatok szerint 50 milliárd dollár lehet az összforgalom, de ha ehhez hozzáveszik az egyéb fogadási lehetőségeket, akkor a világbajnokság végére a teljes pénzforgalom meghaladhatja a 150 milliárd dollárt.
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