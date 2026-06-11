Az AfD-re szavaznak az emberek Németország legboldogabb városában is

A szakemberek szerint Erfurt sikerének egyik kulcsa az alacsony lakhatási költség, a jó környezeti állapot és a stabil gazdasági helyzet.

A kutatás szerint a város úgy egyesíti a keletnémet nagyvárosok előnyeit, hogy közben kevésbé jellemzőek rá azok a strukturális problémák, amelyek más térségeket sújtanak.

Az AfD-re szavaznak

A magas életszínvonal ellenére az Alternatíva Németországért (AfD) jelentős támogatottságot ért el Erfurtban. A legutóbbi német parlamenti választáson ugyan a baloldali politikus, Bodo Ramelow szerezte meg az egyéni mandátumot, a pártlistás szavazatok között azonban az AfD végzett az első helyen 26,9 százalékkal.

Ez jóval magasabb eredmény annál, mint amit a párt országos szinten elért, Németország egészében az AfD 20,8 százalékot kapott.

Fiatal migránsok egy német vasútállomáson (Fotó: NurPhoto/AFP/Michael Nguyen)

A migráció a legfontosabb téma

A Hans Böckler Alapítvány egyik kutatása szerint az AfD szavazóinak körében a migráció számít a legfontosabb kérdésnek. Egy felmérés alapján az AfD támogatói szinte egyhangúlag a bevándorlás szigorúbb korlátozása mellett állnak ki.

A kutatók szerint a koronavírus-járvány, az infláció és az elmúlt évek válságai szintén kedveztek az AfD megerősödésének. A párt sok választóban erősítette azt az érzést, hogy a politikai elit elhanyagolja őket, és sikeresen épített a társadalmi bizonytalanságokra.

A tanulmány szerint az AfD már nemcsak a hagyományos jobboldali szavazók körében népszerű. Egyre több új társadalmi csoportot tud megszólítani, köztük nőket és nyugatnémet választókat is.

Tömegtüntetés készül az AfD ellen

Közben Erfurtban erősödik az ellenállás is az AfD-vel szemben. Egy civil összefogás több tízezer embert vár július elején az AfD országos pártkongresszusa elleni demonstrációra.

A szervezők szerint „demokráciafesztivállá” akarják alakítani a várost, és olyan értékek mellett állnak ki, amelyeket szerintük az AfD elutasít.