Az AfD alelnöke a Fehér Házban egyeztetett amerikai tisztviselőkkel

Von Storchot Joachim Paul AfD-s politikus kísérte. A források szerint a páros találkozott az amerikai Nemzetbiztonsági Tanács, a Külügyminisztérium és Vance irodájának képviselőivel. Az AfD egyik tisztviselője, aki névtelenséget kért, elmondta, hogy nem találkoztak az alelnökkel.

Beatrix von Storch, a német jobboldali Alternatív Németországért (AfD) párt alelnöke Fotó: AFP

A Fehér Ház egyik tisztviselője megerősítette a találkozót, és elmondta, hogy a nemzetbiztonsági tanács, az alelnök irodája és a külügyminisztérium képviselői vettek részt rajta.

Az AfD és a Fehér Ház tisztviselői szerint a tárgyalások középpontjában a demokratikus részvétel és a választási eljárások álltak Németországban. Pault, akinek indulását egy német bíróság idén kizárta, esettanulmányként mutatta be az AfD Németországban a politikai szabadságjogok szűkülésének nevezett jelenség kapcsán – erről a Politico számolt be.