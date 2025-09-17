A migrációs hátterű szavazók többsége is az AfD-re voksolt

A migránsok szavazatai alapján a második helyre a Német–Orosz Társaság listája került 15,5 százalékkal, míg a harmadik helyet a Német–Török Baráti Kör szerezte meg 13 százalékkal. Recep Alpan, a testület eddigi elnöke döbbenettel fogadta az eredményt, írja a Junge Freiheit cikkére hivatkozva az Origo.
A migránsok körében erősebb az AfD
Különösen feltűnő, hogy a migrációs hátterű szavazók körében az AfD jóval népszerűbbnek bizonyult, mint a vasárnap lezajlott városi tanácsi választáson. Ott a CDU végzett az élen 35,8 százalékkal, a második helyet a Zöldek szerezték meg 19,7 százalékkal, míg az AfD csupán a harmadik lett 15,4 százalékkal.
Az Integrációs Tanácsban összesen 22 hely van: ebből 15 mandátumot közvetlenül választanak meg, míg hetet a városi tanács delegál. A mostani eredmény szerint az AfD négy szabadon választott helyet szerez, a Német–Orosz Társaság és a Német–Török Baráti Kör pedig egyaránt két-két mandátumot kap.