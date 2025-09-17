Rendkívüli

Teli tárral – egykori helyettese szerint Ruszin-Szendi így jelent meg a Tisza-fórumon

A migrációs hátterű szavazók többsége is az AfD-re voksolt

Váratlan eredményt hozott a paderborni Integrációs Tanács választása: a migrációs hátterű szavazók és honosított német állampolgárok körében az AfD bizonyult a legerősebb erőnek, jelentős előnnyel a többi lista előtt. A párt a migránsok révén a voksok 24,5 százalékát szerezte meg, így első helyen végzett.

Szabó István
Forrás: Junge Freiheit2025. 09. 17. 10:42
Illusztráció Fotó: Frank Hoermann Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
A migránsok szavazatai alapján a második helyre a Német–Orosz Társaság listája került 15,5 százalékkal, míg a harmadik helyet a Német–Török Baráti Kör szerezte meg 13 százalékkal. Recep Alpan, a testület eddigi elnöke döbbenettel fogadta az eredményt, írja a Junge Freiheit cikkére hivatkozva az Origo.

Fotó: Paderborn.de

A migránsok körében erősebb az AfD

Különösen feltűnő, hogy a migrációs hátterű szavazók körében az AfD jóval népszerűbbnek bizonyult, mint a vasárnap lezajlott városi tanácsi választáson. Ott a CDU végzett az élen 35,8 százalékkal, a második helyet a Zöldek szerezték meg 19,7 százalékkal, míg az AfD csupán a harmadik lett 15,4 százalékkal.

Az Integrációs Tanácsban összesen 22 hely van: ebből 15 mandátumot közvetlenül választanak meg, míg hetet a városi tanács delegál. A mostani eredmény szerint az AfD négy szabadon választott helyet szerez, a Német–Orosz Társaság és a Német–Török Baráti Kör pedig egyaránt két-két mandátumot kap.

Alacsony részvétel, de növekvő tendencia

A választási részvétel továbbra is alacsony maradt: a 44 563 jogosult közül mindössze 9016-an adták le szavazatukat, ami 20,2 százalékos részvételi arányt jelent. Ugyanakkor ez még mindig magasabb, mint öt évvel korábban, amikor csak 15,7 százalék volt a részvétel. Akkor az AfD csupán 7,8 százalékot ért el, és mindössze egy mandátumhoz jutott, míg az élen a Német–Török Baráti Kör állt.

A testület fő feladata, hogy a nem német gyökerű emberek beilleszkedését támogassa, különös tekintettel a munkavállalási és társadalmi lehetőségekre. Az Integrációs Tanács évente öt-hat alkalommal ülésezik, ülései nyilvánosak.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: DPA/AFP/Frank Hoermann)
 

