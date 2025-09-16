AfDNémetországVancejobboldali politikusFehér Házkonferencia

Az AfD alelnöke a Fehér Házban egyeztetett amerikai tisztviselőkkel

Beatrix von Storch, a német jobboldali Alternatív Németországért (AfD) párt alelnöke tárgyalásokat folytatott a Fehér Házban a héten. A látogatás rávilágít az AfD és a Trump-adminisztráció között kialakuló szoros kapcsolatra. J. D. Vance amerikai alelnök hivatalba lépése után röviddel támogatásáról biztosította a pártot.

Magyar Nemzet
2025. 09. 16. 7:58
A delegáció találkozott az amerikai Nemzetbiztonsági Tanács, a Külügyminisztérium és JD Vance irodájának képviselőivel Fotó: DOUG MILLS Forrás: POOL
Von Storchot Joachim Paul AfD-s politikus kísérte. A források szerint a páros találkozott az amerikai Nemzetbiztonsági Tanács, a Külügyminisztérium és Vance irodájának képviselőivel. Az AfD egyik tisztviselője, aki névtelenséget kért, elmondta, hogy nem találkoztak az alelnökkel.

21 June 2025, Lower Saxony, Hanover: Beatrix von Storch, deputy chairwoman of the AfD in the Bundestag, speaks during a child protection conference of the AfD parliamentary group in the Lower Saxony state parliament. Photo: Michael Matthey/dpa (Photo by Michael Matthey / dpa Picture-Alliance via AFP)
Beatrix von Storch, a német jobboldali Alternatív Németországért (AfD) párt alelnöke Fotó: AFP

A Fehér Ház egyik tisztviselője megerősítette a találkozót, és elmondta, hogy a nemzetbiztonsági tanács, az alelnök irodája és a külügyminisztérium képviselői vettek részt rajta.

Az AfD és a Fehér Ház tisztviselői szerint a tárgyalások középpontjában a demokratikus részvétel és a választási eljárások álltak Németországban. Pault, akinek indulását egy német bíróság idén kizárta, esettanulmányként mutatta be az AfD Németországban a politikai szabadságjogok szűkülésének nevezett jelenség kapcsán – erről a Politico számolt be.

A februári müncheni biztonsági konferencián Vance felhívta a figyelmet arra, hogy Németország politikai „tűzfala” az AfD ellen megkérdőjelezhető: ez a megállapodás azt jelenti, hogy a jobboldali pártot nem vonják be a kormányzásba.

Az AfD kizárása a párbeszédből aláássa a demokráciát

A demokratikus képviseletre összpontosító beszédében Vance azzal érvelt, hogy a jobboldali párt kizárása a párbeszédből aláássa a demokráciát. Nincs helye tűzfalaknak – mondta Vance, és a legtöbbek szerint ezt a német politikára értette. Később Münchenben Vance még egy lépéssel tovább ment, és találkozott az AfD társelnökével, Alice Weidellel.

A találkozókon szóba került Bolsonaro esete is, aki Brazília volt elnöke és akit a múlt héten 27 év börtönbüntetésre ítéltek, mert a 2022-es brazíliai választásokon elszenvedett veresége után állítólag puccsot kísérelt meg. 

Borítókép: A delegáció találkozott az amerikai nemzetbiztonsági tanács, a külügyminisztérium és J. D. Vance alelnök irodájának képviselőivel (Fotó: AFP)

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

